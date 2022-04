Aamulehti seuraa Venäjän hyökkäystä Ukrainaan tässä päivittyvässä jutussa. Torstai on sodan 50. päivä.

14.04.

Ukraina kertoo vaurioittaneensa Venäjän Mustanmeren laivaston lippulaivaa

Kello 6.30: Ukrainassa maan armeija on onnistunut vaurioittamaan venäläistä sota-alusta Mustallamerellä, kertoivat rannikkokaupunki Odessan viranomaiset.

Odessan kuvernöörin Maksym Martshenkon mukaan Ukrainan joukot osuivat alukseen Neptune-torjuntaohjuksilla, jotka otettiin käyttöön vasta viime vuonna. Neptune-ohjus on ukrainalaisten omaa tuotantoa.

Moskva on Venäjän Mustanmeren laivaston lippulaiva. Aluksessa on yli 500 merisotilasta ja se on ukrainalaisten mukaan tulessa. Merellä on niin ikään paha myrsky, mikä vaikeuttaa pelastustoimia.

Venäjän puolustusministeriö kertoi BBC:n mukaan torstain vastaisena yönä omana versionaan, että laivan ammusvarastoissa on tapahtunut räjähdys, joka johtui tulipalosta. Ministeriön mukaan alus on kärsinyt vakavia vaurioita, mutta koko miehistö on evakuoitu. Tulipalon syytä selvitetään, ministeriö kertoi.

Moskva oli tapetilla jo aivan sodan alussa, kun se uhkaili ukrainalaisia Käärmesaaren puolustajia, jotka vastasivat haistattelemalla. Mielialoja nostattaneen tapahtuman kunniaksi Ukrainan posti julkaisi juuri uuden postimerkin, jossa merisotilas esittää sotalaivalle tunnetun keskisormitervehdyksen. Käärmesaaren puolustajat otettiin lopulta vangeiksi.