Ukrainan presidentti Zelenskyi: Venäjän suurhyökkäys Itä-Ukrainaan on alkanut

Tiistai on sodan 55. päivä.

YK:n pääsihteerin edustaja: Ainakin 73 ihmistä on kuollut Ukrainassa pommituksissa terveydenhuoltolaitoksiin

Kello 0.11: Ainakin 73 ihmistä on kuollut ja 52 haavoittunut pommituksissa Ukrainan terveydenhuoltolaitoksiin sen jälkeen, kun Venäjä aloitti hyökkäyksensä helmikuun lopulla, kertoo YK:n pääsihteerin Antonio Guterresin edustaja Stephane Dujarric CNN:llä.

Dujarricin mukaan Ukrainassa tapahtuneet pommitukset terveydenhuoltolaitoksiin kattavat 68 prosenttia koko maailmassa tänä vuonna terveydenhuoltolaitoksiin tehdyistä iskuista.

Dujarric arvioi lisäksi, että noin 12 miljoonaa ukrainalaista on joutunut Venäjän hyökkäyksen jälkeen pakenemaan kodeistaan. Heistä noin seitsemän miljoonaa on maan sisäisiä pakolaisia ja noin viisi miljoonaa on paennut Ukrainan ulkopuolelle.

Kello 0.01: Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi kertoo Telegram-tilillään Venäjän suurhyökkäyksen Itä-Ukrainaan Donbassin alueelle alkaneen.

”Voimme vahvistaa, että Venäjän joukot ovat aloittaneet taistelun Donbassista, johon he ovat valmistautuneet jo pitkän aikaa. Suuri osa Venäjän armeijasta on nyt keskittynyt tähän hyökkäykseen”, Zelenskyi kirjoittaa.

”Ei ole väliä paljonko Venäjä tuo sotilaita tänne, me taistelemme. Puolustamme itseämme”, Zelenskyi jatkoi.

Hieman ennen Zelenskyin kirjoitusta Luhanskin alueen kuvernööri Serhi Haidai kertoi Venäjän aloittaneen hyökkäyksen.

”Tämä on helvetti. Hyökkäys, josta on puhuttu viikkoja, on alkanut. Taisteluja Rubitshnessa ja Popasnassa ja myös muissa kaupungeissa taistellaan.”

Ukrainan kansallisen turvallisuusneuvoston sihteeri Oleksi Danilovin mukaan Venäjä on yrittänyt murtaa Ukrainan puolustusta lähes koko rintamalinjalla Donetskin, Luhanskin ja Harkovan alueilla.

Ukrainan armeija kertoi puolestaan aiemmin maanantaina Facebookissa, että Venäjä on jatkanut lisäyksiköiden muodostamista Rostovin alueella sekä miehittämällään Krimin niemimaalla. Joukkoja on suunniteltu käytettävän suojaamaan hallintorakennuksia sekä elintärkeää infrastruktuuria vallatuilla alueilla. Ukrainan armeija sanoo Venäjän pyrkivän tällä hetkellä saamaan Donetskin ja Luhanskin alueet täysin hallintaansa ja aiemmin valtaamiensa alueiden säilyttämiseen.