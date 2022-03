Aamulehti seuraa Venäjän hyökkäystä Ukrainaan tässä päivittyvässä jutussa hetki hetkeltä perjantaina 18. maaliskuuta 2022. Torstai on sodan 23. päivä.

Aamulehti seuraa Venäjän hyökkäystä Ukrainaan perjantaina 18. maaliskuuta. Kaikki aihetta käsittelevät jutut löytyvät osoitteesta aamulehti.fi/ukrainansota. Lue edellisen päivän tapahtumat Ukrainassa täältä.

18.3.

Ukrainalaisviranomainen: Pelastustyöntekijä on kuollut pommituksessa Harkovassa

Kello 7.58: Yksi pelastustyöntekijä on kuollut ja toinen haavoittunut venäläisjoukkojen suorittamassa pommituksessa Harkovassa, Ukrainan pelastusviranomainen sanoi.

Pelastustyöntekijät olivat sammuttamassa tulipaloa yhdessä kaupungin suurimmassa ostoskeskuksessa, mikä oli saanut alkunsa pommituksessa. Sammutustöiden aikana venäläisjoukot kuitenkin pommittivat aluetta uudestaan, minkä takia kaksi pelastustyöntekijää haavoittui. Toinen näistä kuoli vammoihinsa hieman myöhemmin sairaalassa.

Lvivissä kuultu räjähdyksiä

Kello 7.11: Länsi-Ukrainassa sijaitsevassa Lvivin kaupungissa on Ukraine 24 -televisiokanavan mukaan kuultu vähintään kolme räjähdystä. Asiasta kertoo myös Reuters.

Ukraine 24:n Telegram-kanavalla julkaistussa videossa näkyy suuri savupilvi ja televisiokanava epäilee, että kaupunkiin on hyökätty raketti- tai ohjusiskulla.

Mahdollisista uhreista ei ole vielä tietoa.

Ukrainan sodan uhrien määrästä ei ole varmuutta – yksin Mariupolissa väitetään jo kuolleen tuhansia siviilejä

Kello 07.00: Ukrainan sodan sotilastappioista ja siviiliuhrien määrästä on mahdoton saada tarkkaa kuvaa taistelujen ollessa käynnissä, arvioivat everstiluutnantti evp. Juhani Pihlajamaa ja ihmisoikeusjärjestö Amnestyn Suomen toiminnanjohtaja Frank Johansson STT:lle.

YK:n arvion mukaan tiistain loppuun mennessä Venäjän kolme viikkoa jatkuneessa hyökkäyksessä on kuollut yli 700 siviiliuhria. Todellisen luvun pelätään olevan suurempi. Paikallisviranomaisten mukaan yksin Mariupolissa olisi kuollut tuhansia, kertoi New York Times alkuviikosta.

Ukraina kertoo Venäjän kärsineen noin 14 000 sotilaan kokonaistappiot. Yhdysvaltojen mukaan yli 7 000 venäläissotilasta ja noin 2 000–4 000 ukrainalaissotilasta olisivat saaneet surmansa.

Zelenskyi Saksan parlamentille: Eurooppaan on rakenteilla uudentyyppinen Berliinin muuri

Kello 8.02: Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi puhui myöhään torstaina videolla Saksan parlamentin jäsenille ja nosti esiin puheessaan Berliinin muurin.

Zelenskyin mukaan Eurooppaan on rakenteilla uudentyyppinen Berliinin muuri, joka jakaa Euroopan vapauteen ja sortoon. Zelenskyi viittasi tällä siihen, että Ukraina on tällä hetkellä sekä EU:n että Naton ulkopuolella.

Presidentin mukaan Saksan ja Venäjän välinen Nord Stream 2 -kaasuputki oli perusta Eurooppaa jakavalle ”uudelle muurille”. Saksa keskeytti aiemmin kaasuputkiprojektin Venäjään Ukrainaan tekemän hyökkäyksen vuoksi.

Zelenskyin mukaan Saksan haluttomuus hyväksyä Ukraina EU:n jäseneksi on yksi lisäkivi muuriin.

”Hyvä herra Scholz, hajottakaa tämä muuri”, Zelenskyi totesi osoittaen sanansa Saksan liittokansleri Olaf Scholzille.

Zelenskyi myös kritisoi puheessaan sitä, että jotkin saksalaiset yritykset toimivat edelleen Venäjällä.

Zelenskyin puheesta Saksan parlamentin jäsenille uutisoivat muun muassa Britannian yleisradioyhtiö BBC ja yhdysvaltalainen uutiskanava CNN.

