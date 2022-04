Aamulehti seuraa Venäjän hyökkäystä Ukrainaan tässä päivittyvässä jutussa. Keskiviikko on sodan 42. päivä.

Aamulehti seuraa Venäjän hyökkäystä Ukrainaan tässä päivittyvässä jutussa. Sota alkoi melkein kuusi viikkoa sitten 24. helmikuuta.

6.4.

Professori: Fokus sotarikosten selvittelyssä pois Putinista

Kello 8.24: Ukrainasta viime päivinä levinneet kuvat ja tiedot ovat kiihdyttäneet vaatimuksia Venäjän presidentin Vladimir Putinin saattamisesta vastuuseen sotarikoksista. Vaikka syytteet ovat periaatteessa mahdollisia, kansainvälisen oikeuden emeritusprofessori Martti Koskenniemi pitää oikeudenkäyntiä Venäjän presidenttiä vastaan erittäin epätodennäköisenä. Hän siirtäisikin fokusta pois Putinista.

”Jos ajatellaan vain niin, että täytyy saada Putin tuomittavaksi ja linnaan, silloin edessä on vain pettymystä, turhautumista ja kyynisyyttä. Mutta jos ajattelemme sitä, voidaanko tekoihin paikan päällä syyllistyneitä sotilaita ja komentajia saada kiinni, sanoisin, että mahdollisuudet ovat aivan hyvät”, hän arvelee.

Koskenniemi ottaa esimerkiksi Butšan kaupungin, josta on venäläisjoukkojen vetäytymisen jälkeen saatu tietoja muun muassa kadulle ammutuista siviileistä. ”Butšassa sotilaat olivat paikalla pitkään ja paikalliset oppivat tuntemaan heitä. Paikalliset tietävät hyvin, keitä siellä oli”, Koskenniemi sanoo.

Järjestö: Sairaalaa tulitettiin Mykolajivissa

Kello 8.19: Neljä Lääkärit ilman rajoja -järjestön työntekijää on todistanut sairaalan pommitusta Ukrainan Mykolajivin kaupungissa. Järjestö kertoo asiasta tiedotteessaan. Työntekijät vierailivat Mykolajivissa maanantaina 4. huhtikuuta. Tulituksen kohteeksi joutui syöpäsairaalan ympäristö. Venäjän hyökkäyksen alettua sairaalassa on hoidettu haavoittuneita.

”Henkilöstömme välittömässä läheisyydessä tapahtui useita räjähdyksiä noin 10 minuutin aikana", kertoo järjestön Ukrainan toiminnan johtaja Michel-Olivier Lacharité tiedotteessa. ”Kun työntekijämme olivat poistumassa alueelta, he näkivät loukkaantuneita ja ainakin yhden ruumiin. Emme kuitenkaan pysty antamaan tarkkaa kuolleiden ja loukkaantuneiden lukumäärää.”

Järjestön työntekijöiden mukaan myös noin 300 metrin päässä sijaitseva alueellinen lastensairaala sai tulituksessa osumaa. Työntekijät kertovat nähneensä maassa räjähdysten jälkeen ”lukuisia pieniä rekiä, jotka olivat hajallaan suurella alueella”. Järjestön mukaan jäljet voivat olla seurausta rypälepommien käytöstä.

Mykolajivin sairaalaan lisäksi myös kaupungin eteläosassa sijaitsevan sairaalan kerrotaan joutuneen tulituksen kohteeksi. ”Sairaaloita, potilaita ja hoitohenkilökuntaa on ehdottomasti suojeltava hyökkäyksiltä”, Lacharitén painottaa tiedotteessa.

Britannian sotilastiedustelu: Taistelut Mariupolissa jatkuvat

Kello 8.01: Britannian sotilastiedustelun mukaan suurimalla osalla Ukrainan Mariupolin kaupungissa yhä olevilla ihmisillä ei ole valoa, toimivia viestintäyhteyksiä, lääkkeitä, lämmitystä tai vettä. Mariupolissa on vielä on vielä noin 160 000 siviiliä.

Raskas taistelu ja Venäjän joukkojen ilmahyökkäykset saarretussa Mariupolin kaupungissa ovat jatkuneet, Britannian sotilastiedustelu kertoo tietoihinsa viitaten. Tiedustelutiedoista raportoi uutistoimisto Reuters.

Satamakaupunki Mariupol sijaitsee Kaakkois-Ukrainassa Asovanmeren rannalla. Tilanne kaupungissa on ollut vaikea jo viikkojen ajan. Mariupolista on yritetty toistuvasti avata väyliä loppujen asukkaiden evakuoimiseksi. Menestys on kuitenkin ollut heikkoa. Venäjä ei ole aina pitänyt kiinni sovituista tulitauoista.

Maxar-yhtiön välittämä satelliittikuva näyttää tuhoutuneita asuinrakennuksia ja taloja. Kuva otettiin 29. maaliskuuta Mariupolista itään.

Valkoinen talo: Yhdysvallat kertoo uusista pakotteista tänään

Kello 6.37: Yhdysvallat ilmoittaa tänään uusista Venäjän vastaisista pakotteista. Valkoisen talon lehdistöpäällikkö Jen Psaki vahvisti asian sen jälkeen, kun pakotteista oli jo kerrottu yhdysvaltalaislehdissä.

