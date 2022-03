Aamulehti seuraa Venäjän hyökkäystä Ukrainaan tässä päivittyvässä jutussa. Tiistai on sodan 27. päivä.

Aamulehti seuraa Venäjän hyökkäystä Ukrainaan tässä päivittyvässä jutussa 22. maaliskuuta 2022. Tiistai on sodan 27. päivä.

22.3.

Järjestö: Isot osat Ukrainasta ovat vaarallisia maaperässä olevien räjähteiden vuoksi

Kello 7.23: Britannian yleisradioyhtiö BBC:n mukaan ukrainalainen pioneerijärjestö luokittelee laajoja alueita Ukrainan maaperästä vaarallisiksi, koska niissä on räjähtämättömiä pommeja tai muita räjähteitä. Järjestö kertoo Facebook-sivullaan, että räjähteitä epäillään olevan nyt jopa yli 82 000 neliökilometrin alueella.

Ukrainan pinta-ala on reilut 600 000 neliökilometriä, eli järjestön mukaan reilut 13,5 prosenttia valtion maaperästä olisi räjähteiden vuoksi "vaarallista aluetta".

Järjestö ei kertonut kuitenkaan julkaisussaan, kuinka suuri osa maaperästä luokiteltiin samasta syystä vaaralliseksi ennen Venäjän hyökkäystä.

Ukrainan asevoimien mukaan venäläisjoukot ovat jatkaneet pommituksiaan muun muassa maan pohjoisosassa sijaitsevassa Tshernihivissä sekä Koillis-Ukrainassa Harkovassa.

Ukrainan asevoimien Facebookissa julkaisemassa raportissa väitetään myös, että Venäjä levittäisi aggressiivisesti propagandaansa Valko-Venäjällä maan asevoimien sotilaiden keskuudessa. Venäjän syytetään pyrkivän painottamaan valkovenäläissotilaille "tarvetta hyökätä sotilaallisesti Ukrainan alueelle".

YK: Ainakin 925 siviiliä on kuollut

Kello 7.21: YK:n mukaan Ukrainassa on saanut Venäjän aloitettua hyökkäyksensä surmansa ainakin 925 siviiliä. Asiasta kerrotaan YK:n ihmisoikeusasioiden korkean edustajan toimiston julkaisemassa tuoreessa arviossa, jonka mukaan liki 1 500 ihmistä olisi lisäksi haavoittunut.

Tiedotteen mukaan todellisten uhrimäärien uskotaan kuitenkin olevan huomattavasti korkeammat. Valtaosa Ukrainassa sodan keskellä kuolleista siviileistä on saanut surmansa muun muassa tykistötulessa sekä ohjus- ja ilmaiskuissa.

Arviossa painotetaan myös ukrainalaisviranomaisten kertoneen, että maanantaiaamuun mennessä Ukrainassa olisi kuollut ainakin 115 lasta, minkä lisäksi ainakin 148 lasta olisi haavoittunut.

Venäjä aloitti hyökkäyksensä reilut kolme viikkoa sitten. Hyökkäyssotansa aikana Venäjän on syytetty lukuisia kertoja kohdistaneen muun muassa pommituksiaan siviilikohteisiin.

Satelliittikuvat paljastavat tuhoja

Kello 7.17: Yhdysvaltalainen avaruusteknologiayhtiö Maxar Technologies on julkaissut uusia satelliittikuvia Ukrainasta.

Niistä näkee, miten laajoja tuhoja Venäjän pommitukset ja ilmaiskut ovat tehneet ukrainalaisissa kaupungeissa, kuten Tšernihivissä, Irpinissä ja Mariupolissa. Kuvista näkee myös, miten Irpin-joki tulvii Ukrainan luoteisosissa.

Savuavia rakennuksia Irpinin kaupungissa.

Laaja ilmakuva Mariupolista osoittaa tuhoutuneiden rakennusten määrän. Kuva otettu 19. maaliskuuta.

Irpin-joki tulvii Hostomelin taajamassa.

Biden: Putin harkitsee biologisten ja kemiallisten aseiden käyttämistä

Kello 7.10: Yhdysvaltain presidentti Joe Biden on todennut maanantaina pitämässään puheessa, että Venäjän presidentti Vladimir Putin harkitsee biologisten ja kemiallisten aseiden käyttämistä Ukrainan sodassa, kertoo uutistoimisto Reuters.

Biden on perustellut väitettään sillä, että Venäjä on syyttänyt Ukrainaa siitä, että sillä olisi biologisia ja kemiallisia aseita. Presidentti ei ole esitellyt tarkempia todisteita väitteilleen, Reutersin jutussa huomautetaan.

