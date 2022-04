Al-Aqsan moskeijalla Jerusalemissa yli 150 loukkaantui yhteenotoissa

Israel on lisännyt joukkojaan Länsirannalla viime viikkojen väkivaltaisuuksien vuoksi.

Jerusalem

Jerusalemissa al-Aqsan moskeijalla tapahtuneissa yhteenotoissa on palestiinalaisen Punaisen Puolikuun edustajan mukaan loukkaantunut yli 150 ihmistä. Punaisesta Puolikuusta kerrotaan uutistoimisto AFP:lle, että yli 150 loukkaantunutta on viety kaupungin sairaaloihin ja lisäksi ”kymmeniä” loukkaantumisia on hoidettu paikan päällä.

Israelin poliisi on kertonut ainakin kolmen poliisin loukkaantuneen. Paikallisen vankeja tukevan järjestön mukaan noin 400 ihmistä on otettu kiinni.

Israelin poliisin mukaan ”kymmenet naamioituneet miehet” marssivat al-Aqsan moskeijaan viime yönä ennen aamunkoittoa ja ampuivat esimerkiksi ilotulitteita. Tämän jälkeen väkijoukko oli alkanut heittää kiviä kohti Länsimuuria, joka on juutalaisten pyhin rukouspaikka Temppelivuorella.

Silminnäkijät ovat kertoneet mielenosoittajien heittäneen kiviä israelilaisjoukkoja kohti, ja nämä olivat vastanneet kumiluodeilla. Punaisen Puolikuun mukaan osaa loukkaantuneista oli pahoinpidelty.

Väkivaltaisuudet lisääntyneet viime kuun lopulta alkaen

Väkivaltaisuudet Israelissa ja miehitetyllä Länsirannalla ovat kiihtyneet viime viikkoina, kun samaan aikaan vietetään kristittyjen pääsiäistä ja juutalaisten pesah-juhlaa sekä muslimien pyhää kuukautta ramadania. YK:n Lähi-idän rauhanprosessin erityiskoordinaattori Tor Wennesland on vedonnut kummankin osapuolen viranomaisiin, jotta nämä pyrkisivät välittömästi liennyttämään tilannetta.

Israel on lisännyt joukkojaan Länsirannalla väkivaltaisuuksien vuoksi. Torstaina Israel ilmoitti estävänsä kulun Länsirannalta ja Gazasta Israeliin perjantai-iltapäivästä lauantaihin ja mahdollisesti pyhien yli.

Al-Aqsa on muslimien kolmanneksi pyhin paikka. Juutalaiset kutsuvat sitä Temppelivuoreksi viittauksena alueella aiemmin olleisiin kahteen temppeliin.

Alue on Israelin ja palestiinalaisten välisen konfliktin keskiössä, ja se sijaitsee miehitetyssä Itä-Jerusalemissa.

Viime vuonna ramadanin aikana syttyneet väkivaltaisuudet Jerusalemissa johtivat 11 päivää kestäneeseen konfliktiin Israelin ja Gazaa hallitsevan Hamasin välillä.