Venäläisen oppositio­median mukaan kymmeniä on kuollut tai kadonnut ohjus­risteilijä Moskvan tuhossa.

Useat Venäjältä paenneet tutkivan journalismin verkkojulkaisut ovat kertoneet pääsiäisen aikana yksityiskohtia Venäjän Mustanmeren laivaston lippulaivan, ohjusristeilijä Moskvan tuhosta keskiviikon ja torstain välisenä yönä. Aluksella oli läntisten lähteiden mukaan 510 hengen miehistö. Omaisilta kerätyt tiedot kertovat kymmenistä kuolonuhreista ja kadonneista.

Venäjän virallisen tiedon mukaan tulipalossa vaurioitunut alus upposi torstaina, kun sitä hinattiin Sevastopolin laivastotukikohtaan Krimille. Venäjän asevoimat kertoi ensin, että aluksen ”koko miehistö on evakuoitu” Sevastopoliin. Myöhemmin sana ”koko” hävisi tiedonannoista.

Ukrainan ja läntisten lähteiden mukaan Ukrainan rannikkopuolustus osui kahdella Neptun-meriohjuksella risteilijään, kun se purjehti Käärmesaaren itäpuolella Mustallamerellä 80 merimailin eli 150 kilometrin päässä Odessasta myöhään keskiviikkona.

Tarkimmat tiedot mahdollisista uhreista kertoo Novaja Gazeta Europe, jonka oppositiolehti Novaja Gazetan toimittajat perustivat maaliskuussa. Novaja Gazetan Nobel-palkittu päätoimittaja Dmitri Muratov ilmoitti venäläislehden ilmestymisen keskeyttämisestä sen jälkeen, kun Venäjän sotasensuuri oli tehnyt riippumattoman uutistyön mahdottomaksi.

Novaja Gazeta Europe on haastatellut nimettömänä venäläistä värvätyn matruusin äitiä, joka on kotoisin ”venäläisestä miljoonakaupungista”. Venäjällä on yli miljoonan asukkaan kaupunkeja Moskova ja Pietari mukaan lukien yhteensä 15. Äidin mukaan poika värväytyi laivaston palvelukseen ennen Venäjän hyökkäystä Ukrainaan.

Poika soitti äidilleen perjantaina Sevastopolista sen jälkeen, kun hän oli saanut käyttöönsä puhelimen. Hengissä selvinneiden merisotilaiden dokumentit ja puhelimet olivat jääneet uponneelle alukselle. Äidin mukaan sotilailta on vaadittu allekirjoitus vaitiololupaukseen Moskvan uppoamisesta.

”Äiti, en ikinä arvannut, että joudun tällaiseen sotkuun periaatteessa rauhan aikana”, itkuinen poika vakuutti äidin mukaan. ”Enkä kerro sinulle kaikkea mitä näin, se on aivan kauheaa.”

Pojan mukaan Moskva sai osuman torstain vastaisena yönä kahden sijaan kolmesta Ukrainan ampumasta ohjuksesta, ja osumat aiheuttivat tulipalon. Kuolleita on hänen mukaansa ”noin neljäkymmentä” ja lisäksi haavoittuneita ja kadonneita on runsaasti.

Novaja Gazetan mukaan toimitus on nähnyt pojan värväyssopimuksen ja valokuvia hänestä laivaston palveluksessa. Äidin mukaan poika ei ole allekirjoittanut sopimusta ulkomaankomennuksesta. Oliko Moskva ulkomailla vai ei, siitä sopii väitellä.

Yhdysvaltojen rahoittaman Radio Svobodan ukrainalainen tutkivan journalismin ryhmä puolestaan julkaisi lauantaina venäläisestä yhteisöpalvelu Odnoklassikista löytyneen tiedon 41-vuotiaan vanhemman aliupseerin, sähkömekaanikko Ivan Vahruševin kuolemasta. Vahruševin puoliso Varvara Vahruševa vahvisti toimitukselle saaneensa torstaina päivällä miehensä esihenkilöiltä tiedon tämän kuolemasta Moskvan tuhossa.

Vahruševan saaman tiedon mukaan kadonneiksi olisi tuolloin kirjattu 27 Moskvan miehistön jäsentä.

Liettuaan Venäjän hyökkäyksen jälkeen paennut tutkivan journalismin ryhmä Mediazona, Latviassa toimiva ryhmä Insider ja Agenstvo-nimellä verkossa julkaiseva Projekt-ryhmä kertovat verkkosivuillaan kadonneeksi kirjatusta Moskvan nuoresta kokista, jaltalaisesta Jegor Škrebetsistä. Kokin kohtalosta kertoi alun perin hänen isänsä Dmitri Škrebets sunnuntaina yhteisöpalvelu Vkontaktessa.

”Suorapuheinen risteilijä Moskvan päällystö ilmoitti minulle, että sopimussotilas-poikaani ei ole kaatuneiden eikä haavoittuneiden luettelossa, joten hänet on lisätty kadonneiden luetteloon”, Dmitri Škrebets kirjoittaa postauksessaan.

”Värvätty, jonka ei pitänyt osallistua taisteluun, luetaan kadonneeksi. Kaverit, hän siis katosi avoimella merellä!”

Kaliningradissa ilmestyvä Itämeren laivaston sanomalehti Straž Baltiki julkaisi viime jouluaattona sivulla yhdeksän reportaasin ohjusristeilijä Moskvan valmistautumisesta purjehdukseen Sevastopolissa.

Jutussa haastateltiin Moskvan kokkeja Jegor Škrebetsiä ja Fjodor Kutšerovia. Jaltalla kokiksi opiskelleet pojat kertoivat miehistön mieliruuiksi ”punaisen moskovalaisen borssin, jauhelihapihvit, lihapullat, oliivit ja viinirypäleet” vaikka ”kaikki lautaset palautetaan tyhjinä”, olipa ruokana mitä vain.

”Punainen moskovalainen” borssi piti ilmeisesti mainita erikseen, sillä Krimillä ja muualla Ukrainassa tarjotaan usein myös vihreää borssia, jossa punajuuri on korvattu esimerkiksi raparperilla tai pinaatilla sekä tillillä ja suolaheinällä.

Škrebetsin isä syyttää Vkontaktessa ”kaikkien evakuoinnista” kertoneita asevoimia ”julkeasta ja kyynisestä valehtelusta”.

Uutissivusto Agentstvo kertoo neljännestä risteilijä Moskvan tuhon uhrista maanantain vastaisena yönä julkaistussa artikkelissa. Se perustuu pietarilaisen, 47-vuotiaan äidin Uljana Tarasovan Vkontakte-päivitykseen. Tarasovan mukaan hänen poikansa Mark Tarasov kuuluu Moskvan kadonneiksi julistettuihin uhreihin.

Agentstvo on löytänyt Mark Tarasovin Instagramissa joulukuun 15. päivänä julkaiseman kuvan, jossa hän poseeraa ystävineen univormussa saatesanoin ”nähdään vuoden päästä!”

Kuvassa esiintyvä nuori nainen on vahvistanut Agentstvolle, että Mark Tarasov värväytyi asevoimien palvelukseen joulukuussa.