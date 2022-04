Aamulehti seuraa Venäjän hyökkäystä Ukrainaan tässä päivittyvässä jutussa. Tiistai on sodan 48. päivä.

Aamulehti seuraa Venäjän hyökkäystä Ukrainaan tässä päivittyvässä jutussa. Sota alkoi 24. helmikuuta.

Lue edellisen päivän uutiset Ukrainasta täältä.

Tiistai 12.4.

Britannian puolustusministeriö: Taistelut Itä-Ukrainassa tulevat kiihtymään

Kello 8.21: Taistelut Itä-Ukrainassa tulevat Britannian puolustusministeriön tuoreimman tiedusteluarvion mukaan kiihtymään seuraavien kahden tai kolmen viikon aikana.

Kiihtyviä taisteluja varten Venäjä on ministeriön mukaan jatkanut joukkojensa vetämistä Valko-Venäjältä, jotta ne voisivat tukea Itä-Ukrainan taisteluja. Venäläisjoukot jatkavat ukrainalaisten asemia vastaan tehtäviä hyökkäyksiä muun muassa Donetskin ja Luhanskin alueilla sekä Hersonin kaupungin lähistöllä.

Mariupolin pormestari: Venäjä on polttanut ruumiita liikkuvissa krematorioissa

8.08: Mariupolin pormestari Vadym Boitšenko väittää uutistoimisto AP:n haastattelussa, että Venäjän joukot ovat käyttäneet kaupungissa liikkuvia krematorioita päästäkseen eroon ruumiista.

Boitšenkon mukaan venäläiset ovat varastoineet useita ruumiita esimerkiksi isoon kauppakeskukseen.

”Liikkuvat krematoriot ovat saapuneet rekkojen muodossa. Sisällä on piippu ja ruumiit poltetaan”, hän sanoi AP:lle.

Mariupolin pormestarin mukaan kaupungissa on kuollut ainakin 10 000 siviiliä. Venäjä on pommittanut piiritettyä kaupunkia rajusti.

Ukraina: Venäläisjoukot yrittävät todennäköisesti ottaa Mariupolin haltuunsa ennen siirtymistä Donetskiin

Kello 8.05: Ukrainan armeijan tuoreen operatiivisen raportin mukaan Venäjän joukot yrittävät todennäköisesti ottaa Mariupolin kaupungin haltuunsa ennen siirtymistä Donetskin alueelle. Asiasta uutisoi brittilehti The Guardian.

Ukrainan mukaan Venäjä yrittää ryhmittää joukkojaan uudelleen Valko-Venäjällä ja Venäjällä ennen hyökkäystä Donetskiin.

Ukrainan joukot estivät kuusi venäläisjoukkojen hyökkäystä Donetskissa ja Luhanskissa viimeisen vuorokauden aikana, raportissa kerrotaan. Harkovan kaupunki on asevoimien mukaan edelleen osittain eristetty.

Video: Näin yhdysvaltalaisen ajatushautomon asiantuntija selittää Suomen ja Ruotsin mahdollisia Nato-polkuja

Yhdysvaltalaisen ajatushautomo Atlantic Councilin asiantuntija Rachel Rizzo esittelee uutistoimisto Reutersin videolla Suomen ja Ruotsin suunnitelmia mahdollisen Nato-jäsenyyden suhteen.

OP: Suomalaisyritykset ovat reagoineet nopeasti Ukrainan sodan aiheuttamaan poikkeustilanteeseen

Kello 7.58: Yritykset ovat reagoineet Ukrainan sodan aiheuttamaan poikkeukselliseen tilanteeseen nopeasti, kertoo OP. Pankin teettämän tutkimuksen mukaan neljännes suomalaisista kansainvälistä kauppaa harjoittavista yrityksistä on jo löytänyt korvaavia markkinoita riskialueiden tilalle.

Yritykset pitävät Ukrainan sodan suurimpina taloudellisina vaikutuksina raaka-aineiden ja komponenttien saatavuuden heikkenemistä sekä hintojen nousua. Enemmistö aikoo kuitenkin edetä investointiensa kanssa suunnitellusti.

”Suomalaisilla kansainvälistä kauppaa harjoittavilla yrityksillä on varsin realistinen kuva globaalin talouden tilasta. Vaikka Ukrainan sodan vaikutukset ovat monelle yritykselle olleet huomattavia, toi koronapandemia osaltaan yrityksille valmiuksia reagoida nopeasti muuttuvaan markkinaan”, kertoo OP:n maksuliikepalveluista vastaava johtaja Antti Karhu tiedotteessa.

