Aamulehti seuraa Venäjän hyökkäystä Ukrainaan tässä päivittyvässä jutussa hetki hetkeltä lauantaina 19. maaliskuuta 2022. Lauantai on sodan 24. päivä.

19.3.

Venäjä syytti Yhdysvaltoja biologisten aseiden kehittämisestä Ukrainassa, YK:n turvallisuusneuvosto pitää Venäjän väitteitä "epätoivoisina"

Kello 8.49: Yhdistyneiden kansakuntien turvallisuusneuvosto kokoontui perjantaina jälleen riitaisissa tunnelmissa, kertoo The New York Times.

Venäjä kutsui neuvoston hätäkokouksen koolle syyttääkseen Yhdysvaltoja biologisten aseiden kehittämisen rahoittamisesta ukrainalaisissa laboratorioissa. YK on todennut, että tällaista aseohjelmaa ei ole olemassa Ukrainassa.

Venäjä väitti löytäneensä Pentagonin virkamiehen allekirjoittamia dokumentteja ja jakoi ne todisteena neuvoston jäsenille ja yleiskokoukselle.

Yhdysvallat kielsi syytökset ja toisti Venäjän levittävän disinformaatiota ja propagandaa ja käyttävän keksittyjä syytöksiä oikeuttaakseen hyökkäyksensä Ukrainaan.

”Venäjä on toistuvasti – toistuvasti – syyttänyt muita maita niistä samoista rikkeistä joita se aikoo tehdä”, sanoo Yhdysvaltain YK-suurlähettiläs Linda Thomas-Greenfield. ”Olemme yhä siinä uskossa, että Venäjä mahdollisesti suunnittelee kemiallisten tai biologisten aseiden käyttöä ukrainalaisia vastaan.”

Yhdysvaltain YK-suurlähettiläs Linda Thomas-Greenfield

Venäjä on tunnetusti käyttänyt itse kemiallisia aseita toisinajattelijoita vastaan, muun muassa Skripalien murhayritykseen Britanniassa. Vain Kiina on vaatinut, että Venäjän ”paljastukset” biologisista aseista Ukrainassa tulisi tutkia.

Britannian YK-suurlähettiläs ja muut EU-jäsenet turvallisuusneuvostossa sanoivat Venäjän toimia ”epätoivoisiksi” sumutuspyrkimyksiksi, joiden avulla se pyrkii pois eristyksistä. Venäjä muun muassa yritti saada turvallisuusneuvostossa aikaan päätöksen humanitäärisestä avusta Ukrainaan, mutta joutui perumaan äänestyksen koska muut neuvoston 14 jäsentä eivät suostuneet osallistumaan siihen lainkaan.

Valko-Venäjän armeijasta tuskin olisi suurta apua Venäjälle Ukrainan sodassa

Valko-Venäjän presidentti Aleksandr Lukashenko kuvattiin 19. helmikuuta Moskovassa.

Kello 8.45: Valko-Venäjän armeijasta tuskin olisi suurta hyötyä Venäjälle Ukrainan sodassa. Valko-Venäjän armeija ei ole erityisen halukas tai kyvykäs osallistumaan taisteluihin, sanoo Ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkija Ryhor Nizhnikau STT:lle.

Nizhnikaun mukaan armeijalla on hyvin vähän taisteluvalmiita joukkoja. Lisäksi sotilaat voisivat olla hyvin epämotivoituneita sotaan, sillä Valko-Venäjän kansalaisten tai armeijan keskuudessa ei juuri ole ilmennyt tukea sodalle.

Tähän mennessä Valko-Venäjä ei ole tiettävästi lähettänyt sotilaitaan Venäjän tueksi Ukrainaan. Sen sijaan se on sallinut Venäjän hyökätä Ukrainaan alueensa kautta.

Miten Venäjä on rikkonut sodan sääntöjä ja millaisia säännöt ovat?

Kello 7.45: Ukrainan sota on nostanut esille sodan säännöt ja niiden väitetyt rikkomukset. Syytöksiä on kuulunut useita ja monesta suunnasta.

Pitääkö saarrettuun kaupunkiin päästää avustustyöntekijöitä? Mitä jos siviili osallistuu sotaan? Myös sotaa varten on olemassa sääntöjä, joiden rikkomisesta voi saada rangaistuksen. Aamulehti kävi asiantuntijan kanssa läpi sääntöjä ja kokosimme niistä keskeisimmät huomiot. Lue lisää:

Ukrainalaisviranomainen: Luultavasti kymmeniä sotilaita kuoli Mykolajivin kasarmilla perjantain ohjusiskussa

Kello 7.37: Venäläisen ohjusiskun seurauksena kuoli luultavasti kymmeniä ukrainalaisia sotilaita kasarmilla lähellä Mykolajivin kaupunkia (tunnetaan myös nimellä Nikolajev). Kyseessä oli Caliber-risteilyohjusten pommitus.

