Aamulehti seuraa Venäjän hyökkäystä Ukrainaan tässä päivittyvässä jutussa 21. maaliskuuta 2022. Maanantai on sodan 26. päivä.

Aamulehti seuraa Venäjän hyökkäystä Ukrainaan maanantaina 21. maaliskuuta. Kaikki aihetta käsittelevät jutut löytyvät osoitteesta aamulehti.fi/ukrainansota. Lue edellisen päivän tapahtumat Ukrainassa täältä.

21.3.

Ukrainan presidentti haluaa neuvotella Putinin kanssa suoraan

Kello 8.02: Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi sanoi CNN-kanavan haastattelussa sunnuntaina, että hän on valmis neuvotteluihin Venäjän presidentti Vladimir Putinin kanssa. Zelenskyi on ehdottanut neuvotteluita myös aiemmin. Putin ei ole vastannut Zelenskyille kertaakaan suoraan.

”Olen valmis neuvottelemaan hänen kanssaan. Olen ollut valmis kaksi vuotta. Uskon, että ilman neuvotteluja emme voi lopettaa tätä sotaa”, Zelenskyi sanoi toimittaja Fareed Zakarialle.

Zelenskyi on jo aiemmin sanonut, mitkä asiat Ukrainan puolesta ovat pöydällä: sodan lopettaminen, turvatakuut, suvereniteetti, alueellinen koskemattomuus ja turva Ukrainan kansalle.

Neuvotteluja esimerkiksi tulitauosta on käyty kuluneiden viikkojen aikana, mutta presidentit eivät ole kohdanneet kertaakaan. Neuvottelut eivät ole tuottaneet laajoja tuloksia. Humanitaariset käytävät on saatu avattua useampia kertoja, jotta siviilit ovat päässeet pakenemaan.

Ukrainan puolustusministeriö: sodan tilanteessa ei olennaisia muutoksia

Kello 7.42: Ukrainan asevoimien näkökulmasta sodan tilannekuva ei ole olennaisesti muuttunut viimeisen vuorokauden aikana, kertoo Ukrainan puolustusministeriö maanantaina aamulla julkaisemassaan tilannekatsauksessa.

Puolustusministeriön mukaan Ukrainan joukot ovat tehneet useita vastaiskuja Venäjän haltuun ottamilla alueilla. Ministeriö kertoo myös Venäjän miehitettyjen ilma-alusten käyttö on vähentynyt viimeisen vuorokauden aikana. Ukraina väittää iskeneensä viimeisen vuorokauden aikana onnistuneesti yhteen Venäjän lentokoneeseen, neljään miehittämättömään ilma-alukseen ja kahteen risteilyohjukseen.

Ukrainan mukaan Venäjän joukot ovat "jatkaneet paikallisen väestön terrorisointia ja ryöstelyä haltuun ottamillaan alueilla".

Joe Biden matkustaa perjantaina Puolaan

Kello 7.08: Yhdysvaltain presidentti Joe Biden matkustaa perjantaina Puolaan tavatakseen maan presidentin Andrzej Dudan. Varsovan tapaamisen aiheena on asiasta kertovan Valkoisen talon mukaan Venäjän hyökkäys Ukrainaan.

Lisäksi tarkoitus on keskustella siitä, miten Yhdysvallat yhdessä liittolaisten ja kumppaneidensa kanssa vastaa humanitaariseen kriisiin, jonka Venäjän perusteeton hyökkäys Ukrainaan on aiheuttanut.

Jo aiemmin oli tiedossa, että Biden matkustaa tällä viikolla Belgian Brysseliin tavatakseen siellä Nato-kumppaneita, G7-maiden sekä Euroopan unionin johtajia.

Ostoskeskus pommitettiin Kiovassa – neljä kuollut

Kello 7.07: Kiovan Podilskyin alueella venäläisjoukkojen pommituksessa tuleen syttynyttä ostoskeskusta sammutettiin edelleen aamuyöllä, tiedotti Ukrainan pelastusviranomainen pikaviestin Telegramissa.

Uhrien lukumäärää selvitetään, mutta aiemmin yöllä Kiovan pormestari Vitali Klitsthko kertoi, että ainakin yksi ihminen olisi kuollut Kiovan pommituksissa myöhään sunnuntai-illalla.

Aikaisin maanantaiaamuna uutistoimisto Reuters kertoi, että Kiovan pelastuslaitoksen mukaan kuolonuhrien määrä olisi noussut neljään.

Kiina ei lähetä aseita Venäjälle – Kiinan lausunnot kuitenkin ristiriitaisia

Kello 6.58: Kiinan Yhdysvaltain-suurlähettiläs Qin Gang sanoo, ettei Kiina aio tukea Venäjän hyökkäystä Ukrainaan lähettämällä aseita tai ammuksia Venäjälle, kertoo Britannian yleisradioyhtiö BBC. Suurlähettilään mukaan Kiina aikoo tehdä "kaiken mahdollisen kriisin de-eskaloimiseksi."

Qin Gang kuitenkin sanoi, ettei lännen julkinen tuomitseminen auta tilanteessa ja tarvitaan "hyvää diplomatiaa." Yhdysvaltalaislehti The New York Timesin (NYT) mukaan hän sanoi, että Kiinan on järkevämpi lähestyä Venäjää "neutraalista asemasta".

Yhdysvaltain presidentti Joe Biden varoitti perjantaina Kiinan presidenttiä Xi Jinpingiä "seurauksista", mikäli Kiina tukisi Venäjää kalustolla sen sodassa Ukrainassa.

NYT kuitenkin huomioi, että Kiinan retoriikka kotimaassa poikkeaa puheista Yhdysvalloissa.

Zelenskyi: Pommitetussa taidekoulussa Mariupolissa oli 400 siviiliä pommisuojassa

Kello 6.55: Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi puhui päivittäisessä puheessaan ukrainalaisille sunnuntain ja maanantain välisenä yönä venäläisjoukkojen iskusta mariupolilaiseen taidekouluun. Zelenskyin mukaan koulussa oli pommisuojassa 400 siviiliä.

"He ovat rojun alla. Emme tiedä kuinka moni heistä on tällä hetkellä elossa", sanoi Zelenskyi.

Zelenskyi sanoi, että Harkovan seudulla venäläisjoukot kaappasivat humanitaarisen avun saattuen, joka oli matkalla Vovchanskin kaupunkiin. Zelenskyin mukaan ukrainalaiset ovat menettäneet yhteyden saattueen viiteen kuskiin ja yhteen lääkäriin, mutta hän vannoo Ukrainan vapauttavan heidät ja saavan avun perille.

Zelenskyin mukaan vain neljä evakuointikäytävää oli sunnuntaina auki, ja 7 295 ihmistä pääsi pakenemaan Mariupolista ja Kiovasta.

Varapääministeri: Ukraina ei aio antautua Mariupolissa

Kello 6.53: Ukraina ei antaudu Mariupolissa, sanoi Ukrainan varapääministeri Iryna Vereštšuk aikaisin maanantaiaamuyöllä. Asiasta kertovat uutistoimisto Reuters lainaten ukrainalaislehteä Ukrayinska Pravdaa sekä The Kyiv Independent.

"Antautuminen, aseiden laskeminen ei voi tulla kysymykseen", sanoi Vereštšuk.

"Olemme jo ilmoittaneet Venäjän puolelle tästä."

Sunnuntaina Venäjän puolustusministeriö ilmoitti, että Ukrainalla on aikaa "varhaiseen maanantaihin asti" vastata Venäjän vaatimukseen Mariupolin antatumisesta.