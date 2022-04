Kiina arvostelee länsimaiden Venäjä-pakotteita – Zelenskyi: Mariupolin tilanne on yhä "brutaali”, Venäjä estää evakuoinnit kaupungista

Aamulehti seuraa Venäjän hyökkäystä Ukrainaan tässä päivittyvässä jutussa. Keskiviikko on sodan 56. päivä.

Sota alkoi 24. helmikuuta.

20.4.

Venäläinen pankkiiri kutsuu Venäjän hyökkäystä "teurastukseksi" ja pyytää lännen apua "mielipuolisen sodan" lopettamiseksi

Kello 7.06: Venäläinen pankkiiri Oleg Tinkov on kutsunut Venäjän presidentin Vladimir Putinin aloittamaa hyökkäystä Ukrainaan "teurastukseksi". Tinkov on myös kehottanut länsimaita auttamaan "mielipuolisen sodan" lopettamisessa.

Tinkovin kommenteista kertoo brittilehti The Guardian. Tinkov, joka on viime vuodet toiminut Venäjän ulkopuolella, on yksi Venäjän tunnetuimmista yrittäjistä. Hän perusti Tinkoff-pankin vuonna 2006.

"Kenraalit heräsivät krapulassa ja tajusivat että heidän armeijansa on sysipaska", Tinkov kirjoitti Instagramissa.

"Ja miten armeija voisikaan olla pätevä, kun kaikki muu maassa on paskaa ja ui nepotismissa, mielistelyssä ja nöyristelyssä?"

Tinkov, joka on lännen pakotteiden kohde, jatkoi kirjoittamalla: "En näe YHTÄKÄÄN hyötyjää tälle mielipuoliselle sodalle! Viattomia ihmisiä ja sotilaita kuolee."

Tinkov kehotti länsimaita "antamaan herra Putinille selkeän keinon päästä tästä ulos niin, että hän voi säästää kasvonsa ja lopettaa tämän teurastuksen".

"Pyydän, olkaa järkevämpiä ja humanitaarisempia."

Zelenskyi: Venäjän armeija estää evakuoinnit Mariupolista, tilanne kaupungissa "brutaali"

Kello 6.42: Viikkojen ajan piiritetyn Mariupolin tilanne on yhä "brutaali ja muuttumaton", Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi sanoi videopuheessa tiistaina. Zelenskyin puheesta kertovat CNN ja The Guardian.

Zelenskyin mukaan Venäjän joukot estävät siviilien evakuoinnit kaupungista.

"Tilanne Mariupolissa ei ole muuttunut, se on mahdollisimman vakava. Venäjän armeija estää kaikki pyrkimykset järjestää evakuointikäytäviä ja pelastaa väkemme", Zelenskyi totesi.

"Miehittävät yrittävät karkottaa [Venäjälle] tai jopa värvätä joukkoihinsa paikallisia asukkaita, jotka ovat joutuneet heidän haltuunsa. Ainakin kymmeniä tuhansia Mariupolin asukkaita on siirretty Venäjälle, ja heidän kohtalostaan ei ole tietoa."

Zelenskyi sanoi, että Ukraina ei ole saanut Venäjältä vastausta tarjoukseen, joka voisi Zelenskyin mukaan pelastaa siviilit sekä Mariupolia puolustavat joukot. Zelenskyi viittasi ilmeisesti järjestelyyn, jossa maanpetoksesta epäiltynä pidätetty Venäjän presidentin Vladimir Putinin ystävä, poliitikko Viktor Medvedchuk, luovutettaisiin Venäjälle. Samalla Venäjä päästäisi Mariupolin siviilit ja Azovstalin terästehtaalle linnoittautuneet joukot pois.

Puheessaan Zelenskyi sanoi myös, että Venäjä jää historiaan "pahan lähteenä" sen siviileihin kohdistamien hyökkäysten takia.

"Venäjän armeija tullaan tuntemaan historiassa kaikkein barbaarisimpana ja epäinhimillisimpänä maailmassa", Zelenskyi sanoi.

"Siviileihin kohdistettu tappaminen ja asuintalojen tuhoaminen kaikenlaisilla aseilla, mukaanlukien niillä jotka on kansainvälisin sopimuksin kielletty - kaikki tämä on Venäjän armeijan tavaramerkki, ja se tulee todella leimaamaan Venäjän pahan lähteenä."

Zelenskyi sanoi, että Venäjän pommitusten intensiteetti Harkovassa ja Donbasin alueella on "merkittävästi lisääntynyt".