"Tapahtui valitettava iso rakettihyökkäys Mykolajivia vastaan. Kymmeniä ihmisiä kuoli", kertoi perjantaina Mykolajivista Kiovaan palannut apulaisjohtaja Oleksiy Goncharenko BBC:lle Ukrainassa.

Mykolajivin esikaupunkialueen voimakas pommitus tapahtui aikaisin perjantaiaamuna. Kaupungin pormestari Aleksandr Senkevitš sanoi, että koska venäläiset joukot pommittivat läheisen Hersonin alueelta, kaupunki ei edes onnistunut tekemään hälytystä ajoissa.

Ohjusiskun seurauksena tuhoutui entinen koulu ja asuinrakennuksia syttyi tuleen samoin kuin Voznesenskin kaupungissa 90 kilometrin päässä Mykolajivista.

YK: surmansa saanut ainakin 816 siviiliä, ainakin yli 1300 siviiliä haavoittunut

7.35: YK:n mukaan Ukrainassa on Venäjän kolmisen viikkoa sitten alkaneen hyökkäyksen aikana saanut surmansa ainakin 816 siviiliä. Lisäksi YK:n ihmisoikeusasioiden korkean edustajan toimiston perjantaina julkaiseman arvion mukaan ainakin yli 1 300 siviiliä on haavoittunut.

Tiedotteen mukaan todellisten uhrimäärien uskotaan kuitenkin olevan huomattavasti korkeammat.

Viime päivinä tietojen saannin kerrotaan viivästyneen niiltä alueilta, joissa on ollut kovia taisteluja. Lisäksi monet tiedot ovat vielä vahvistamatta. Toimiston tarkennus koskee myös muun muassa Mariupolin aluetta.

Valtaosa Ukrainassa sodan keskellä kuolleista siviileistä on saanut surmansa muun muassa tykistötulessa sekä ohjus- ja ilmaiskuissa.

YK:n ihmisoikeusasioiden korkean edustajan toimisto painottaa myös ukrainalaisviranomaisten kertoneen, että perjantaiaamuun mennessä Ukrainassa olisi kuollut ainakin 109 lasta, minkä lisäksi 130 lasta olisi haavoittunut.

Ukraina väittää: Venäjä teki perjantaina neljä ohjusiskua ja yli 40 ilmaiskua - Ukrainan pääsy Asovanmerelle estetty

7.30: Ukrainan asevoimat kertoo tilanneraportissaan, että Venäjän armeija teki perjantaina aikana neljä ohjushyökkäystä Ukrainaa vastaan, ampuen 14 ohjusta ja suoritti myös yli 40 ilmaiskua. Asevoimien raportti julkaistiin Suomen aikaa puolenyön aikaan Facebookissa.

"Vihollinen yrittää kompensoida epäonnistumisia maajoukkojen etenemisessä laukaisemalla ohjus- ja pommi-iskuja käyttäen sekä erittäin tarkkoja aseita että pommittamalla mielivaltaisilla ammuksilla", esikunta kirjoittaa.

Ukrainan armeija väittää, ettei rintamilla ole vieläkään tapahtunut merkittäviä muutoksia. Pääesikunta on kuitenkin myöntänyt, että Ukraina on väliaikaisesti menettänyt pääsyn Asovanmerelle.

Belgia pitkittää ydinreaktoreidensa käyttöikää kymmenellä vuodella Venäjän sotatoimien vuoksi – yritti päästä ydinvoimasta eroon 2025 mennessä

Kello 7.24: Belgia lykkää suunnitelmiaan päästä eroon ydinvoimasta vuoteen 2025 mennessä. Venäjän Ukrainaan tekemän hyökkäyksen aiheuttaman energianhintojen mittavan nousun säikäyttämä Länsi-Euroopan maa siirtää aiempaa takarajaa kymmenellä vuodella.

Maan pääministerin Alexander De Croon mukaan Belgia on päättänyt pitkittää kahden ydinreaktorinsa käyttöikää kymmenellä vuodella. De Croo kertoo tämän vahvistavan maan riippumattomuutta fossiilisista polttoaineista myrskyisän geopoliittisen ilmapiirin keskellä.

Kolmisen viikkoa sitten Ukrainassa alkaneen hyökkäyksen jälkeen Euroopan maat ovat pyrkineet keksimään tapoja vähentää energiariippuvaisuuttaan Venäjästä.

