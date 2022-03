Aamulehti seuraa Venäjän hyökkäystä Ukrainaan tässä päivittyvässä jutussa. Maanantai on sodan 33:s päivä.

Aamulehti seuraa Venäjän hyökkäystä Ukrainaan tässä päivittyvässä jutussa. Viime viikon torstaina 24. maaliskuuta sodan alkamisesta tuli täyteen kuukausi.

28.3.

Ukrainan ja Venäjän rauhanneuvottelut käydään Istanbulissa, alkamisajankohdasta epäselvyyttä

Kello 7.39: Ukrainan ja Venäjän välisten rauhanneuvottelujen on määrä jatkua alkuviikosta. Neuvottelut järjestetään Turkissa Istanbulissa.

Turkin presidentinkanslian tiedottajan mukaan neuvottelut alkavat tiistaina, mutta Ukrainan neuvotteluedustustoon kuuluva jäsen kertoi aiemmin, että neuvottelut alkaisivat maanantaina. Asiasta uutisoi uutiskanava CNN.

Ukraina ja Venäjä on neuvotelleet aikaisemminkin sodan aikana, mutta neuvottelut eivät ole tuottaneet merkittäviä tuloksia.

Ukraina on valmis keskustelemaan puolueettomasta asemasta osana Venäjän kanssa tehtyä rauhansopimusta. Puolueettomuudelle tulisi kuitenkin saada kolmansien maiden takaus ja siitä olisi järjestettävä kansanäänestys, Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi sanoi sunnuntaina.

”Turvatakuut ja puolueettomuus, maamme ydinaseettomuus. Niihin olemme valmiita”, hän sanoi.

Ukraina aikoo vaatia suvereniteettia ja alueellista koskemattomuutta neuvotteluissa Venäjän kanssa, sanoi presidentti.

Saksan liittokansleri Scholz: Saksa suunnittelee ohjuspuolustusjärjestelmän hankkimista

Kello 7.35: Saksa suunnittelee ohjuspuolustusjärjestelmän hankkimista, sanoi liittokansleri Olaf Scholz sunnuntai-iltana yleisradioyhtiö ARD:n Anne Will -haastatteluohjelmassa.

Venäjän hyökkäys Ukrainaan on kestänyt hieman yli kuukauden. Kuukausi on saanut Saksan muuttamaan täysin puolustuspolitiikkaansa. Saksan hallitus on toimittanut Ukrainalle aseita ja päättänyt nostaa puolustusmenojaan tänä vuonna sadalla miljardilla eurolla.

Saksa harkitsee nyt Scholzin mukaan myös ohjuspuolustusjärjestelmän hankkimista suojautuakseen mahdolliselta Venäjän hyökkäykseltä.

Kun haastattelija Anne Will kysy, onko Saksan harkinnassa israelilainen "rautakupoli"-ohjuspuolustusjärjestelmä, Scholz vastasi:

”Tämä on yksi asioista, joista keskustelemme – ja hyvästä syystä”.

Liittokansleri Scholz edelleenkään nähnyt mahdolliseksi irtautua täysin Venäjältä tulevasta energiasta. ”Kyseessä on äärimmäisen suuri määrä työpaikkoja. Jos tekisimme niin, käynnistäisimme valtavan talouskriisin”, hän sanoi Anne Willin haastattelussa.

Ukraina ja Venäjä aloittamassa uutta neuvottelukierrosta – alkamisajankohdasta epäselvyyttä

Kello 6.30: Ukrainan mukaan se valmistautuu aloittamaan toisen neuvottelukierroksen Venäjän kanssa Turkissa tästä päivästä alkaen.

Kasvotusten käytävistä neuvotteluista päätettiin videoneuvotteluissa eilen, ja niiden on määrä kestää maanantaista keskiviikkoon, ukrainalainen neuvottelija ja poliitikko David Arakhamia kirjoitti Facebook-päivityksessä.

Venäjän pääneuvottelija Vladimir Medinski vahvisti, että neuvottelut ovat tulossa, mutta sanoi niiden alkavan tiistaina ja päättyvän keskiviikkona.

CNN: Zelenskyin mukaan venäläisjoukot ovat vieneet yli 2 000 lasta saarretusta Mariupolista

Kello 6.20: Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi syyttää venäläisjoukkojen vieneen saarretusta Mariupolin satamakaupungista yli 2 000 lasta,

kertoo

uutiskanava CNN.

Zelenskyi oli avannut Mariupolin tilannetta riippumattomille venäläistoimittajille. Hänen mukaansa venäläisjoukot ovat vieneet väkisin ihmisiä, ja esimerkiksi siepatuksi väitettyjen lasten olinpaikasta ei ole Zelenskyin mukaan tietoja.

CNN ei ole pystynyt vahvistamaan itsenäisesti Zelenskyin kertomia tietoja. Ukraina on aiemminkin syyttänyt Venäjän vievän siviilejä maasta.

Venäjä-myönteinen separatistilähde väitti sunnuntaina Venäjän "evakuoivan" ihmisiä Ukrainasta. Hänen mukaansa Venäjälle viedään päivittäin noin 1 700 ihmistä.

Saksan Scholz: Nato ei tavoittele hallinnon vaihdosta Venäjällä

Kello 6.15: Sotilasliitto Naton tavoitteena ei ole hallinnon vaihdos Venäjällä maan Ukrainassa käymästä hyökkäyssodasta huolimatta, kertoo Saksan liittokansleri Olaf Scholz saksalaiselle ARD-televisiokanavalle.

Scholzin mukaan demokratialla, vapaudella ja oikeudella on mahdollisuus tulevaisuuteen kaikkialla. Kamppailu tästä vapaudesta kuuluu hänen mukaansa kuitenkin kansalle ja valtioille itselleen.

Yhdysvaltain presidentti Joe Biden sanoi lauantaisessa puheessaan, ettei Venäjän presidentti Vladimir Putin voi enää jatkaa vallassa. Valkoinen talo kiirehti heti oikomaan lausahdusta toteamalla, ettei Biden tavoittele hallinnon vaihdosta Venäjällä.