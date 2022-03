Arnold Schwarzenegger puhui lähes 10-minuuttisella videolla rakkaudestaan venäläisiin ja vaati Putinia lopettamaan sodan: ”Elämänne on uhrattu sodalle, jonka koko maailma tuomitsee”

Arnold Schwarzeneggerin Twitter-tilillä on 4,9 miljoonaa seuraajaa. Yksi seuraajista on Kremlin virallinen Twitter-tili.

Kalifornian entinen kuvernööri Arnold Schwarzenegger julkaisi torstaina eri kanavissaan paljon huomiota saaneen puheen. Yhdeksänminuuttisessa puheessaan hän vetoaa venäläisiin ja Vladimir Putiniin Ukrainan sodan lopettamiseksi.

Puheessa on venäjänkielinen tekstitys.

”Puhun teille tänään, koska maailmassa tapahtuu asioita, jotka teiltä salataan. Kamalia asioita, joista teidän pitäisi tietää”, Schwarzengger puhuttelee venäläisiä videon alussa vapaasti suomennettuna.

Tämän jälkeen lukuisista toimintaelokuvista maailmankuuluksi noussut näyttelijä jatkaa kertomalla tarinan ”venäläisestä, josta tuli hänen sankarinsa”.

Schwarzenegger kertoo tavanneensa venäläisen painonnostaja Yuri Petrovich Vlasovin Wienissä ollessaan 14-vuotias. Hän kertoo kasvaneesta kiintymyksestään ja ihailustaan venäläisten ystävällisyyttä kohtaan.

”Rakastan venäläisiä. Tämän takia teidän pitää tietää totuus”, Schwarzenegger kirjoittaa videon saatetekstissä Twitterissä.

Instagramissa, jossa video on myös julkaistu, entisellä kuvernöörillä on 22,2 miljoonaa seuraajaa.

Videossa Schwarzenegger pyytää venäläisiä levittämään sanaa ”inhimillisestä katastrofista” ja sanoi venäläisille mielenosoittajille, että maailma seuraa heitä.

”Maailma on nähnyt urheutenne. Tiedämme, että olette kärsineet rohkeutenne seurauksista.”

Schwarzenegger vetosi myös suoraan Putiniin ja pyysi lopettamaan hyökkäyksen. 74-vuotias republikaani sanoi, että tuhannet venäläiset sotilaat ovat tulleet tapetuksi samalla kun maan johtajat ovat valehdelleet heille.

”Osalle kerrottiin, että ukrainalaiset kohtelisivat heitä sankareinaan. Joillekin kerrottiin, että he yksinkertaisesti lähtevät harjoituksiin. He eivät edes tienneet, että he menevät sotimaan”, Schwarzenegger sanoi venäläisistä sotilaista.

Itävallassa syntynyt Schwarzenegger kertoi lisäksi tarinan isästään, joka taisteli Saksan joukoissa toisessa maailmansodassa ja kärsi sekä fyysistä kipua haavoittumisestaan ja henkistä syyllisyydestään.

Mahtipontisessa puheessaan Schwarzenegger sanoo, että ”tämä ei ole sota, jossa puolustetaan Venäjää”.

”Tämä on laiton sota. Elämänne, raajanne ja tulevaisuutenne on uhrattu järjettömälle sodalle, jonka koko maailma tuomitsee”, hän vetoaa venäläisiin sotilaisiin.

Kremlissä vallassa olevilta Schwarzenegger kysyy ”miksi haluatte uhrata nuoren miehen omien tavoitteidenne takia”. Videolla näytetään samaan aikaan kuvaa Vladimir Putinista pitelemässä asetta.

Schwarzenegger puhuttelee Putinia suoraan.

”Sinä aloitit tämän sodan. Sinä johdat tätä sotaa. Sinä voit lopettaa tämän sodan.”

Schwarzenegger huomauttaa myös, että 11 miljoonalla venäläisellä on perheyhteyksiä Ukrainaan.

”Jokaisen luodin, jonka ammutte, ammutte veljeen tai siskoon."

Ukrainasta on lähtenyt sodan takia yli kolme miljoonaa pakolaista. On epäselvää, kuinka moni venäläinen tietää sodan todellisen luonteen ja ajankohtaisen tilanteen maan propagandan takia.

Putinin hallinto on lisäksi estänyt pääsyn sosiaalisen median kanaviin, kuten Instagramiin, Twitteriin ja Facebookiin.