Ajatushautomo: Sota voi ajaa yli 40 miljoonaa ihmistä äärimmäiseen köyhyyteen

Kello 7.15: Ruoan ja energian maailmanmarkkinahinnat ovat nousseet huomattavasti sen jälkeen, kun Venäjä hyökkäsi Ukrainaan 24. helmikuuta. Yhdysvaltalainen ajatushautomo Center for Global Development varoittaa, että hinnannousujen laajuus voi ajaa yli 40 miljoonaa ihmistä ympäri maailmaa "äärimmäiseen köyhyyteen".

Entisen Neuvostoliiton alue on tärkeä maatalouskaupalle. Venäjän ja Ukrainan osuus maailman vehnästä on 29 prosenttia. Venäjän ja Valko-Venäjän osuus maailman lannoitteista on kuudesosa. Näiden hinnannousut vaikuttavat ja tuntuvat laajasti, ajatushautomo sanoo, mutta ne vaikuttavat suhteettoman paljon köyhimpiin maihin.

CGD:n asiantuntijat suosittelevat, että viljantuottajien, myös G20-maissa, on pidettävä markkinansa avoimina ja pakotteista vapaana, kun taas hallitusten ja kansainvälisten järjestöjen on "toimittava nopeasti ja avokätisesti" humanitaaristen tarpeiden tukemiseksi.

Mikä on Mariupolin tilanne?

Kello 7.06: Piiritetyn Mariupolin asukkaat ovat ahtaalla, kun Venäjän joukot jatkavat tunkeutumista eteläiseen satamakaupunkiin. Mariupolin pormestari vahvisti aiemmin BBC:lle, että asetaistelut olivat saavuttaneet kaupungin keskustan.

BBC:n mukaan jopa 400 000 ihmistä on ollut loukussa Mariupolissa yli kahden viikon ajan. Arviot paljonko asukkaita saarretussa kaupungissa on, vaihtelevat hieman. Ukrainan viranomaisten mukaan lähes 5 000 onnistui pakenemaan perjantaina. Kaupunki on ollut pommituksen kohteena, mikä on katkaissut sähkön, lämmityksen ja vedenjakelun.

Yli 80 prosenttia kaupungin asuinrakennuksista kerrotaan joko vaurioituneen tai tuhoutuneen. Ukrainan viranomaiset sanoivat myöhään perjantaina, että Mariupol oli menettänyt pääsynsä Azovinmerelle.

STT kertoo, että perjantaina jatkettiin etsintöjä keskiviikkona pommitetun teatterin raunioissa. Teatterissa on kerrottu olleen suojassa jopa tuhat ihmistä, kun sitä pommitettiin.

Teatterin pommisuoja on kuitenkin ilmeisesti säästynyt pommituksessa, ja paikallisviranomaiset kertoivat perjantaina, ettei teatterista olisi löytynyt kuolleita. Yhden kerrottiin sen sijaan haavoittuneen vakavasti. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi kertoi perjantaina, että teatterissa on edelleen satoja ihmisiä, joita yritetään saada turvaan.

Jatkuva kranaattitulitus vaikeutti kuitenkin pelastustöitä. Raunioista on kerrottu saadun turvaan ainakin yli 130 ihmistä. Teatterin ulkopuolelle maahan oli selvästi kahteen kohtaan kirjoitettu venäjäksi sana "lapsia". Kirjoitus on nähtävissä yksityisen Maxar-satelliittiyhtiön välittämistä kuvista.

Rauhanneuvotteluja peräänkuuluttanut presidentti Zelenskyi: Nyt on aika tavata

Kello 7.04: Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi on jälleen peräänkuuluttanut tarvetta rauhanneuvotteluille. Neuvottelut ovat hänestä ainoa mahdollisuus, jolla Venäjä voi rajoittaa omien virheidensä aiheuttamia vahinkoja.

Zelenskyi sanoo muun muassa Instagramissa julkaistulla videolla, että nyt on aika tavata ja palauttaa Ukrainan alueellinen koskemattomuus. Muussa tapauksessa Venäjän tappiot tulisivat Zelenskyin mukaan olemaan sitä luokkaa, että niistä toipuminen kestäisi useiden sukupolvien ajan.

Osapuolet ovat käyneet jo useampaan otteeseen neuvotteluja, ja keskustelut ovat nytkin käynnissä etänä. Neuvottelut ovat kuitenkin olleet tuloksettomia. Muun muassa Yhdysvaltain ulkoministeri on sanonut, ettei Venäjä pyri tosissaan löytämään neuvotteluratkaisua.