Tutkimuksen mukaan yli miljoonan euron liikevaihdolla toimivista suomalaisyrityksistä 44 prosenttia kokee Ukrainan sodalla ja pakotteilla olevan merkittäviä vaikutuksia yrityksen toiminnalle. Yli puolet yrityksistä uskoo tilanteen normalisoituvan yrityksen toiminnan kannalta viimeistään kahden vuoden aikana.

Lähes 40 prosenttia yrityksistä kertoo joutuvansa todennäköisesti reagoimaan tilanteeseen sopeuttamalla toimintaansa joillakin keinoilla. Venäjällä, Valko-Venäjällä tai Ukrainassa toimivista yrityksistä jo 26 prosenttia on löytänyt korvaavia markkinoita riskialueiden tilalle.

The Guardian: Venäjä käyttää hyökkäyksessään Irakista salakuljetettuja sotatarvikkeita

Kello 7.50: Venäjä käyttää hyökkäyksessään Ukrainassa Irakista salakuljetettuja sotatarvikkeita, väittävät The Guardianin tietojen mukaan paikalliset tiedustelupalvelut sekä Iranin tukemat irakilaismiliisit. Apuna salakuljetusoperaatiossa olisivat lähteiden mukaan iranilaiset salakuljettajat.

Tietojen mukaan tarvikkeisiin sisältyisi muun muassa sinkoja, panssarintorjuntaohjuksia sekä Brasiliassa suunniteltuja raketinheitinjärjestelmiä. Iranin viranomaiset ovat lähteiden mukaan myös lahjoittaneet Venäjälle Bavar-373 -ohjusjärjestelmän sekä palauttaneet venäläisen S-300 -ohjusjärjestelmän.

Iran oli Venäjän liittolainen Syyrian sodassa, jossa Venäjä mahdollisti Syyrian johtajan Bashar al-Assadin vallassa pysymisen. Joukkoja on syytetty muun muassa siviilien umpimähkäisestä pommittamisesta.

Irakissa on huomattava määrä esimerkiksi Yhdysvaltojen ja muiden länsimaiden jälkeensä jättämiä aseita.

Britannia selvittää, käyttikö Venäjä kemiallisia aseita hyökkäyksessä Mariupoliin

Kello 7.46: Britannia pyrkii selvittämään, käyttikö Venäjä kemiallisia aseita siviilejä vastaan tekemässään hyökkäyksessä piiritettyyn Mariupolin kaupunkiin. Asiasta kertoo muun muassa AFP.

Maanantaina levisi vahvistamattomia tietoja, että Mariupolissa olisi käytetty kemiallisia aseita. Sekä Britannia että Yhdysvallat ovat yrittäneet saada vahvistusta väitteisiin siinä kuitenkaan onnistumatta.

Britannian ulkoministeri Liz Truss kertoo Twitterissä, että Britannia pyrkii kiireisesti tarkistamaan yksityiskohtia asiasta yhteistyökumppaniensa kanssa.

Putin tapaa Valko-Venäjän Lukašenkan tiistaina

Kello 7.42: Venäjän presidentti Vladimir Putin tapaa Valko-Venäjän presidentin Aljaksandr Lukašenkan tiistaina, kertoo uutistoimisto Reuters nojaten venäläisiin ja valkovenäläisiin medialähteisiin.

Presidentit keskustelevat Ukrainan sodasta, jota Venäjä nimittää erheellisesti erikoisoperaatioksi sekä maita vastaan asetetuista pakotteista.

Lukašenka on vaatinut pitkin sotaa, että Valko-Venäjälle pitää taata paikka rauhanneuvotteluissa, sillä hänen mukaansa maata vastaan asetetut pakotteet ovat erheellisiä, eikä maa ole tukenut Venäjää Ukrainaan kohdistuneessa hyökkäyssodassa.

Venäläisen raakaöljyn hinta syöksyy – kysyntä on vähissä

Kello 7.23: Venäläisen raakaöljyn hinta syöksyy, ja hintaero Pohjanmeren Brent-laadun ja Venäjän viitelaadun Uralsin välillä on revähtänyt Ukrainan sodan aikana suuremmaksi kuin koskaan.

