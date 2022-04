Yli 4 500 saatiin evakuoitua Itä-Ukrainasta lauantaina – Zelenskyi uutistoimiston haastattelussa: ”Meidän on taisteltava, mutta elämän puolesta”

Aamulehti seuraa Venäjän hyökkäystä Ukrainaan tässä päivittyvässä jutussa. Sunnuntai on sodan 46. päivä.

Aamulehti seuraa Venäjän hyökkäystä Ukrainaan tässä päivittyvässä jutussa. Sota alkoi kuusi viikkoa sitten 24. helmikuuta.

Sunnuntai 10.4.

Yli 4 500 ihmistä evakuoitiin Itä-Ukrainasta lauantaina

Kello 8.06: 4 553 ihmistä pakeni Itä-Ukrainasta evakuointikäytävien kautta lauantaina, kertoi Ukrainan varapääministeri Irina Vereštšuk Telegramissa sanomalehti The Guardianin mukaan. Määrä on pienempi kuin perjantaina, jolloin paenneita oli yli 6 600.

Evakuoiduista 192 oli Mariupolin ja 3 233 Zaporižžjan alueen asukkaita. Myös 529 Melitopolin asukasta evakuoitiin onnistuneesti.

Ukrainan ydinvoimayhtiö: Tšernobylin säteilytasot epätavallisen korkealla venäläissotilaiden kaivamien juoksuhautojen jäljiltä

Kello 7.53: Tšernobylin ydinvoimalaa ympäröivässä Punaisessa metsässä mitattiin epätavallisen korkeita säteilytasoja, kertoo Ukrainan valtiollisen ydinvoimayhtiön Energoatomin johtaja Petro Kotin Telegramissa julkaisemassaan lausunnossa. Asiasta uutisoi CNN. Kotin vieraili asiantuntijoiden kanssa alueella, jonne venäläissotilaat kaivoivat juoksuhautoja ja yrittivät rakentaa linnoituksia.

Zelenskyi rauhantavoitteistaan AP:lle: ”Meidän on taisteltava, mutta elämän puolesta”

Kello 7.50: Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi on jälleen todennut, että on sitoutunut rauhan tavoitteluun ja -neuvotteluihin huolimatta Venäjän joukkojen siviileihin kohdistuneista hyökkäyksistä. Tällä kertaa presidentti puhui näkemyksistään uutistoimisto AP:lle.

"Kukaan ei halua neuvotella ihmisen tai ihmisten kanssa, jotka ovat kiduttaneet tätä kansakuntaa. Se on täysin ymmärrettävää", Zelenskyi sanoi AP:lle.

Presidentin mukaan Ukraina ei kuitenkaan halua ”menettää mahdollisuuksia diplomaattiseen ratkaisuun, jos meillä sellaisia on”.

Zelenskyi toteaa myös AP:lle, että maata on puolustettava, kun siitä on vielä jotain jäljellä.

”Meidän on taisteltava, mutta on taisteltava elämän puolesta. Ei voi taistella pölyn puolesta, kun ei ole mitään, eikä ihmisiä. Sen takia on tärkeää pysäyttää tämä sota.”

Zelenskyi sanoi AP:lle uskovansa, että ukrainalaiset hyväksyisivät rauhan siitä huolimatta, mitä ovat sodan aikana todistaneet. Presidentti toteaa kuitenkin myös, että hänen täytyy olla "realistinen" nopean ratkaisun mahdollisuuksien suhteen. Neuvottelut ovat tähän mennessä rajoittuneet matalalle tasolle, eikä Venäjän presidentti Vladimir Putin ole ollut mukana.

Zelenskyi toisti myös AP:lle useiden maiden parlamenteille ja johtajille toteamansa toiveen laajemmasta kalustotuesta: nykyinen länsimainen tuki ei presidentin mukaan riitä.

AP:n kysyi Zelenskyiltä, olisiko aseapu auttanut eri tavalla, mikäli se olisi saapunut aiemmin. Vastauksena presidentti pohtii omaa rooliaan tuen ja aseiden saamisessa.

”Hyvin usein haemme vastauksia muilta, mutta minä haen niitä usein itsestäni. Teimmekö tarpeeksi saadaksemme niitä? Teimmekö tarpeeksi saadaksemme nämä johtajat uskomaan meihin? Teimmekö tarpeeksi?”