WHO: Terveydenhuollon laitoksiin on tehty Ukrainassa kymmeniä iskuja, joissa on kuollut ainakin 12 ihmistä

Kello 6.24: Ukrainassa terveydenhuollon laitoksiin kohdistuneissa iskuissa on kuollut ainakin 12 ihmistä, kertoo Maailman terveysjärjestö WHO uutiskanava CNN:n mukaan. WHO:n mukaan iskuja on ollut ainakin 43. Kuolonuhrien lisäksi iskuissa kerrotaan haavoittuneen ainakin 34 ihmistä.

Uhrien joukossa on WHO:n mukaan myös terveydenhuollon työntekijöitä.

YK:n arvion mukaan Ukrainassa on saanut Venäjän hyökättyä surmansa ainakin 780 siviiliä.

CNN: Kiinan ulkoministeriön edustaja tapasi Venäjän Kiinan-suurlähettilään – ei mainintaa Venäjän sodasta Ukrainassa

Kello 04.45: Kiinan ulkomaan turvallisuusasioista vastaava komissaari Cheng Guoping on tavannut Venäjän Kiinan-suurlähettilään Andrej Denisovin, kertoo Kiinan ulkoministeriö uutiskanava CNN:n mukaan. Tänään aamulla julkaistussa lyhyessä tiedotteessa ei mainittu lainkaan Venäjän sotaa Ukrainassa.

Ministeriön mukaan kaksikko keskusteli eilen muun muassa maidensa välisistä suhteista, terrorismin vastaisesta toiminnasta ja turvallisuusyhteistyöstä.

Yhdysvaltalaisten mediatietojen mukaan Venäjä olisi pyytänyt Kiinalta sotilaallisen ja taloudellisen tuen lisäksi ruoka-apua Ukrainassa sotimiseen. Kiina on syyttänyt Yhdysvaltoja "disinfromaation" levittämisestä.

BBC: Putin kertoi tarkat tavoitteensa Erdoğanille

Kello 4.18: Vladimir Putin kertoi tarkat tavoitteensa Ukrainassa torstaina Turkin presidentille Recep Tayyip Erdoğanille, kertoo Britannian yleisradioyhtiö BBC.

BBC haastatteli puhelun jälkeen Erdoğanin läheistä avustajaa İbrahim Kalınia, joka oli mukana kuuntelemassa Putinin ja Erdoğanin puhelua.

BBC:n mukaan Putinin tavoitteet voi jakaa kahteen kategoriaan. ”Ensimmäisen kategorian asiat ovat sellaisia, jotka Ukrainan hallinto pystyy todennäköisesti hyväksymään suhteellisen helposti”, Kalın sanoi.

Tärkein näistä on vaatimus Ukrainan neutraalista asemasta ja lupaus, ettei se liity puolustusliitto Natoon. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi on jo sanonut, että tästä voidaan päästä sopuun.

Muut ensimmäisen kategorian vaatimukset ovat pitkälti asioita, joiden avulla Putin voi säilyttää kasvonsa. Ukrainan pitäisi suostua jonkinasteiseen aseistariisuntaan, ettei se olisi uhka Venäjälle (mitä se ei tosiasiassa ole missään vaiheessa ollut). Lisäksi venäjän kielen asema Ukrainassa pitäisi taata. Näiden lisäksi Ukrainan pitäisi suorittaa ”denatsifikaatio”, mitä se sitten tarkoittaakaan. Jotain pitäisi kuitenkin tehdä, että Venäjän propaganda Ukrainan hallinnon natseista ei näyttäisi täysin valheelliselta. Kalınin BBC:lle kertoman mukaan tämäkin olisi silti Ukrainalle helppo pala niellä.

Sen sijaan toisen kategorian vaatimukset ovat Ukrainalle vaikeita, elleivät mahdottomia hyväksyä. Niissä puhutaan Itä-Ukrainan Donbasin ja Krimin niemimaan asemasta ja mahdollisesti myös joistain alueluovutuksista. Todennäköisesti Ukrainan pitäisi tunnustaa sekä Krim että Donbas Venäjälle kuuluviksi alueiksi. Kalın ei mennyt näiden vaatimusteen suhteen yksityiskohtiin, mutta sanoi Putinin kertoneen, että tämän toisen kategorian asioiden osalta tarvitaan tapaamista hänen ja Zelenskyin kesken.

Zelenskyi on pitkin sotaa sanonut olevansa valmis neuvotteluihin suoraan Putinin kanssa milloin tahansa. Alueluovutukset eivät kuitenkaan Zelenskyin mukaan tule kysymykseen. Viimeksi torstaina hän sanoi, että Ukrainan vuoden 1991 kansainväliset rajat on tunnustettava. Nuo rajat pitävät sisällään myös Krimin niemimaan, jonka Venäjä miehitti ja liitti itseensä laittomasti vuonna 2014.

