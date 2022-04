Aamulehti seuraa Venäjän hyökkäystä Ukrainaan tässä päivittyvässä jutussa. Maanantai on sodan 47. päivä.

Aamulehti

Aamulehti seuraa Venäjän hyökkäystä Ukrainaan tässä päivittyvässä jutussa. Sota alkoi kuusi viikkoa sitten 24. helmikuuta.

Kaikki aihetta käsittelevät jutut löytyvät osoitteesta aamulehti.fi/ukrainansota. Lue edellisen päivän tapahtumat Ukrainassa täältä.

Maanantai 11.4.

Syyttäjä: Kiovan alueelta löytynyt jo yli 1 200 tapettua siviiliä

Kello 7.16: Ukrainassa maan pääkaupungin Kiovan lähialueilta on löytynyt jo yli 1 200 venäläisjoukkojen tappamaa ihmistä, kertoo valtakunnansyyttäjä Iryna Venediktova.

Venäläisjoukkojen siviiliväestöön kohdistama terrori alkoi paljastua sen jälkeen kun joukot vetäytyivät Kiovan ympäristöstä viime viikolla. Muun muassa Butšasta ja Borodjankasta on löytynyt joukkohautoja, ja alueen asukkaat ovat kertoneet kidutuksista ja raiskauksista.

Venäläiset ovat kiistäneet tiedot siviiliväestöön kohdistetuista raakuuksista, mikä on Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskyin mukaan merkki Venäjän heikkoudesta. ”He sanovat, etteivät tehneet Butšan joukkomurhia, ja syyttävät meitä. Tiedättekö, miksi he tekevät näin? Se on pelkuruutta. He eivät uskalla myöntää, että Venäjän koko politiikka Ukrainaa kohtaan on ollut virheellistä jo vuosikymmeniä”, Zelenskyi sanoi päivittäisessä puheessaan yleisradioyhtiö BBC:n mukaan.

”Kaikki palaa pelkuruuteen. Kun pelkuruus kasvaa, siitä tulee katastrofi. Kun ihmisillä ei ole rohkeutta myöntää virheitään, pyytää anteeksi, sopeutua todellisuuteen, oppia, heistä tulee hirviöitä. Ja kun maailma ei ota tätä huomioon, hirviöt päättävät, että maailman on sopeuduttava heihin. Ukraina lopettaa kaiken tämän, presidentti jatkoi.”

Zelenskyi varoitti niin ikään, että Venäjä on kiihdyttämässä hyökkäystään maan itäosia vastaan.

Naton ex-pääsihteeri HS:lle: Suomen pitää saada turvatakuut Nato-prosessin ajaksi

Kello 6.19: Sotilasliitto Naton entisen pääsihteerin Anders Fogh Rasmussenin mukaan Suomi tarvitsee suojaa sille aikavälille, kun se on hakenut Naton jäsenyyttä mutta ei ole vielä jäsenmaa eikä siten Naton turvatakuiden piirissä. Fogh Rasmussen kertoo näkemyksestään Helsingin Sanomien haastattelussa.

Entisen pääsihteerin mukaan Suomen tulisi saada Nato-liittolaisilta väliajaksi artikla viiden kaltaiset turvatakuut. Artiklan mukaan hyökkäys yhtä jäsenmaata vastaan on hyökkäys kaikkia jäsenvaltioita vastaan.

Fogh Rasmussenin arvio on, että isoimmat Nato-maat antaisivat turvatakuut Suomelle kahdenvälisesti liki automaattisesti.

Itävallan liittokansleri tapaa Putinin Moskovassa

Kello 6.18: Ukrainan pääkaupungissa Kiovassa viikonloppuna vieraillut Itävallan liittokansleri Karl Nehammer tapaa tänään Venäjän presidentin Vladimir Putinin Moskovassa. Nehammer on ensimmäinen eurooppalainen poliittinen johtaja, joka tapaa Putinin kasvokkain Venäjän aloitettua hyökkäyssodan Ukrainaan.

Nehammerin tiedottajan mukaan tapaamisen tarkoituksena on edesauttaa vuoropuhelua Venäjän ja lännen välillä. Lauantaina Nehammer vieraili Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskyin luona.

Itävallan liittokansleri Karl Nehammer tapasi Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskyin lauantaina 9. huhtikuuta Kiovassa.

Bidenin ja Intian Modin keskustelevat sodasta

Kello 6.14: Yhdysvaltain presidentin Joe Bidenin ja Intian pääministerin Narendra Modin on määrä keskustella tänään virtuaalisesti Venäjän hyökkäyksestä Ukrainaan.

Valkoisen talon tiedottajan mukaan Bidenin on määrä jatkaa Modin kanssa keskustelua Venäjän brutaalista sodasta Ukrainassa ja sodan vaikutuksista maailmantalouteen. Biden on aiemmin kuvaillut Intian reaktiota Venäjän aloittamaan sotaan "huteraksi".

Intia on pidättäytynyt äänestämästä YK:n Venäjän sotatoimet tuomitsevista päätöslauselmista, ja maa jatkoi samalla linjalla myös viime viikolla, kun YK:n yleiskokous päätti erottaa Venäjän väliaikaisesti YK:n ihmisoikeusneuvostosta.

EU-maiden ulkoministerit kokoontuvat Luxemburgissa

Kello 6.12: EU-maiden ulkoministerit kokoontuvat tänään Luxemburgiin. Kokouksen yhtenä pääaiheena on Venäjän hyökkäys Ukrainaan. EU:n ulkoministerit käyvät myös epävirallisen keskustelun Islannin ja Norjan ulkoministerien kanssa. Suomesta kokoukseen osallistuu ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr.).

Kokouksena toisena pääaiheena on EU:n uusi Global Gateway -strategia. Strategian tavoitteena on laajentaa EU:n yhteyspolitiikkaa globaalille tasolle ja tukea kestävien yhteyksien kehittymistä digitaali-, energia- ja kuljetusaloilla.

Global Gatewayn kautta kanavoidaan EU:n rahoitusta infrastruktuuriprojekteihin maailmanlaajuisesti. Lisäksi ministerien on määrä keskustella Malin ja Sahelin tilanteesta, Länsi-Balkanista ja Libyasta.

Maailmanpankki: Ukrainan talous kutistuu 45 prosenttia

Kello 6.10: Maailmanpankin tuoreen arvion mukaan Ukrainan talous kutistuu tänä vuonna 45 prosenttia. Syynä on Venäjän aloittama hyökkäyssota. Sodasta johtuva talouskurimus osuu myös Venäjään itseensä. Maailmanpankin arvio on, että Venäjän talous supistuu hieman päälle 11 prosenttia.

Lisäksi lähialueet joutuvat kärsimään sodan taloudellisista seurauksista. Itä-Euroopan maiden bruttokansantuote supistuu Maailmanpankin arvion mukaan yli 30 prosenttia. Tilanne tulee vaikuttamaan erityisesti myös Euroopan ja Keski-Aasian kehittyvien maiden talouteen.