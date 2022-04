Aamulehti seuraa Venäjän hyökkäystä Ukrainaan tässä päivittyvässä jutussa. Maanantai on sodan 54. päivä.

18.4.

Lvivin kaupungissa Länsi-Ukrainassa useita räjähdyksiä

Kello 10.08: Venäjä on tehnyt maanantaina Länsi-Ukrainan Lviviin useita ohjusiskuja, kertoo kaupungin pormestari Telegramissa. Pormestarin mukaan viisi ohjusta osui Lviviin aiemmin maanantaina ja pelastuspalvelu on paikan päällä.

Iskuista on kertonut myös muun muassa Ukrainan presidentin neuvonantaja Myhailo Podoljak. Viranomaiset ovat neuvoneet ihmisiä pysymään suojissa.

Lvivin asukas kertoo uutistoimisto AFP:lle nähneensä paksuja savupilviä taivaalla asuintalon yläpuolella, ja kuvia savusta ovat jakaneet monien kansainvälisten medioiden toimittajat.

Lviv on tähän asti suurelta osin säästynyt taisteluilta Venäjän aloitettua hyökkäyssodan Ukrainaan miltei kaksi kuukautta sitten.

Macronille esitetty kutsu saapua Ukrainaan

Kello 8.55: Mariupolista on tullut symboli Ukrainan vimmaiselle vastustukselle Venäjän hyökättyä maahan helmikuun 24. päivänä.

Ukraina on vannonut puolustavansa Mariupolia. Sunnuntaina Venäjä ilmoitti, että jäljellä olevien ukrainalaisjoukkojen on laskettava aseensa ja antauduttava Mariupolissa, mutta näin ei tapahtunut.

YK:n ruokaohjelma WFP on sanonut, että yli 100 000 siviiliä Mariupolissa on nälänhädän partaalla eikä vettä ja lämmitystä ole. Siviilien tilannetta kaupungissa on useaan otteeseen kuvailtu katastrofaaliseksi, ja Ukrainan viranomaiset ovat kertoneet dokumentoivansa todisteita Venäjän epäillyistä sotarikoksista kaupungissa Haagiin toimitettavaksi.

Presidentti Volodymyr Zelenskyi kertoi viikonloppuna CNN:n haastattelussa, että hän on kutsunut Ranskan presidentin Emmanuel Macronin Ukrainaan todistamaan omin silmin Venäjän tekemää ”kansanmurhaa”. Macron on itse välttänyt termin käyttöä.

BBC:lle viime viikolla antamassaan haastattelussa Zelenskyi kertoi pitävänsä Macronin kanssa tiiviisti yhteyttä. Ranska on tällä hetkellä EU:n puheenjohtajamaa.

Zelenskyi on pyytänyt länsimaita toimittamaan Ukrainalle välittömästi lisää raskasta aseistusta. Venäjä on varoittanut Yhdysvaltoja seurauksista, jos maa toimittaa Ukrainalle asejärjestelmiä.

Zelenskyi: Venäjä yrittää luoda Donetskin ja Luhanskin ”kansantasavaltojen” tapaiset nukkehallitukset Hersoniin ja Zaporižžjaan

Kello 8.45: Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi sanoi päivittäisessä puheessaan myöhään sunnuntai-illalla, että Venäjä pyrkii erottamaan Hersonin ja Zaporižžjan alueet Donetskin ja Luhanskin ”kansantasavaltojen” kaltaisiksi Venäjän alaisiksi nukkehallinnoiksi ja liittää ne Venäjän ”ruplavyöhykkeeseen”.

Ruplavyöhyke-termiä käytettiin Neuvostoliiton hajoamisen jälkeen alueista, joilla valuuttana käytettiin yhä Neuvostoliiton ruplaa. Myöhemmin valuutta korvattiin Venäjän ruplalla.

Kansainvälinen siirtolaisuusjärjestö IOM arvioi noin 7,1 miljoonan ihmisen joutuneen jättämään kotinsa mutta jääneen Ukrainaan

Kello 7.40: Ukrainasta on paennut jo liki 4,9 miljoonaa ukrainalaista sen jälkeen, kun Venäjä aloitti hyökkäyssotansa helmikuun lopulla, kertoo YK:n pakolaisjärjestö UNHCR:n pääsihteeri Filippo Grandi. Maasta paenneiden ukrainalaisten määrä nousi lauantailta lähes 33 000:lla.

YK:n alainen kansainvälinen siirtolaisuusjärjestö IOM puolestaan sanoo lähes 215 000:n muusta maasta kotoisin olevan paenneen Ukrainasta sen naapurimaihin. IOM:n mainitsema lukumäärä koostuu suurelta osin opiskelijoista ja siirtotyöläisistä.

Yhteensä Ukrainasta on siis paennut Venäjän sotatoimien vuoksi jo yli viisi miljoonaa ihmistä.

Maan rajojen ulkopuolelle lähteneistä 90 prosenttia on naisia ja lapsia. Ukrainassa 18–60-vuotiaat miehet on kutsuttu sodan vuoksi asevoimien palvelukseen, eivätkä he ole voineet lähteä maasta.

Lähes kaksi kolmasosaa kaikista Ukrainan lapsista on joutunut lähtemään kodeistaan, mukaan lukien kodeistaan maan rajojen sisällä toisaalle paenneet.

IOM arvioi noin 7,1 miljoonan ihmisen joutuneen jättämään kotinsa mutta jääneen Ukrainaan.

Ennen helmikuussa alkanutta hyökkäystä Ukrainan väkiluku oli noin 37 miljoonaa niillä alueilla, jotka olivat maan hallinnon hallinnassa. Edellä mainittuun asukaslukuun eivät siis lukeudu Venäjän miehittämä Krim ja Itä-Ukrainassa sijaitsevat Venäjä-mieliset separatistialueet.

UNHCR:n tilastojen mukaan ukrainalaisia olisi paennut helmikuussa lähes 645 000. Maaliskuussa maasta sen sijaan pakeni jo lähes 3,4 miljoonaa, ja tässä kuussakin pakosalle on lähtenyt jo yli 830 000.

Lähes kuusi kymmenestä ukrainalaispakolaisesta eli yli 2,75 miljoonaa ihmistä on siirtynyt Puolaan. Monet jatkavat kuitenkin sieltä matkaansa muihin Euroopan maihin.

Toisiksi eniten Ukrainasta on lähtenyt ihmisiä Romaniaan, jonne on päätynyt lähes 740 000 ihmistä. Näistä valtaosan uskotaan niin ikään jatkaneen matkaansa muihin maihin.

Venäjälle on sen sijaan lähtenyt lähes 485 000 pakolaista. Lisäksi Itä-Ukrainasta separatistien hallinnassa olevilta Donetskin ja Luhanskin alueilta kerrotaan matkanneen Venäjän puolelle noin 105 000 ihmistä.