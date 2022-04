Venäjän informaatiovaikuttamisen yritykset ovat ”väsyneitä”, mutta ei Ukrainakaan kaikessa ole onnistunut, arvioivat tiedusteluasiantuntijat Sotatieteellisen seuran seminaarissa. Tallenne seminaarista on katsottavissa tässä jutussa.

Ukraina on äärimmäisen taitava informaatiosodassa, sanovat tiedustelupäällikkö ja kenraalimajuri evp. Pekka Toveri sekä ylipistonopettaja, apulaistiedustelupäällikkö ja eversti evp. Martti J. Kari.

Toveri ja Kari analysoivat Venäjän hyökkäystä Ukrainaan ja siitä tähän mennessä opittua Sotatieteellisen seuran keskustelutilaisuudessa Studia Militariassa torstaina.

Venäjä on möhlinyt hyökkäyksessään lukuisia asioita. Mutta ei Ukrainakaan kaikessa ole onnistunut.

Epäonnistumiseksi Pekka Toveri mainitsi sen, että Ukrainan valmiudessa on ollut puutteita. Esimerkiksi hyökkäyksen alussa Ukrainan liikekannallepano myöhästyi. Myös siviiliväestön evakuointi olisi aina aloitettava hyvissä ajoin.

”[Ukrainan presidentti Volodymyr] Zelenskyi ei halunnut provosoida venäläisiä. Se oli suuri virhe, sillä venäläiset provosoituvat aina. He löytävät aina syyn aloittaa”, Toveri sanoi.

Kenraalimajuri ja pääesikunnan tiedustelupäällikkö evp Pekka Toveri.

Onnistumisia ovat ainakin, että Ukrainalla riittää reserviä, kyberpuolustus toimii, ja maanpuolustushenkeä riittää.

”Informaatiosodankäynnissä ukrainalaiset pyörittävät venäläisiä kymmenen–nolla”, Toveri sanoi.

Martti J. Kari puhui Ukrainan informaatiovaikuttamiskyvyistä lähes yhtä optimistisesti.

”Informaatiovaikuttaminen on kuusi–nolla ukrainalaisten hyväksi”, Kari sanoi.

Eversti ja pääesikunnan apulaistiedustelupäällikkö evp, Jyväskylän yliopiston opettaja Martti J. Kari.

Karin mukaan Venäjällä on vaikuttamisessa ”satavuotinen perinne”: vuonna 1923 KGB:n edeltäjä GPU perusti ”disinformaatiotoimiston”. Sen tehtävä oli Karin mukaan valehtelu.

”Modus operandi on muuttunut näistä [turvallisuuspalvelu] Tšekan ajoista näihin päiviin vain hyvin vähän.”

Venäjällä informaatiovaikuttaminen nähdään Karin mukaan ”informaatioteknisenä” ja ”informaatiopsykologisena” vaikuttamisena. Tekninen puoli käsittää informaation alustat, esimerkiksi sanomalehdet tai sosiaalisen median palvelun. Informaatiopsykologinen puoli käsittää ihmismielen, moraalisen ja henkinen maailman sekä ihmisen ja yhteisön kyvyn tehdä päätöksiä.

”Suomessa kun kysyt, kuka vastaa meidän informaatiopsykologisesta puolustuksestamme, saa vastaukseksi vain lasittuneen katseen.”

Kari huomautti, että informaatiokamppailu on Venäjän näkökulmasta jokapäiväistä: se ei ole lännelle tyypillinen ajatusmalli sodan ja rauhan tilasta, vaan harmaalla alueella tapahtuvaa jatkuvaa toimintaa.

”Venäjä tulee käyttämään tätä aivan varmasti myös meitä vastaan nyt, kun Suomessa käydään Nato-keskustelua.”

Sodassa onnistumiseen tarvitaan myös onnea: Ukraina esitteli ohjusristeilijä Moskvalle keskisormea näyttävän sotilaan postimerkin vain päivää ennen kuin heidän ohjuksensa upotti Moskvan.

