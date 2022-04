”Eipä se nyt ainakaan kielteisempään suuntaan ole liikkunut”, puolustusministeri Antti Kaikkonen (kesk) sanoo omasta Nato-kannastaan.

Hallituksen on määrä antaa ensi viikolla eduskunnalle ajankohtaisselonteko, jossa käsitellään Venäjän Ukrainaan tekemän hyökkäyksen seurauksena muuttunutta turvallisuuspoliittista tilannetta.

Selontekoa on määrä alkaa käsitellä heti pääsiäisen jälkeen.

Puolustusministeri Antti Kaikkonen (kesk) pitää tärkeänä, että kansanedustajille annetaan nyt aikaa pohtia Nato-kysymyksen ulottuvuuksia ennen kuin mahdollisia päätöksiä jäsenyyshakemuksen jättämisestä tehdään.

Kaikkonen kommentoi Nato-päätöksenteon aikataulua keskustan puoluevaltuuston kokouksen yhteydessä Vaasassa lauantaina.

”Pidän tärkeänä, että kansanedustajilla on mahdollisuus perehtyä paitsi muuttuneeseen tilanteeseen niin myös mahdollisen Nato-jäsenyyden eri puoliin. Mitä hyötyä siitä saamme, mutta että myös mahdollisen hakemisen varjopuolet ovat kaikkien päätöksentekijöiden tiedossa”, Kaikkonen sanoi.

”Sitä ennen mielestäni ei johtopäätöksiä kannata tehdä.”

Hakemus voisi lähteä jo alkukesästä

Kaikkosen mukaan hakemus voisi niin päätettäessä silti lähteä Natoon ennen kesäkuun lopulla pidettävää Naton huippukokousta.

Kokous järjestetään Espanjan Madridissa 29.–30. kesäkuuta.

”Olen todennut, että kun on paljon puhuttu siitä, että Nato-huippu­kokous on kesäkuun lopussa, niin olisiko se ajoitus siellä. Se voi olla siellä, mutta oma kantani on, että ei ole välttämätöntä odottaa Nato-huippukokousta”, Kaikkonen sanoi.

”Naton neuvosto on varsin usein koolla, ja se voi hyvin tätä asiaa käsitellä. Eli mielestäni periaatteessa, jos viisaaksi katsomme, on mahdollista toimia aikaisemminkin.”

Kaikkonen ei kerro omaa kantaansa

Keskustan puoluevaltuuston kokous antoi valtionjohdolle ja keskustan ministereille mandaatin tehdä tarvittavat ratkaisut Suomen turvallisuuden takaamiseksi. Mandaatti sisältää täten siis myös Nato-jäsenyyden mahdollisen hakemisen.

Kaikkonen ei ole toistaiseksi kertonut omaa kantaansa jäsenyyteen eikä tehnyt sitä lauantainakaan.

”Ajattelen niin, että tässä tehtävässä edustan Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikan linjaa, joka on määritelty selonteoissa ja hallitus­ohjelmassa. Jos sitä kantaa muutetaan, niin muutetaan sitten yhdessä”, hän sanoi.

”Ehkä nyt sen verran voi sanoa, että eipä se nyt ainakaan kielteisempään suuntaan ole liikkunut.”

Kaikkonen kommentoi lyhyesti myös Ukrainalle annettavaa materiaali- ja aseapua. Hänen mukaansa ei ole poissuljettua, että uusia päätöksiä vielä tehtäisiin.

”Mahdollista on, että tähän aiheeseen palataan.”