"Putin on väittänyt, että Ukrainalla on biologisia ja kemiallisia aseita. Se on selvä merkki siitä, että hän suunnittelee molempien käyttämistä", Biden sanoi maanantaina.

Ajatushautomo: Venäjä joutuu turvautumaan "heikkolaatuiseen reserviin", Mariupol kaatunee lähiviikkoina

Kello 7.07: Yhdysvaltalainen Institute for the Study of War -ajatushautomo (ISW) on julkaissut tuoreimman raporttinsa, jossa se arvioi Ukrainan sodan tilannetta ja Venäjän joukkojen etenemistä Ukrainassa.

Raportin mukaan Venäjän joukkojen eteneminen on ollut edelleen hidasta, ja sitä ovat vaivanneet logistiikkaongelmat. Tämän vuoksi joukot niin Kiovan lähettyvillä kuin Koillis-Ukrainassakin ovat olleet pitkälti liikkumattomina raportin mukaan.

Mariupolissa puolestaan venäläisjoukot ovat ISW:n mukaan edenneet "hitaasti mutta varmasti" ja tulittaneet siviiliasutuksia. ISW uskoo, että Venäjä saa Mariupolin haltuunsa lähiviikkojen aikana.

Lisäksi raportissa todetaan, että Venäjä on joutunut turvautumaan "heikkolaatuiseen reserviin" korvatakseen menetyksiä etulinjan taisteluyksiköissä.

Ukrainalaiskaupungeista evakuoitiin yli 8 000 ihmistä

Kello 6.54: Ukrainalaiskaupungeista saatiin maanantaina evakuoitua humanitaarisia käytäviä pitkin yli 8 000 ihmistä.

Maanantaina oli käytössä kaikkiaan kahdeksan humanitaarista käytävää muun muassa maan pääkaupungin Kiovan sekä Itä-Ukrainan Donetskin ja Luhanskin alueilla, presidentinkanslia kertoi.

Humanitaarista apua kuljetettiin yhteensä 200 tonnin edestä.

Ihmisiä saatiin maanantaina evakuoitua myös saarretusta Mariupolin satamakaupungista. Mariupolin saartaneet venäläisjoukot ovat pommittaneet maan eteläosassa sijaitsevaa kaupunkia voimakkaasti aivan hyökkäyssodan alkamisesta lähtien ja kaupungin on kerrottu tuhoutuneen lähes täysin Venäjän pommituksissa. Maanantaina ukrainalaiset hylkäsivät venäläisten vaatimukset Mariupolin antautumisesta.

"Ukraina ei voi noudattaa Venäjän uhkavaatimuksia. Meidät täytyy ensin tuhota, silloin heidän uhkavaatimuksensa täyttyvät”, presidentti Volodymyr Zelenskyi sanoi maanantaina.

Venäjä haluaa Zelenskyin mukaan Ukrainan ”luovuttavan” Harkovan, Mariupolin ja Kiovan. Zelenskyi lisäsi, etteivät näiden kaupunkien asukkaat tai hän itse voi tehdä sitä.

Zelenskyi: Rauhanneuvotteluissa tehtävästä sopimuksesta järjestettävä kansanäänestys, sota ei lopu ilman Putinin kohtaamista

Kello 6.52: Jos Ukrainan ja Venäjän välisissä rauhanneuvotteluissa päästään sopuun, tulee mistä tahansa mahdollisesta sopimuksesta järjestää Ukrainassa kansanäänestys, kertoo Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi.

Ukrainalaispresidentti painotti maanantaina ukrainalaismedialle, että sodan päättyminen Ukrainassa vaatii tapaamista Venäjän presidentin Vladimir Putinin kanssa. Zelenskyi uskoo, että ilman hänen peräänkuuluttamaansa tapaamista on mahdotonta ymmärtää, mitä Venäjä on valmis tekemään sodan päättymiseksi.

Ukraina ja Venäjä ovat neuvotelleet keskenään useaan otteeseen sen jälkeen, kun Venäjä hyökkäsi Ukrainaan reilut kolme viikkoa sitten.

Zelenskyi puhui ukrainalaismedian haastattelussa maanantaina pitkällisesti myös siitä, tulisiko Ukrainan liittyä sotilasliitto Natoon. Hänen mukaansa Ukrainaa ei päästetä Nato-jäseneksi, koska nykyiset jäsenmaat pelkäävät Venäjää.

Zelenskyin mukaan Ukraina tarvitsee täten muita turvatakuita ja osa Nato-maista haluaakin niitä hänen mukaansa tarjota.

Venäjä on sen sijaan vaatinut niin kutsuttuja turvatakuita siitä, ettei Ukrainaa päästettäisi ikinä Naton jäseneksi.

