Yle: Venäjä on estänyt pääsyn Ilta-Sanomien verkkosivustolle Venäjällä – järjestön mukaan syynä Venäjän hyökkäyksen siviiliuhreista kertominen venäjäksi

Venäjä rajoittaa voimakkaasti tiedonvälitystä ja sosiaalista mediaa.

Helsinki

Venäjä on estänyt pääsyn Ilta-Sanomien verkkosivustolle Venäjällä, kertoo Yle. Roskomsvoboda-kansalaisjärjestön mukaan syynä on Venäjän hyökkäyksen siviiliuhreista kertonut venäjänkielinen artikkeli.

Ylen mukaan Ilta-Sanomien verkkosivusto on lueteltu Venäjän liittovaltion viestinnän valvontapalvelu Roskomnazdorin kiellettyjen sivujen rekisterissä. Valtakunnansyyttäjänvirasto päätti estosta 5. huhtikuuta.

Yle kertoo, että tällä hetkellä sivustolle ei pääse ilman VPN-yhteyttä.

Tiedonvälitystä rajoitetaan voimakkaasti

Roskomnadzor on estänyt usean suositun VPN-palvelun toiminnan alueellaan, kertoi uutistoimisto AFP jo viime vuoden syyskuussa. Viranomaisen mukaan palvelut rikkoivat Venäjän lakia sallimalla pääsyn laittomaan sisältöön verkossa. VPN-palveluiden (virtual private network) käyttäjä voi piilottaa todellisen IP-osoitteensa ja sijaintitietonsa internetissä ja siten kiertää valtiollista sensuuria verkossa.

Venäjä on rajoittanut tiedonvälitystä verkossa yhä voimakkaammin sen jälkeen kun hyökkäys Ukrainaan alkoi. Pääsyä monille uutissivustoille ja sosiaalisen median palveluihin on rajoitettu. Venäjä on estänyt pääsyn esimerkiksi Facebookiin, Twitteriin ja Instagramiin.

Venäjän viimeisiin riippumattomiin medioihin kuulunut sanomalehti Novaja Gazeta on joutunut keskeyttämään julkaisutoimintansa Venäjällä kokonaan.

Päivitys 20.4.2022 kello 23.02: Juttu päivitetty kauttaaltaan.