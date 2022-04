Aamulehti seuraa Venäjän hyökkäystä Ukrainaan tässä päivittyvässä jutussa. Perjantai on sodan 58. päivä.

Aamulehti seuraa Venäjän hyökkäystä Ukrainaan tässä päivittyvässä jutussa. Sota alkoi 24. helmikuuta.

22.4.

22.4.

Siviilejä on jäänyt loukkuun sortuneiden rakennusten alle Azovstalin terästehtaalla, sanoi ukrainalaistaistelija tehtaalta BBC:lle

Kello 7.35: Mariupolissa Azovstalin terästehdas on suurilta osin tuhoutunut ja siviilejä on jäänyt loukkoon sortuneiden rakennusten alle, kertoi yksi Mariupolin viimeisistä puolustajista haastattelussa Britannian yleiradioyhtiö BBC:lle.

Kiistanalaiseen Azovin rykmenttiin kuuluva Svjatoslav Palamar puhui BBC:lle terästehtaalta, jolla pitkään saarretun kaupungin viimeiset puolustajat sijaitsevat. Torstaina uutisoitiin, että presidentti Vladimir Putinin kerrotaan vaihtaneen taktiikkaa Azovstalin terästehtaan alueella, missä Ukrainan sotilaat ovat yhä puolustaneet asemiaan suostumatta antautumaan.

Venäjän joukot alkavat nyt saartaa aluetta sen sijaan, että se yritettäisiin vallata.

"Niin kauan kuin me olemme täällä, Mariupol on Ukrainan hallinnassa", Palamar sanoi BBC:lle.

Suuri osa Mariupolista on tuhoutunut viikkoja kestäneissä taisteluissa. On arvioitu, että noin 80–90 prosenttia Mariupolin rakennuksista on tuhoutunut tai kärsinyt vaurioita Venäjän pommituksissa ja tulituksessa.

Palamarin mukaan venäläiset olisivat ampuneet terästehdasta sota-aluksista ja pudottaneet sen päälle "bunkkerin rikkovia" pommeja.

BBC ei ole itsenäisesti pystynyt vahvistamaan Palamarin väitteitä, mutta ne vastaavat muita terästehtaalta saatuja lausuntoja.

"Kaikki rakennukset Azovstalin alueella ovat käytännössä tuhoutuneet. He pudottivat raskaita pommeja, bunkkerin rikkovia pommeja, jotka aiheuttivat valtavaa tuhoa. Olemme haavoittuneita, osa meistä on kuollut bunkkereihin. Siviilejä on loukussa sortuneiden rakennusten alla", Palamar sanoi.

Palamarin mukaan tehtaan alueella olevat siviilit ovat eri paikassa kuin tehtaalla olevat ukrainalaistaistelijat.

Ei ole tarkkoja tietoja siitä, kuinka paljon tehtaalla on vielä siviilejä ja taistelijoita. Aiemmin on arvioitu, että Mariupolin itäpuolella sijaitsevalla tehdasalueella olisi myös noin tuhat siviiliä. Venäjän puolustusministeri Sergei Šoigu sanoi torstaina, että alueella olisi yli 2 000 ukrainalaissotilasta.

Palamarin mukaan tehtaalla olevien siviilien joukossa on lapsia, joista nuorin on kolmen kuukauden ikäinen.

Vanhemmat siviilit tarvitsisivat kipeästi lääkkeitä. Hoitoa tarvitsevia vakavasti loukkaantuneita ukrainalaistaistelijoita on tehtaalla noin 500, BBC kertoo.

Haavisto The Guardianille: Suomen Nato-keskustelun taustalla keskeinen tekijä on Venäjän ydinaseuhkailu

Kello 7.34: Epäily siitä, että Venäjä saattaisi käyttää ydinaseita Ukrainassa, on keskeinen tekijä Suomen Nato-keskustelun taustalla, sanoi ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr.) brittilehti The Guardianin haastattelussa.

The Guardianin haastattelu ilmestyi torstaina, päivä sen jälkeen, kun eduskunnassa alkoi Nato-keskustelu, joka saattaa johtaa historialliseen päätökseen jäsenyydestä. The Guradianin jutussa käydään läpi tekijöitä, jotka ovat johtaneet keskustelun aktivoitumiseen, näistä mainitaan esimerkkinä kansalaiskyselyissä ilmennyt muutos mielipiteessä Nato-jäsenyydestä.

"Venäjän käyttäytyminen on entistä arvaamattomampaa, ja se on valmis ottamaan isompia riskejä kuin aiemmin", Haavisto sanoi haastattelussa.

Haaviston mukaan verrattuna Georgian sotaan vuonna 2008 ja Krimin miehitykseen vuonna 2014, Venäjä otti silloin "laskelmoidun riskin".

