Azerbaidzhan sanoo olevansa valmis rauhanneuvotteluihin Armenian kanssa

Baku

Azerbaidzhan kertoo olevansa valmis rauhanneuvotteluihin naapurimaansa Armenian kanssa. Armenia patisti maanantaina Azerbaidzhania neuvotteluihin rauhansopimuksesta.

”Jos Armenia on vakavissaan rauhansopimuksesta, on otettava konkreettisia askeleita. Azerbaidzhan on valmis tähän”, Azerbaidzhanin ulkoministeriö lausui tiistaina.

Azerbaidzhan ja Armenia kävivät syksyllä 2020 kiistellyllä Vuoristo-Karabahin alueella sodan, jossa Azerbaidzhan oli voitokas. Sodan päättäneessä Venäjän välittämässä tulitaukosopimuksessa Armenia joutui luovuttamaan Azerbaidzhanille hallussaan pitämiään alueita. Osana sopimusta Venäjä lähetti Vuoristo-Karabahiin noin 2 000 rauhanturvaajaa.

Viime viikolla Armenia ja Venäjä syyttivät Azerbaidzhania tulitauon rikkomisesta. Kolme armenialaissotilasta sai surmansa, kun azerbaidzhanilaisjoukot valtasivat strategisen kylän Askeranin alueella.

Venäjä haluaisi välttää konfliktin kiihtymisen, koska sen sotilaallista voimaa on sidottu Ukrainaan.