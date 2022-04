Venäläiset ryöstelevät ja raiskaavat vetäytyessään Kiovan alueelta – Pekka Toveri: ”Putin tarvitsee nyt tarinan kansalleen" – kuvat näyttävät raakuudet Ukrainasta Butšasta

Venäläiset ovat kärsineet merkittäviä tappioita Ukrainan sodassa. Mitä enemmän joukot kärsivät tappioita, sitä raaemmaksi sota muuttuu. Kenraalimajuri evp Pekka Toveri kertoo, millaista heidän sodankäyntinsä on. Venäjän joukot ovat aiemminkin tehneet sotarikoksia.

Paikalliset asukkaat kulkivat ruumin ohi Irpinissä 10. maaliskuuta. Kaduilla Ukrainan eri kaupungeissa on edelleen paljon peittämättömiä ruumiita, sillä hautaaminen ei ole mahdollista pommitusten keskellä. Osa ruumista on peitetty joukkohautoihin, kertoivat ukrainalaisviranomaiset lauantaina.

Aamulehti

Venäjä pelaa hyvin likaista peliä Ukrainan sodassa. Ukrainassa Kiovan lähellä sijaitsevasta Butšan kaupungista on löytynyt viikonlopun aikana joukkohautoja ja siviilien ruumiita. Venäjä on joutunut vetäytymään, ja vetäytyessään joukot ovat jättäneet jälkeensä miinoja.

Kenraalimajuri evp Pekka Toveri, mitä joukkohautojen ja ruumiiden löytyminen merkitsee sodan kannalta?

”Sota raaistuu. Kun tällaista paljastuu, toisellakin puolella tulee väistämättä sellainen mentaliteetti, että tämä pitää kostaa, vaikka Ukraina on pyrkinyt pitämään joukkonsa kurissa ja noudattanut sodan oikeussääntöjä. Ylilyöntejä on vaikea estää kokonaan. Valitettavasti osasin ennustaa tämän: mitä enemmän venäläisille tulee tappioita, sitä arvaamattomammaksi heidän toimintansa muuttuu. Venäläiset joukot eivät ole muutenkaan kovin kurinalaisia”, Toveri kertoo.

Lue lisää: Venäjän joukkojen vetäytyminen paljasti Butšassa tapahtuneet raakuudet – Ukrainan puolustusministeriö: Siviilejä teloitettu mielivaltaisesti

Venäläisten joukot ovat muun muassa miinoittaneet alueita vetäytyessään. Kuinka tyypillistä tällainen on?

”Tässä on samoja piirteitä kuin toisessa maailmansodassa. Silloin hyökkääjä demonisoitiin, eli saksalaisista tehtiin natsihirviöitä. Propagandan mukaan koko Saksan kansa oli hirviöitä, joille pitää kostaa. Kun Saksaa vallattiin takaisin, siellä tapahtui merkittäviä sotarikoksia, kuten naisten raiskaamista ja ryöstelyä. Valitettavasti Ukrainan sodassa on samanlaisia piirteitä. Sodan alkaessa Vladimir Putin demonisoi ukrainalaisia ja väitti, ettei Ukraina ole edes valtio. Televisiossa levitettiin propagandaa ja valheita ukrainalaisista. Kun vastapuoli on demonisoitu, sitä on helpompi kohdella huonosti.”

Vapaaehtoiset tarkistivat ruumista kadulla Butšassa 1. huhtikuuta.

Graffitissa lukee: ”Russian warship, go fuck yourself.”

Toveri muistuttaa, että suuri osa venäläisistä sopimussotilaista on peräisin Venäjän köyhimmiltä alueita. ”He alkavat ryöstellä, kun pääsevät rikkaampaan läntiseen maahan. He ryöstävät puhelimet ja pesukoneetkin, eivätkä upseerit puutu asiaan.”

Lue lisää: Sotilas­professori: Sodan pitkittyessä Venäjän sotilaita voi odottaa ”räjähtävä tyhjyys”, jota vastaan ei voi taistella

Tappolistoja ukrainalaisista

Toverin mukaan on useita lähteitä, joiden mukaan venäläisillä on ollut tappolistoja ukrainalaisista, jotka pystyisivät pistämään pystyyn vastarintaa. Venäläisjoukot ovat etsineet heitä, kun he ovat vallanneet alueita. ”Eli venäläisten pitää eliminoida ihmiset, jotka vastustavat heitä. Tämäkään ei ole mitään uutta.”

