Aamulehti seuraa Venäjän hyökkäystä Ukrainaan tässä päivittyvässä jutussa. Sunnuntai on sodan 39. päivä.

Aamulehti seuraa Venäjän hyökkäystä Ukrainaan tässä päivittyvässä jutussa. Sota alkoi yli viisi viikkoa sitten 24. maaliskuuta.

3.4.

Ihmisoikeusjärjestö dokumentoinut mahdollisia sotarikoksia Ukrainassa

Kello 8.45: Ihmisoikeusjärjestö Human Rights Watch (HRW) on dokumentoinut Venäjän sotilasjoukkojen epäiltyjä sotarikoksia siviilejä vastaan Ukrainassa. Helmikuun 27. päivän ja maaliskuun puolivälin välisenä aikana järjestö kirjasi useita tapauksia Venäjän hallitsemilla alueilla Tšernihivissä, Harkovassa ja Kiovan lähettyvillä.

Joukossa on muun muassa toistuva raiskaus, pikateloituksia sekä muunlaista siviileihin kohdistuvaa väkivaltaa ja uhkailua. Lisäksi HRW kertoo sotilaiden ryöstelleen siviileiltä muun muassa ruokaa, vaatetusta ja polttopuita. ”Näihin tekoihin syyllistyneet ovat vastuussa sotarikoksista”, järjestön tiedotteessa sanotaan.

Järjestön Euroopan ja Keski-Aasian johtaja Hugh Williamson kuvailee tapauksia "sanoinkuvaamattomaksi ja tarkoitukselliseksi julmuudeksi ja väkivallaksi", ja tekoja on hänen mukaansa tutkittava sotarikoksina.

HRW kertoo haastatelleensa puhelimitse tai kasvotusten yhteensä kymmentä ihmistä, jotka olivat uhreja, silminnäkijöitä ja paikallisia asukkaita Venäjän hallitsemilla alueilla.

Odessassa kuultu räjähdysten sarja

Kello 8.06: Ukrainan Odessassa Mustanmeren rannalla on sunnuntai-aamuna kuultu räjähdysten sarja, uutisoivat sekä Reuters että AFP. Myös useat journalistit ovat raportoineet räjähdyksistä Twitterissä.

Kaupunkiin osuneet ohjukset ovat aiheuttaneet tulipaloja. Ukrainalaisen uutistoimiston Unianin mukaan ilmavoimat onnistuivat ampumaan alas osan ohjuksista. Kaupunkilaisia on neuvottu pysymään suojassa ja välttämään paniikkia.

Odessa sijaitsee Etelä-Ukrainassa Mustanmeren rannalla. Kaupunki on Ukrainan kolmanneksi suurin.

Britannia: Venäjä ei ole pystynyt tuhoamaan Ukrainan ilmapuolustusta

Kello 8.03: Ukrainan ilmapuolustus aiheuttaa edelleen haasteita venäläisten ilmasodankäynnille Ukrainassa, kertoo Britannian puolustusministeriö Ukrainaa koskevassa tilannekatsauksessaan.

Puolustusministeriön mukaan Venäjän kyvyttömyys löytää ja tuhota Ukrainan ilmapuolustus­järjestelmiä on vaikeuttanut Venäjän pyrkimyksiä saada Ukrainan ilmatilaa laajemmin hallintaansa. Venäläiskoneiden haavoittuvaisuus on brittiministeriön mukaan vaikuttanut Venäjän kykyyn tukea maajoukkojen etenemistä useilla eri rintamilla.

Tilannekatsauksessa kerrotaan myös, että Venäjän ilmatoiminta on keskittynyt viime viikkoina Etelä- ja Itä-Ukrainaan.

Baltian maat lopettavat venäläisen maakaasun tuonnin

Kello 7.41: Baltian maat lopettavat venäläisen maakaasun tuonnin, kertoi Latviassa kaasun varastoinnista ja siirrosta vastaavan Conexus Baltic Grid -yhtiön toimitusjohtaja Uldis Bariss Latvian radiolle. Barissin mukaan venäläistä maakaasua ei ole huhtikuun alkuun jälkeen toimitettu Latviaan, Viroon ja Liettuaan.

Päätöksen taustalla on Venäjän hyökkäys Ukrainaan. Toimitusjohtaja kertoi radiokanavalle viimeaikaisten tapahtumien osoittavan selvästi, että venäläisiin toimituksiin ei voi enää luottaa. Hän sanoo, että Baltian markkinoille tulee nyt Latviassa maan alle varastoitua kaasua.

Liettuan presidentti Gitanas Nauseda painotti Twitterissä, että jos Liettua pystyy irtautumaan venäläisestä kaasusta, myös muu Eurooppa voi tehdä samoin.