Psakin mukaan pakotteet kohdistuvat laajalti venäläisiin valtion viranhaltijoihin ja heidän perheenjäseniinsä sekä venäläisomisteisiin rahoituslaitoksiin, joiden joukossa on myös valtion omistamia yrityksiä.

Psaki ei vastannut kun häneltä kysyttiin, ovatko Venäjän presidentin Vladimir Putinin tyttäret pakotelistalla. Wall Street Journalin mukaan tämä on harkinnassa. Washington Postin mukaan kattavat pakotteet tulevat kieltämään muun muassa kaikki uudet investoinnit Venäjälle.

Valkoisen talon tiedottaja Jen Psaki puhui medialle Washingtonissa 5. huhtikuuta.

Mediat: Länsi suunnittelee pakotteita Putinin tyttäriä vastaan

Kello 6.23: EU saattaa asettaa pakotteita Venäjän presidentin Vladimir Putinin tyttäriä vastaan, kertovat lähteidensä pohjalta yhdysvaltalaiset Bloomberg ja Wall Street Journal.

Medioiden mukaan Putinin kaksi tytärtä ovat ehdotuslistalla, jonka Euroopan komissio on pakotteista laatinut. EU-maiden suurlähettiläät kokoontuvat keskiviikkona Brysseliin keskustelemaan pakotteista, ja niiden sisältö voi vielä muuttua.

Wall Street Journalin mukaan myös Yhdysvallat aikoo asettaa pakotteita Putinin tyttäriä Marija Putinaa ja Katerina Tihonovaa vastaan. Myös CNN uutisoi näin. Wall Street Journal uutisoi lisäksi, että Yhdysvaltojen uusien pakotteiden kohteita olisivat pankit Alfa ja Sperbank. Tiedot perustuvat lehden lähteisiin, eikä valtio ole kommentoinut asiaa sille.

Zelenskyi arvostelee YK:ta

Kello 6.14: YK:n turvallisuusneuvostosta huolimatta maailmassa ei ole turvallisuutta, sanoi Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi myöhään tiistaina kansalaisilleen osoitetussa puheessa.

Zelenskyin mukaan YK ei tällä hetkellä kykene täyttämään tehtävää, jonka vuoksi se alun perin luotiin, ja hänestä syy on yksin Venäjän. Hän puhui aiemmin tiistaina turvallisuusneuvostolle. ”YK:n turvallisuusneuvosto on olemassa, ja turvallisuutta ei maailmassa ole. Kenelläkään”, Zelenskyi sanoi myöhäisillan puheessaan.

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi puhui YK:n turvallisuusneuvoston kokouksessa tiistaina 5. huhtikuuta videoyhteydellä.

Zelenskyi sanoi toivovansa, että ”maailma vetää johtopäätöksensä” Venäjän toiminnasta YK:ssa. Hän sanoo myös tarjonneensa turvallisuusneuvostolle konkreettisia ratkaisuja, kuten kansainvälistä konferenssia Kiovassa.

Zelenskyin mukaan Euroopan komission puheenjohtajan Ursula von der Leyenin ja EU:n ulkoasioista vastaavan Josep Borrellin on määrä vierailla Kiovassa lähitulevaisuudessa.

”Työskenteleminen yhdessä Kiovassa on asia, jota tullaan ylistämään monissa valtioissa maailmassa. Eikä vain Euroopassa. Koska nyt Kiova on globaalin demokratian pääkaupunki, vapaudesta taistelemisen pääkaupunki kaikille Euroopan mantereella”, Zelenskyi sanoi.

EU-maat keskustelevat tänään uusista pakotteista

Kello 6.07: Brysselissä EU-maiden suurlähettiläät keskustelevat tänään keskiviikkona uusista pakotteista Venäjää vastaan. EU-komissio esitteli tiistaina ehdotuksensa uudeksi pakotepaketiksi, johon sisältyisi muun muassa kivihiilen tuontikielto.

Kyseessä on EU:n viides pakotepaketti. Aiempien pakotteiden kohteina ovat olleet muun muassa venäläiset oligarkit, venäläispankit sekä erilaiset vientituotteet.

Paineet pakotteiden laajentamiselle ovat viime päivinä kasvaneet muun muassa Butšan kaupungista paljastuneiden hirmutekojen vuoksi.

Navalnyi: Venäläismedialla vastuu maan joukkojen kauheuksista

Kello 6.06: Vihaa kylvänyt Venäjän valtionmedia on yhtä lailla vastuussa niistä kauheuksista, joihin venäläisjoukkojen syytetään Ukrainassa syyllistyneen, kirjoittaa vangittu venäläinen oppositiopoliitikko Aleksei Navalnyi Twitterissä.

Navalnyin mukaan venäläismediasta on muotoutunut sodanlietsoja ja sodanlietsojia pitäisi hänen mukaansa käsitellä sotarikollisina. Propagandistit luovat hänen mukaansa yleistä mielipidettä, joka paitsi mahdollistaa sotarikokset myös vaatii niitä.

Navalnyi valittelee myös sitä, kuinka vakuuttavia valtion kanavilla levitettävät valheet ovat niille, joilla ei ole pääsyä vaihtoehtoisten lähteiden pariin.