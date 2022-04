Ketanji Brown Jackson on korkeimman oikeuden uusi tuomari – Hän on musta nainen, ja siksi tie nimitykseen oli paikoin rumaa katsottavaa

Yhdysvaltain korkeimman oikeuden tuomariksi on valittu ensimmäistä kertaa musta nainen, Ketanji Brown Jackson. Senaatti vahvisti nimityksen torstaina.

Washington

Kun Ketanji Brown Jackson aloitti yliopisto-opintonsa, hänen setänsä tuomittiin elinkautiseen vankeuteen.

Setä oli musta mies, ja hän sai tuomionsa 1980-luvulla, kun Yhdysvalloissa käytiin sotaa huumeita vastaan. Aikeesta myydä kokaiinia tuli hänelle jo kolmas tuomio, mikä tuohon aikaan mahdollisti elinkautisen.

15 vuotta myöhemmin setä pyysi Jacksonin apua, ja tämä sai asianajajat tarttumaan tapaukseen pro bono, ilmaiseksi. Myöhemmin presidentti Barack Obama lievensi tuomiota.

Tapaus on yksi monista, jotka auttoivat Jacksonia ymmärtämään rikosoikeusjärjestelmän ongelmia. Paljon hän oppi myös perheeltään, joista moni oli lain palveluksessa: poliisipäällikkönä, seksuaalirikostutkijana, huumepoliisissa peitetehtävissä.

Nyt Ketanji Brown Jackson on valittu korkeimman oikeuden tuomariksi.

Valinta on historiallinen, sillä hän on tehtävässä ensimmäinen musta nainen. Hän on myös ensimmäinen korkeimman oikeuden tuomari, joka on työskennellyt julkisena puolustusasianajajana – syyttäjän tausta on tyypillisempi.

Presidentti Joe Biden on kuvaillut Jacksonia yhdeksi Yhdysvaltain terävimmistä oikeudellisista ajattelijoista. Häntä pidettiin alusta asti vahvimpana ehdokkaana tehtävään.

51-vuotias Jackson on kotoisin pääkaupunki Washingtonista ja kasvanut Miamissa. Hän on opettajaperheen lapsi.

Koulussa Jackson tunnettiin puhe- ja väittelylahjoistaan. Opinto-ohjaajansa vastustelusta huolimatta Jackson pyrki Harvardin yliopistoon ja eteni sen oikeustieteelliseen, joka on Yhdysvaltain arvostetuimpia.

Harvardissa Jackson tapasi puolisonsa, joka työskentelee nykyisin kirurgina. Heillä on kaksi lasta.

Vuosikirjan valokuva Ketanji Brown Jacksonista ja Stephen F. Rosenthalista, joka nykyisin työskentelee lakimiehenä Miamissa.

Jacksonin nimityksen merkitystä on vaikea liioitella, koska korkeimman oikeuden vaikutusvalta on niin suuri.

Yhdysvaltojen korkein oikeus on lakien ja presidentin määräysten valvoja, joka sanoo viimeisen sanansa kiistanalaisista oikeusjutuista. Sen on tarkoitus olla mahdollisimman puolueeton perustuslain tulkitsija.

Korkeimman oikeuden tuomareita on yhdeksän. He voivat halutessaan pysyä virassaan kuolemaansa saakka, ja siten nimityksillä on tuntuva yhteiskunnallinen merkitys usein jopa vuosikymmenien päähän.

Tällä hetkellä korkein oikeus on varsin konservatiivinen. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sai kaudellaan nimitettyä peräti kolme tuomaria korkeimpaan oikeuteen heilauttaen voimasuhteet konservatiivien eduksi lukemin 6–3.

Toki tuomarit tekevät joskus päätöksiä oletetun ideologiansa vastaisesti. Oikeudessa on ollut republikaanipresidenttien nimittämien tuomareiden enemmistö 1970-luvulta lähtien, mutta silti osa päätöksistä on ollut enemmän liberaalien mieleen.

Tällainen on kuitenkin käynyt yhä harvinaisemmaksi, koska Yhdysvaltojen poliittinen polarisaatio on hiipinyt myös korkeimpaan oikeuteen. Päätökset syntyvät nykyään yhä useammin ideologisten linjojen mukaisesti.