"Tällä kertaa erilaista on se, että Venäjän alkuperäisenä tarkoituksena sen hyökätessä Ukrainaan näyttäisi olleen 40 miljoonan asukkaan maan hallinnon muuttaminen. Tämä on suuren riskin operaatio Venäjälle, mutta Venäjä osoitti olevansa valmis ottamaan nämä riskit", hän sanoi.

Lisäksi Haavisto totesi olevansa syvästi huolestunut raporteista, joiden mukaan Venäjä saattaisi käyttää ydinaseita Ukrainassa, jos vaikeudet hyökkäyksen etenemisessä jatkuvat.

"Venäjän naapurina maan löyhä puhe epätavanomaisten aseiden, mukaan lukien ydinaseiden ja kemikaalisten aseiden, käytöstä on erittäin epämukavaa. Tämä on meille todella huolestuttava asia. Tämä on myös herättänyt Suomessa puhetta omasta turvallisuudestamme Euroopassa."

Haavisto totesi myös, että ensimmäistä kertaa hänen pitkän poliittisen uransa aikana kansalaiset kaduilla ovat huolestuneita ydinasekysymyksestä.

"Tyypillinen kysymys, jota minulta nyt kysytään kaduilla tai kaupoissa, liittyy siihen, mitä Suomi tekee, jos sitä uhataan ydinaseiden tai kemiallisten aseiden käytöllä. Tämä ei ole tapahtunut aiemmin koko poliittisen urani aikana. Poliitikolla täytyy olla vastaus tähän", hän sanoi.

Venäläiset jättivät Kiovan esikaupunkialueen miinakentäksi

Kello 6.28: Venäläisjoukkojen jälkeensä jättämät räjähtämättömät ammukset tuottavat ongelmia siviileille Kiovan esikaupunkialueilla, kertoo BBC.

Asukkaat joutuvat tekemisiin vaarallisten ammusten kanssa jatkuvasti. Upseerit haravoivat aluetta löytääkseen räjähtämättömiä ammuksia.

BBC:n mukaan yhä useampi epäonninen siviili on joutunut ensiapuun tai sairaalahoitoon räjähteistä saamiensa vammojen vuoksi.

Venäläisjoukot lähtivät Kiovan liepeiltä huhtikuun alussa, ja kaupungissa yritetään jo palailla arkeen.

Venäjän joukot yrittivät saartaa Kiovaa, mutteivät missään vaiheessa päässeet kaupungin eteläpuolelle. Venäläisjoukot olivat lähimmillään alle 20 kilometrin päässä Kiovan keskustasta.

Zelenskyi varoitti Venäjää liittämisyrityksistä – "Teette maastanne yhtä köyhän kuin sisällissodan jälkeen"

Kello 6.27: Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskyin mukaan Venäjän olisi paras etsiä sotaan ratkaisua, ennen kuin se on liian myöhäistä.

Zelenskyi sanoi torstai-iltana pitämässään päivittäisessä puheessa, että uskoo Venäjän ajautuvan äärimmäiseen köyhyyteen, mikäli se pyrkii erottamaan Hersonin ja Zaporižžjan alueet Venäjän alaisuuteen.

Liittämisyritykset johtaisivat Zelenskyin mukaan Venäjän uusiin ja ankariin taloudellisiin pakotteisiin.

”Teette maastanne yhtä köyhän kuin se oli sisällissodan jälkeen vuonna 1917. On siis parempi etsiä ratkaisua rauhaan nyt”, Zelenskyi sanoi.

Ukrainan apulaispuolustusministeriltä synkkä arvio omille joukoille tulevista taisteluista

Kello 6.26: Ukrainan apulaispuolustusministeri Hanna Malyar kertoi uutistoimisto Reutersille, että Ukrainan joukot joutuvat todennäköisesti varautumaan siihen, että vastapuoli eli Venäjän armeija on aiempaa paremmin varustautunut tuleviin taisteluihin.

Asiasta kirjoittaa muun muassa The Guardian.

Malyarin mukaan Ukrainan tulee olla kärsivällinen odottaessaan ase- ja puolustustarviketukea, sillä sen saaminen voi kestää.

Ukrainan presidentti Volodomyr Zelenskyi on pyytänyt Ukrainan liittolaisia määräämään uusia taloudellisia pakotteita Venäjää vastaan. Zelenskyi sanoo maansa tarvitsevan kuukaudessa 7 miljardia dollaria, jotta sen kärsimät taloudelliset menetykset saadaan katettua.

Yhdysvallat ilmoitti torstaina 500 miljoonan dollarin eli yli 460 miljoonan euron talousapupaketista Ukrainalle. Yhdysvaltain valtiovarainministeri Janet Yellenin mukaan apu on tarkoitettu siihen, että Ukrainan hallinto voi jatkaa palkkojen ja eläkkeiden maksamista sekä palvelujen tarjoamista.