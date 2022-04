Alustavien arvioiden mukaan Mariupolin asukkaista ainakin 5 000 olisi saanut surmansa Venäjän pommitusten alkamisen jälkeen, kertoo kaupungin pormestari.

STT

Venäjä estää Ukrainassa humanitaarisen avun pääsyn saarrettuun Mariupolin satamakaupunkiin, koska se haluaa piilottaa todisteet kaupungissa surmatuista, sanoo Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi. Hän arvioi, että Mariupolissa olisi kuollut tuhansia ihmisiä, minkä lisäksi tuhannet olisivat haavoittuneet.

Turkkilaiselle televisiokanavalle Mariupolin tilannetta kommentoinut Zelenskyi alleviivasi Venäjän jo yrittäneen aiemmin piilottaa esimerkiksi venäläisjoukkojen Butšassa tekemiä kauheuksia.

Butšasta löydettiin venäläisjoukkojen lähdön jälkeen siviilien ruumiita. Venäjä on kiistänyt joukkojensa surmanneen siviilejä Butšassa, mutta satelliittikuvat ovat vahvistaneet ruumiiden olleen kaduilla jo kaupungin ollessa Venäjän hallinnassa.

Butšan hirmutekojen paljastumisen jälkeen venäläisjoukot ovat ukrainalaispresidentin mukaan kuitenkin muuttaneet taktiikkaansa, koska Venäjän johto on säikähtänyt sitä, miten maailma reagoi Butšan tapahtumiin.

Zelenskyi kommentoi venäläisten toimia televisiohaastattelun lisäksi torstaina alkuyöstä julkaistussa puheessa, jossa hän väitti venäläissotilaiden yrittävän poistaa surmaamiaan ihmisiä kaduilta ja kellareista miehittämillään alueilla.

”Tämä on vain pyrkimys piilottaa todisteet, eikä mitään muuta”, hän sanoi puheessaan. Zelenskyin mukaan venäläiset eivät kuitenkaan tule onnistumaan pyrkimyksissään, sillä surmattujen määrä on niin korkea. ”Kyse on tuhansista ihmisistä, sitä on mahdoton piilottaa.”

Yli 90 prosenttia Mariupolista tuhoutunut

Mariupolin pormestari Vadym Boitshenko sanoi keskiviikkona, että kaupungin asukkaista olisi alustavien arvioiden mukaan saanut surmansa ainakin 5 000 Venäjän pommitusten alkamisen jälkeen. Pormestarin mukaan kuolonuhrien joukossa olisi noin 210 lasta.

Pormestari esitti arvioita kokouksessa pitämässään puheessa, josta julkaistiin otteita Mariupolin kaupunginvaltuuston Telegram-kanavalla julkaistussa viestissä, josta kertoivat englanniksi Washington Post ja CNN.

Venäläisjoukkojen väitetyistä kauheuksista Mariupolissa Boitshenko listasi esimerkkinä muun muassa lastensairaalan pommituksen sekä Venäjän maaliskuisen iskun teatteriin, jonka suojaan oli hakeutunut satoja ihmisiä.

Pormestarin mukaan Venäjä on tuhonnut satamakaupungin infrastruktuurista yli 90 prosenttia, mistä ainakin 40 prosenttia on vahingoittunut niin pahasti, ettei korjaaminen ole enää mahdollista.

Zelenskyi: Neuvotteluiden jatkaminen vaikeaa

Turkkilaiskanavan haastattelussa presidentti Zelenskyiltä kysyttiin myös Ukrainan Venäjän kanssa käymistä rauhanneuvotteluista. Zelenskyi on sanonut aiemmin, että Ukrainalle on ”hyvin vaikeaa” neuvotella Venäjän kanssa venäläisjoukkojen Butšassa tekemien julmuuksien jälkeen.

Presidentti kertoo nyt kuitenkin, että neuvottelut Venäjän kanssa on käytävä joka tapauksessa.

”Uskon, että tätä sotaa on vaikea saada loppumaan ilman niitä”, Zelenskyi kertoi turkkilaiskanavalle. Hän sanoi kuitenkin, että neuvotteluiden jatkaminen on hänelle itselleen vaikeaa. ”Me ymmärrämme, kenen kanssa olemme tekemisissä.”

Lähes 4 900 ihmistä evakuoitiin

Ukrainassa evakuoitiin keskiviikkona humanitaarisia käytäviä pitkin lähes 4 900 ihmistä, kertoo maan varapääministeri Iryna Vereshtshuk viestipalvelu Telegramissa. Englanniksi varapääministerin lausunnosta kertoo ukrainalainen Ukrinform.

Mariupolista ja Berdjanskista matkasi Zaporižžjaan busseissa ja yksityisajoneuvoissa kaikkiaan noin 3 700 ihmistä. Heistä vajaan 1 200 kerrotaan tulleen Mariupolista.

Saarretussa Mariupolissa uskotaan olevan vielä pitkälti yli 100 000 siviiliä, joita ei ole saatu evakuoitua. Heillä on kerrottu olevan pulaa kaikesta, ja ukrainalaisten mukaan siviilejä on kuollut nälän ja janon runtelemina.

Britannian puolustusministeriön mukaan piiritetyssä kaupungissa loukussa olevien siviilien tilanne huononee koko ajan. Ministeriön mukaan venäläiset pitävät siviilejä loukussa painostaakseen ukrainalaispuolustajia antautumaan.

Eiliselle oli sovittu yhteensä 11 humanitaarisen käytävän avaamisesta.