Siksi on entistäkin merkityksellisempää, kuka pääsee nimittämään tuomarin. Republikaanit pyrkivät valitsemaan korkeimpaan oikeuteen konservatiivisia tuomareita, demokraatit liberaaleja.

Tytär Leila Jackson ja puoliso Patrick G. Jackson (vas.) olivat läsnä, kun Ketanji Brown Jackson oli senaatin kuultavana.

Suomessa korkeimman oikeuden koostumus hetkauttaa vain harvoja, mutta Yhdysvalloissa Jacksonin nimitys on ollut medioiden ykkösaiheita jo pitkään. Se on syrjäyttänyt paalupaikalta jopa Ukrainan sodan.

Nimitysprosessi on ollut paikoin rumaa katsottavaa.

Senaatin jäsenillä oli mahdollisuus esittää presidentti Bidenin nimittämälle ehdokkaalle kysymyksiä ennen äänestyspäätöstä.

Kuulustelu kääntyi lapselliseksi teatteriksi, jossa huomio keskittyi paikoin ihan muuhun kuin Jacksonin kykyyn toimia tehtävässä.

Muun muassa tällaisia kysymyksiä republikaanisenaattorit esittivät Jacksonille:

Pystytkö tarjoamaan määritelmän sanalle nainen?

Uskotko, että lapset ovat syntyjään rasisteja?

Olen espanjankielinen [hispanic] mies... Voisinko vain päättää, että olen aasialainen mies?

Jotkut ovat huomauttaneet kitkerästi, että Jackson joutui vastaamaan kysymyksiin, joita heidän valkoisilta ja miespuolisilta kollegoiltaan tuskin kysyttäisiin.

Republikaanien kritiikin keihäänkärki liittyi väitteeseen, jonka mukaan Jackson olisi antanut lapsipornoon syyllistyneille lieviä tuomioita.

"Hänellä on tapana päästää lapsipornorikolliset pälkähästä heidän kuvottavista rikoksistaan", väitti republikaanisenaattori Josh Hawley. Väite on yhdysvaltalaismedioissa todettu perättömäksi, kontekstista irrotetuksi.

Ohion yliopiston oikeustieteellisen johtava tuomiolainsäädännön asiantuntija arvioi, että Jacksonin tuomiot olivat tyypillisiä.

Republikaaneja ei tarvittu Jacksonin valinnan tueksi, koska demokraateilla on senaatissa niukka enemmistö. Kolme republikaania kuitenkin äänesti valinnan puolesta. Äänet jakautuivat 53–47.

Senaattori Ted Cruz kyseli Jacksonilta muun muassa kriittisestä rotuteoriasta.

Jackson ei heilauta korkeimman oikeuden voimatasapainoa: väistyvä tuomari Stephen Breyer on liberaali, kuten Jacksonkin.

Jacksonilla on kuitenkin luultavasti edessään pitkä ura korkeimmassa oikeudessa. Breyer, 83, olisi ikänsä takia tuskin jatkanut pitkään, ja eläkkeelle siirtyminen juuri nyt mahdollisti hänen korvaamisensa runsaat 30 vuotta nuoremmalla liberaalilla.

Tänä vuonna odotetaan erityisesti linjausta aborttioikeudesta.

Amerikkalaisten konservatiivien keskeisenä poliittisena tavoitteena on pitkään ollut korkeimman oikeuden Roe v. Wade -päätöksen kumoaminen. Vuonna 1973 annettu päätös teki abortista laillisen koko maassa.

Korkeimman oikeuden odotetaan ottavan vielä tänä vuonna kantaa Mississippin osavaltion uuteen aborttilakiin, joka kieltäisi abortit 15. raskausviikon jälkeen.

Jos oikeus toteaisi Mississippin lain perustuslain mukaiseksi, sen uskotaan käytännössä kumoavan vuoden 1973 päätöksen. Tämä mahdollistaisi abortin kieltämisen useissa osavaltioissa.

Jacksonin kanta aborttiin on selvä. Hänen mielestään aborttioikeus on korkeimman oikeuden silmissä vakiintunut laki, eikä siihen ole siis syytä puuttua.