Ukrainan suhteen Venäjän informaatiopsykologinen tavoite on ollut ja on Ukrainan kansallisen tarinan tuhoaminen. Tämä aloitettiin Karin mukaan jo hyvissä ajoin: presidentti Vladimir Putinilta julkaistiin heinäkuussa 2021 teksti, jonka mukaan ukrainalaiset, venäläiset ja valkovenäläiset ovat yhtä ja samaa kansaa, jonka yhtenäisyyttä uhkaakin länsi.

Kansallisen tarinan rikkomiseen liittyy ukrainalaisten loputon natsittelu.

Informaatiovaikuttamisessa Venäjä käy useamman rintaman sotaa: venäläisen kotiyleisön tuki on säilytettävä, länsimaiden yhtenäisyyttä ja Natoa horjutettava.

Kotiyleisön tuen varmistamiseksi Venäjä on Karin mukaan ”umpioittanut” oman informaatiotilansa. Tähän liittyy laki, joka kieltää mediaa rangaistuksen uhalla käyttämästä Ukrainassa tapahtuvista asioista sanaa sota.

”Jäljellä on televisio, josta tulee 25 tuntia vuorokaudessa tarinaa Ukrainan bioaselaboratorioista ja ukronatseista. Se on ihan hirveää katsottavaa.”

Valhe, joka kerrotaan riittävän usein, muuttuu todeksi, Kari muistuttaa.

”Näin sanoi [Vladimir] Lenin. Näin sanoi [Joseph] Göbbels.”

Venäjän informaatiovaikuttamista Kari kutsuu ”väsyneeksi”.

”Venäjän viestinnän ongelma on se, että Venäjä ei ole sodassa. Siksi heidän on näytettävät naurettavia Veljeni on laskuvarjojääkäri -videoita, joissa neljä mimmiä laulaa kireissä paidoissa. Ukraina on sodassa, he voivat näyttää kuvia Butšan joukkomurhasta ja julkaista Bayraktar-lauluja”, Kari tiivisti.

Bayraktar-laulua, jonka ukrainalaiset julkaisivat turkkilaisen Bayraktar TB2 -sotalennokin voittojen kunniaksi, Kari kuvaili ”loistavaksi”.

Voit katsoa Karin kuvailemat videot tämän artikkelin lopusta.

”Ukrainalaiset osaavat todella hyvin tämän informaatiopelin”, Kari sanoo.

”He tuottavat hyvää materiaalia, tuottavat paljon tietoa koko ajan ja ovat estäneet Venäjän toimintaa ajoissa.”

Karin mukaan tähän ennakoivaan estämiseen liittyy Putinin lähipiiriin kuuluvan oligarkki Viktor Medvedtšukin omistamien tv-kanavien lakkauttaminen talvella 2021.

”[Venäjän turvallisuuspalvelu] FSB oli lähettänyt Ukrainaan 150 operaatioupseeria varmistamaan lahjonnalla, että vaikuttaminen menee läpi. Upseerit olivat laittaneet rahoja omiin taskuihinsa.”

Informaatiorintamalla auttaa myös se, että presidentti Zelenskyi on ympäröinyt itsensä presidentinhallinnossa oman tuotantoyhtiönsä hahmoilla. He osaavat käyttää mediaa: Zelenskyi on taustoiltaan näyttelijä ja hänen vaimonsakin käsikirjoittaja.

Ukraina luo tarinoita ja sankaritarinoita. Ne pitävät yllä ja vahvistavat kansallista yhtenäisyyttä ja maanpuolustustahtoa.

Ukraina vaikuttaa myös länteen. Tällä tavoin pyritään varmistamaan yhteistyö ja välttämättömän aseavun saanti.

Pekka Toverin mukaan esimerkiksi Yhdysvallat on antanut Ukrainaan tähän mennessä kolmanneksen siitä määrästä, mitä sillä on varastoissaan panssarintorjuntaohjus javelineja.

Niinpä tuen saantia voi pitää Ukrainan onnistumisena.

Mutta on Ukrainalla ollut onneakin. Esimerkiksi Käärmesaaresta sotavangiksi jääneitä Ukrainan sotilaita juhlistava postimerkki ilmestyi sopivaan aikaan. Postimerkissä Ukrainan sotilas näyttää keskisormea Venäjän ohjusristeilijä Moskvalle. Postimerkin julkaisemisesta kului vain päivä siihen, kun Ukrainan ohjus upotti Moskvan.