Brentin hinta liikkuu Nesteen mukaan noin 102 dollarissa tynnyriltä ja Uralsin noin 67 dollarissa tynnyriltä. Tavallisesti hintaero on 1–2 dollaria. Hinnat ovat viiden päivän liukuvia keskiarvoja.

Suomen Pankin vanhempi neuvonantaja Laura Solanko arvioi, että venäläisen öljyn kysyntä muun muassa öljymarkkinoiden keskuksessa Hollannin Rotterdamissa lienee enää vähäistä.

Unicef: Ukrainassa on vahvistettu ainakin 142 lapsen ja nuoren kuolemaa

Kello 6.31: Ukrainan sodassa on YK:n lastenrahaston (Unicef) mukaan vahvistettu ainakin 142 lapsen ja nuoren kuolemaa, kertoo muun muassa The Guardian.

Kuolleiden todellinen määrä on järjestön mukaan kuitenkin mitä todennäköisimmin suurempi, sillä muun muassa taistelujen takia Unicef ei ole päässyt kaikkialle Ukrainaan. Lisäksi lähes kaksikolmasosaa Ukrainan lapsista on joutunut pakenemaan kodeistaan sodan takia.

Unicefin hätäohjelmajohtajan Manuel Fontainen mukaan 4,8 miljoonaan lapsen pako kodeistaan on ”uskomatonta”. Ukrainassa on yhteensä noin 7,5 lasta. Paenneista lapsista noin 2,8 miljoonaa on Ukrainassa ja noin kaksi miljoonaa muissa maissa. Lapset ovat Fontainen mukaan joutuneet monin paikoin pakenemaan yksin, ilman perheitään.

Zelenskyi varoittaa Venäjän saattavan suunnitella kemiallisten aseiden käyttämistä

Kello 6.30: Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi on varoittanut Facebookissa julkaisemassaan puheessa, että Venäjä saattaa suunnitella kemiallisten aseiden käyttämistä Ukrainassa. Zelenskyi sanoi Ukrainan ottavan tällaiset suunnitelmat "niin vakavasti kuin mahdollista".

Maanantaina levisi vahvistamattomia tietoja, että Mariupolissa olisi käytetty kemiallisia aseita. Sekä Britannia että Yhdysvallat ovat yrittäneet saada vahvistusta väitteisiin siinä kuitenkaan onnistumatta.

Yhdysvaltojen puolustusministeriö Pentagonin tiedottaja John Kirby sanoi CNN:lle, ettei se pysty vahvistamaan väitteitä Venäjän kemiallisten aseiden käyttämisestä Mariupolissa. Kirby lisäsi, että Yhdysvallat on huolissaan mahdollisuudesta, että Venäjä voisi silti näin toimia.

Zelenskyi sanoi myös, että Pohjois-Ukrainasta on löytynyt Venäjän vetäytymisen jälkeen "kymmeniä, ellei satoja tuhansia" vaarallisia räjähteitä, jotka venäläiset ovat jättäneet tarkoituksella.

”Valtaajat jättivät miinoituksia joka paikkaan: valtaamiinsa taloihin, kaduille, pelloille. He miinoittivat ihmisten omaisuutta, autoja, (talojen) ovia”, Zelenskyi sanoi.

Zelenskyi myös myönsi, että Ukraina on riippuvainen kansainvälisestä aseavusta. Hän huomautti kuitenkin, että Ukrainan joukot ovat "rohkeampia" kuin venäläiset ja "lyövät miehittäjiä viisaammalla ja harkitulla taktiikalla".

Zelenskyi pitää aseavussa hidastelevia maita osasyyllisinä ukrainalaisten kuolemiin

Kello 6.30: Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi pitää länsimaita, jotka eivät lähetä riittävästi aseita Ukrainaan, osasyyllisenä ukrainalaisten kuolemiin.

"Ukrainalaiset ovat urheita, mutta mitä tulee tarpeellisiin aseisiin, olemme edelleen riippuvaisia liittolaisistamme", Zelenskyi sanoi puheessaan The Guardianin mukaan.

"Valitettavasti emme saa aseita niin paljon kuin haluaisimme, jotta voisimme lopettaa tämän sodan nopeammin. Tuhotaksemme täysin vihollisen maassamme. Ja onnistuaksemme tehtävissä, jotka ovat ilmiselviä kansallemme. Tämä tarkoitta etenkin Mariupolin piirityksen murtamista. Jos saisimme hävittäjiä ja tarpeeksi raskaasti varusteltuja ajoneuvoja, vaadittavaa tykistöä, onnistuisimme siinä."

