Oikeus päätti Assangen karkottamisesta Britanniasta Yhdysvaltoihin

Sisäministeri Patel päättää asiasta seuraavaksi.

Britanniassa oikeus on antanut virallisen päätöksen tietovuotaja Julian Assangen karkotuksesta Yhdysvaltoihin. Sisäministeri Priti Patelin on hyväksyttävä karkotus, minkä jälkeen Assangen asianajajat voivat vielä valittaa Patelin päätöksestä.

Yhdysvaltojen oikeusviranomaiset haluavat Assangen oikeuteen liki kahdestakymmenestä eri syytteestä, jotka koskevat Wikileaksin vuonna 2010 julkaisemia salaisiksi luokiteltuja asiakirjoja.

Assange on ollut vankilassa vuodesta 2019. Häntä pidetään edelleen Belmarshin vankilassa Lontoon lähellä, vaikka hän on jo aikoja sitten suorittanut rangaistuksen, jonka sai ehdonalaismääräyksiensä rikkomisesta. Assangea ei ole vapautettu, koska oikeuden mukaan on olemassa merkittävä riski, että hän karkaa ennen kuin juttu saadaan päätökseen.