Zelenskyi tapasi parlamentin jäseniä suositellakseen sotatilalain jatkamista. Zelenskyin mukaan on "erittäin tärkeää" varmistaa "vakaat toiminnot kaikilla rajoilla".

Kiina arvostelee länsimaiden Ukrainalle antamaa aseapua sekä Venäjä-pakotteita

Kello 6.30: Kiina on arvostellut länsimaiden Ukrainalle antamaa apua, eli aseapua sekä Venäjään kohdistettuja talouspakotteita.

Hyökkäysaseiden toimittaminen Ukrainalle "tulee vain pidentämään ja eskaloimaan konfliktia", Kiina on todennut YK:n turvaneuvoston kokouksessa The Guardianin mukaan.

"Hyökkäysaseiden lähettäminen ei tule tuomaan rauhaa. Se vain pidentää ja eskaloi konfliktia ja pahentaa entisestään humanitaarista katastrofia", maan suurlähettiläs Zhang Jun sanoi.

Talouspakotteet puolestaan "käytännössä tarkoittavat taloudellisten riippuvuussuhteiden aseellistamista", ja niistä "kärsivät suurimmilta osin kehittyvät taloudet".

"Meidän on päästävä eroon pakotteiden negatiivisista vaikutuksista. Kaikenkattavat ja rajattomat pakotteet ovat läikkyneet merkittävästi muihin maihin, ja iskun ovat ottaneet vastaan kehittyvät taloudet. Valtaosa kehittyvistä maista, jotka eivät ole osallisia tähän konfliktiin, ovat maksaneet pakotteista kalliin hinnan. Se ei ole reilua eikä kohtuullista", Zhang Jun totesi.

Suurlähettiläs lisäsi, että "sattumanvarainen ulkomaisten valuuttavarantojen jäädytys on myös maiden itsemääräämisoikeuteen puuttumista", ja se "nakertaa maailman taloudellisen vakauden perustaa". Länsimaiden talouspakotteisiin kuuluu Venäjän keskuspankin valuuttareservin jäädytys.

Zhang Jun sanoi myös, että pitkittyneen konfliktin mahdollisuus on "huolestuttava" ja vaati konfliktin pikaista päättymistä.

"Esitämme että Venäjä ja Ukraina noudattavat dialogin ja neuvottelujen suuntaa, kaventavat jatkuvasti näkemyserojaan, ja luovat olosuhteet tulitauolle", Kiinan suurlähettiläs totesi.

Yhdysvallat uskoo Venäjän iskevän reiteille, joita käytetään asekuljetuksiin

Kello 6.24: Yhdysvallat uskoo, että Venäjä tulee kohdistamaan iskuja reiteille, joita käytetään aseiden kuljettamiseen Ukrainaan. Asiasta kertoo Yhdysvaltain puolustushallinnon lähde CNN:lle.

Venäläisjoukot eivät ole juurikaan iskeneet kuljetussaattueisiin tai juniin, mutta ne saattavat alkaa tuhoamaan siltoja, teitä ja rautateitä, CNN kirjoittaa.

Vaikka venäläiset alkaisivat näin tehdä, eivät he voisi estää aseiden toimitusta kokonaan, koska toimitusten määrä on niin iso, lähde sanoo.

Yhdysvallat ja sen liittolaiset ovat toimittaneet lähes 70 000 panssarintorjunta-asetta Ukrainaan. Maahan on toimitettu myös lähes 30 000 ilmatorjunta-ohjusta.

CNN: Yhdysvallat valmistelee uutta aseapupakettia Ukrainalle

Kello 6.15: Yhdysvallat valmistelee uutta 800 miljoonan dollarin arvoista aseapupakettia Ukrainalle, kertovat useat virkamieslähteet uutiskanava CNN:lle. Paketin hyväksymisen tarkemmasta aikataulusta ei lähteiden mukaan ole vielä tietoa.

Yhdysvaltain presidentti Joe Biden myönsi tiistaina toimittajille, että maa aikoo lähettää lisää tykistökalustoa Ukrainaan.

Ukrainaan on jo saapunut Yhdysvaltain viime viikolla lupaamaa raskaampaa sotakalustoa aiemmasta 800 miljoonan dollarin arvoisesta aseapupaketista. Pakettiin kuului muun muassa helikoptereita, panssaroituja miehistönkuljetusajoneuvoja sekä kenttätykkejä.