Zelenskiy sanoi, että vaikka hän on varma etä Ukraina "tulee saamaan lähes kaiken tarvitsemansa", lisää sotilaallista tukea tarvitaan nopeasti.

"Emme menetä pelkästään aika. Menetämme ukrainalaisten henkiä. Niitä ei saa enää takaisin. Ja tämä on myös niiden maiden vastuulla, jotka yhä pitävät varastoissaan Ukrainan tarvitsemia aseita. Tämä vastuu niillä tule olemaan ikuisesti, historiassa."

Mariupolin pormestari: yli 10 000 siviiliä kuollut kaupungissa

Kello 6.30: Mariupolin pormestarin Vadym Boitšenkon mukaan kaupungissa on kuollut 10 000 siviiliä. Venäjä on pommittanut piiritettyä kaupunkia rajusti.

Boitšenko sanoi uutistoimisto AP:n haastattelussa, että kuolleiden määrä saattaa nousta yli 20 000:een. Viikkoja kestänyt hyökkäys ja sen tuoma kurjuus on johtanut siihen, että kaupungin asukkaiden ruumiit "levittäytyvät mattona sen katujen läpi", Boitšenko kertoi.

Hän myös syytti Venäjän joukkoja siitä, että ne ovat blokanneet viikkojen ajan humanitaaristen saattueiden pääsyn kaupunkiin.

Boitšenkon mukaan venäläiset joukot ovat siirtäneet useita ruumiita valtavaan ostoskeskukseen, jossa on varastotilaa ja pakastimia. Pormestarin mukaan ruumiita poltetaan systemaattisesti krematorioissa, joita venäläiset ovat tuoneet paikalle.

Ranskalaispankki Société Générale lopettaa toimintansa Venäjällä, ensimmäisenä isona länsimaalaisena pankkina

Kello 6.30: Ranskalainen Société Générale on ensimmäinen iso länsimaalainen pankki, joka lopettaa toimintansa Venäjällä, kertoo uutistoimisto AP.

Société Général on ollut suurin omistaja venäläisesä Rosbankissa, joka on merkittävä toimija maan pankkisektorilla. AP:n mukaan ranskalaispankki myy koko osuutensa Rosbankissa yritykselle, jolla on kytköksiä venäläiseen oligarkkiin.

Tiedotteessa Société Général kertoo, että "parin viikon intensiivisen työn jälken" se on päässyt sopimukseen Venäjän-omistustensa myymisestä.

Venäjän sotilaiden seksuaalisesta väkivallasta Ukrainassa on tullut lisää tietoja

Kello 6.30: Ukrainassa tapahtuneesta venäläisjoukkojen harjoittamasta seksuaalisesta väkivallasta on tullut lisää tietoja. YK:n tasa-arvojärjestön UN Womenin toiminnanjohtaja Sima Bahous kertoi turvaneuvostolle, että järjestön tietoon on tullut yhä enemmän väitteitä raiskauksista ja seksuaaliväkivallasta.

YK:n turvaneuvosto kuuli vastaavan todistuksen ihmisoikeusjärjestö La Stradan Ukrainan-johtajalta Katerina Cherepakhalta. Hänen mukaansa järjestön tukilinjalle on tullut soittoja, joissa on syytetty venäläisiä sotilaita yhdeksästä raiskauksesta.

"Tämä on vain jäävuoren huippu. Tiedämme ja näemme, että väkivaltaa ja raiskauksia käytetään nyt sodan välineenä Ukrainassa venäläisten miehittäjien toimesta."

Reutersin mukaan YK sanoi viime viikolla, että sen tarkkailijat selvittävät venäläisiin sotilaisiin kohdistuvia väitteitä seksuaalisesta väkivallasta, muun muassa joukkoraiskauksista. YK kertoi myös tutkivansa väitteitä, että Ukrainan joukot olisivat syyllistyneet seksuaaliväkivaltaan.

Venäjä on kiistänyt, että sen joukot olisivat hyökänneet siviilien kimppuun.

Ukrainan ihmisoikeusvaltuutettu Ljudmila Denisova kertoi The New York Timesin mukaan, että venäläisjoukot olisivat syyllistyneet järkyttävään seksuaaliseen väkivaltaan Butšan alueella. The New York Timesin mukaan yhdessä tapauksessa naisia ja tyttöjä olisi pidetty kellarissa 25 päivän ajan, ja yhdeksän heistä olisi nyt raskaana.