Zelenskyi: Venäjä miinoittaa alueita Kiovan lähistöltä

Kello 7.18: Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi syyttää Venäjän joukkoja miinojen kylvämisestä alueille, joilta se vetäytyy Ukrainan pääkaupungin Kiovan lähistöllä. Asiasta kertoo uutistoimisto Reuters.

”He miinoittavat koko tätä maa-aluetta. Talot on miinoitettu, kalusto on miinoitettu, jopa kuolleiden ruumiit on miinoitettu”, Zelenskyi sanoi videopuheessa Reutersin mukaan. Hän ei kertonut, millaisia todisteita väitteille on.

Ukrainan hätätilaviranomaisten mukaan yli 1 500 räjähdettä oli löytynyt yhden päivän aikana Dmytrivkan kylästä Kiovan länsipuolelta. Venäjän puolustusministeriö ei vastannut Reutersille, kun uutistoimisto pyysi siltä kommenttia miinoitussyytöksistä. Reuters ei pystynyt saamaan väitteille vahvistusta.

Ukrainan rauhanneuvottelija: Venäjä myöntynyt osaan ehdotuksista

Kello 7.16: Ukrainan rauhanneuvottelija David Arakhamia kertoo, että Venäjän johto olisi suullisesti myöntynyt Ukrainan tärkeimpiin ehdotuksiin. Arakhamian mukaan rauhanneuvottelut ovatkin edenneet siihen pisteeseen, että Venäjän presidentti Vladimir Putin sekä Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi voisivat tavata pian.

Arakhamia sanoi Ukrainan televisiossa, että Zelenskyin ja Putinin mahdollinen tapaaminen tapahtuisi suurella todennäköisyydellä Turkissa. Venäjän aloitettua hyökkäyssodan Zelenskyi on toistuvasti pyytänyt mahdollisuutta neuvotella kasvotusten Putinin kanssa.

Venäjän johto ei kuitenkaan Arakhamian mukaan hyväksy Ukrainan vaatimuksia Krimin asemasta. Venäjän virallista vastausta ei myöskään ole saatu kirjallisesti, vaan pelkästään suullisesti.

Arakhamian mukaan Venäjä johto olisi neuvotteluissa myöntynyt siihen, että kansanäänestyksen järjestäminen Ukrainan neutraalista eli puolueettomasta asemasta on "ainoa tie pois tästä tilanteesta". Venäjä on vaatinut Ukrainaa omaksumaan neutraalin aseman. Jos ukrainalaiset kuitenkin päätyisivät äänestyksessä hylkäämään puolueettomuuden, Arkhamian mukaan joko sota tai neuvottelut voisivat jatkua.

Viron yleisradio: Viroon tullut Itä-Ukrainasta väkisin Venäjälle evakuoituja

Kello 7.12: Viroon on saapunut Itä-Ukrainasta Venäjälle pakkoevakuoituja ihmisiä, kertoi Viron yleisradioyhtiö ERR lauantaina.

Narvan kaupungin poliisipäällikkö kertoi ERR:lle, että Venäjän kautta Viroon saapuu päivittäin noin 200 sotaa pakenevaa ukrainalaista. Poliisipäällikön mukaan pakkoevakuoitujen lisäksi Venäjän kautta on saapunut myös ihmisiä, jotka eivät päässeet pakenemaan Itä-Ukrainasta maan länsiosiin.

Ukrainan varapääministeri on aiemmin kertonut, että Venäjälle olisi evakuoitu Ukrainasta noin 40 000 ihmistä ilman, että asiasta olisi sovittu Ukrainan kanssa.

Ukrainalaisministeriö syyttää Venäjää siviilien teloittamisesta

Kello 7.09: Ukrainan puolustusministeriö syyttää Venäjän joukkoja siviilien mielivaltaisista teloituksista Kiovan lähistöllä sijaitsevassa Butšan kaupungissa. Puolustusministeriö kertoi teloitussyytöksistä Twitter-tilillään.

Lue lisää: Ukrainan puolustusministeriö: Siviilejä teloitettu mielivaltaisesti Butšassa – Ukrainan mukaan kaupunki on ”uusi Srebrenica”

Lauantaina Butšaan päässeiden uutistoimisto AFP:n toimittajien mukaan eräältä kadulta löytyi 20 siviiliasuisen miehen ruumiit, joista ainakin yhden kädet oli sidottu selän taakse. Kaupungin pormestari kertoi myös, että jopa 280 ihmisen ruumiit on haudattu joukkohautaan kaupungissa.

Ukrainan joukot saivat kaupungin haltuunsa sen jälkeen, kun Venäjä ilmoitti vähentävänsä sotatoimia Kiovan alueella.