Esimerkiksi Syyrian sodassa venäläiset iskivät häikäilemättä siviilihallintoon, ruokavarastoihin ja sairaaloihin. ”He toivoivat, että saavat siten katkaistua vastapuolen selkärangan, vaikka toimivat samalla kaikkia kansainvälisiä sopimuksia vastaan.”

Lue lisää: Miten Venäjä on rikkonut sodan sääntöjä ja millaisia säännöt ovat? Näin säännöillä yritetään rajoittaa sitä, mikä sodassa on sallittua

Venäläiset eivät ole perinteisesti välittäneet sodan oikeussäännöistä. Heillä on tapana tehdä sotarikoksia, mistä historia on täynnä esimerkkejä. Esimerkiksi Georgian sodassa ja käytännössä kaikissa venäläisten sodissa on tapahtunut Toverin mukaan ryöstelyä ja raiskaamista.

Lue lisää: Neljä venäläistoimittajaa haastatteli Ukrainan presidenttiä sunnuntaina, sensuuri iski välittömästi – näin Zelenskyi puhui toimittajille

”Selkeä valhe”

Alun perin venäläisten tavoitteena oli vallata nopeasti Ukrainan isot kaupungit, kuten Kiova, Harkova ja Odessa. Nyt joukot ovat joutuneet vetäytymään Kiovan seudulta, ja Venäjän asevoimien yleisesikunta on väittänyt sitä taktiseksi liikkeeksi. Seuraavaksi venäläiset iskevät Itä-Ukrainaan.

”Venäjä epäonnistui pahasti. Ei päässyt Kiovaan, eikä pystynyt edes saartamaan kaupunkia. He kärsivät suuria tappioita ja keksivät nopeasti tarinan, että tämä oli vain harhautus. Se on selkeä valhe. Venäjä ei tietenkään voi myöntää, että on epäonnistunut.”

Lue lisää: Ukraina ja Venäjä neuvottelevat jälleen, mutta onko rauha mahdollista saavuttaa? Tutkijaupseeri: ”Tulkinnan­varaisia lausuntoja”

Haudattu ruumis, jonka venäläiset sotilaat tappoivat silminnäkijöiden mukaan.

Tuhoutuneita venäläisten tankkeja Kiovan alueella.

Toveri perustelee, ettei kuukauden pituisessa harhautuksessa olisi ollut mitään järkeä. ”Joukot ovat menettäneet taistelukykynsä, ja niitä pitää huoltaa sekä täydentää useampi viikko taistelukyvyn palauttamiseksi. Venäläiset totesivat, että he eivät pysty valtaamaan Kiovaa. He ovat saaneet pieniä voittoja ainoastaan Donbasin ja Mariupolin alueella. Siellä he voivat julistaa, että tämä olikin tavoitteena, halusimme vain vapauttaa niin kutsutut kansantasavaltojen alueet.”

Toveri epäilee, että Putin tarvitsee nyt tarinan, jonka voi myydä omalle kansalleen. ”Sitten hän voi julistaa, että tämä kaikki oli uhrausten arvoista ja suunniteltu juttu. Ukrainaa ei voi valloittaa, hallintoa ei pysty vaihtamaan – on pitänyt säätää tavoitteita. He pitävät hallussaan alueita Krimiltä itään. Sitä voi pitää neuvotteluvalttina, jolla voisi saada jonkinlaisen sopimus. Lopputulos myydään kansalle."

Vasily, 55, puhuu toimittajalle. Hänen vieressään makaa kuulemma hänen kuollut sukulaisensa, jonka Vasilyn mukaan tappoivat venäläiset sotilaat.

Ukrainalaisten puolustusjoukkojen jäsen seisoo supermarketissa, jossa on sotku ja hävitys venäläisten hyökkäyksen jäljiltä.

Ruostunut auto ja kadulle kuollut siviili Butšassa.

Siviilit kantavat valkoisia lippuja Butšassa. Kaduilla on roskaa ja kuolleita ihmisiä.

Lue lisää: Yksi kuva näyttää, miten vähän pakolaisia on tullut Suomeen Ukrainasta – Tampereella valmistellaan uudenlaista mallia pakolaisten varalle: ”Siinä on myös ristiriita”

Lue lisää: Tällainen on taktinen ydinase, jolla Venäjä on uhkaillut – Pieninkin ohjus synnyttäisi murskaavan sokkiaallon ja polttavan tulipallon

Lue lisää: Ukrainalaisperhe pakeni sotaa Nokialle, mutta nyt heille tuli taas lähtö – Äiti Hanna Zaitškon ääni sortuu, kun hän kertoo tunteistaan: ”Tämä on vaikeaa”