Turkki on pitkin Venäjän laajamittaista hyökkäyssotaa pyrkinyt toimimaan Ukrainan ja Venäjän edustajien neuvotteluiden välittäjänä. Viime viikolla Ukrainan ja Venäjän ulkoministerit Dmytro Kuleba ja Sergei Lavrov tapasivat Antalayassa Turkin rannikolla. Neuvottelut kestivät vain runsaan tunnin eivätkä johtaneet ainakaan paikan päällä mihinkään.

Kanada tarjoaa ukrainalaisille kolmen vuoden tilapäistä oleskelulupaa

Kello 03.09: Kanada aikoo tarjota Ukrainasta sotaa pakeneville ihmisille tilapäistä oleskelulupaa. Ukrainalaispakolaiset voivat asua Kanadassa oleskeluluvan turvin jopa kolme vuotta.

Ukrainasta saapuvat pakolaiset voivat hakea Kanadasta myös työn tai opiskelun mahdollistavaa lupaa. Uuden pakolaisohjelman on tarkoitus helpottaa myös Kanadassa jo oleskelevien ukrainalaisten tilannetta. (Lähde: AFP)

Bloomberg: Useat yhdysvaltalaisviranomaiset uskovat Kiinan valmistautuvan tukemaan Venäjää

Kello 3.10: Kiina voi olla kallistumassa tukemaan Ukrainaan hyökännyttä Venäjää, kertoo uutistoimisto Bloomberg Kiinan pohdintoja tunteviin yhdysvaltalaisiin virkamieslähteisiin pohjaten.

Yhdysvaltalaisvirkamiehet näkevät merkkejä siitä, että Kiina yrittää keksiä tapoja pehmentääkseen länsimaiden Venäjän vastaisten pakotteiden taloudellisia vaikutuksia.

Julkisesti Kiina on ilmaissut jossain määrin tukeaan ukrainalaisille ja peräänkuuluttanut rauhanomaista ratkaisua sotaan.

Britannian puolustusministeriö: Venäjällä on ongelmia saada etulinjan joukoille edes välttämättömiä perusasioita

Kello 2.54: Britannian puolustusministeriön uusimman tiedustelupäivityksen mukaan Venäjän joukkojen logistiset ongelmat Ukrainassa ovat hyvin merkittäviä.

Päivityksen mukaan Venäjällä on ongelmia saada etulinjan joukoille edes välttämättömiä perusasioita, kuten ruokaa ja polttoainetta. Syiksi Britannian puolustusministeriö listaa haluttomuuden edetä maastossa, ilmaherruuden puutteen ja rajallisen kyvyn silloitukseen.

Samaan aikaan Ukrainan joukkojen ”alituiset vastahyökkäykset” pakottavat Venäjän sitomaan ison osan joukoistaan huoltolinjojen puolustamiseen. Tämä taas heikentää ankarasti Venäjän hyökkäyskyvykkyyttä, Britannian puolustusministeriö arvioi.

Melitopolin vapautettu pormestari BBC:lle: Minua ei vahingoitettu

Kello 02.10: Etelä-Ukrainan Melitopolin pormestarina ennen Venäjän joukkojen miehitystä toiminut Ivan Fedorov kertoi torstaina Britannian yleisradioyhtiölle BBC:lle kidnappauksestaan ja vankeudestaan.

Fedorov sanoi BBC:lle, että venäläiset veivät hänet toimistostaan sanaakaan sanomatta eikä hänellä ollut mitään yhteyttä ulkomaailmaan vankeuden aikana. Fedorovin mukaan häntä pidettiin pienessä huoneessa, jota vahtivat aseistetut sotilaat. Omien sanojensa mukaan häntä ei vahingoitettu.

Fedorov kidnapattiin tiettävästi kuusi päivää sitten. Kaappauksesta on olemassa myös vahvistamatonta turvakamerakuvaa.

Keskiviikkona Ukrainan hallinto ilmoitti, että Fedorov saatiin vapaaksi vankienvaihdossa, jossa Ukraina palautti Venäjän joukoille yhdeksän vangiksi otettua sotilasta.

Venäjän miehitysjoukot ovat nimenneet Melitopoliin oman pormestarin, mutta tuo nimitys on laiton.

Melitopolissa asuu noin 150 000 ihmistä.

Yhdysvallat ja Venäjää tukeva Kiina keskustelevat tänään Ukrainan sodasta

Kello 02.00: Yhdysvaltain presidentti Joe Biden keskustelee tänään Ukrainan sodasta Kiinan presidentin Xi Jinpingin kanssa. Valkoisen talon mukaan Xi ja Biden keskustelevat Ukrainan lisäksi Yhdysvaltain ja Kiinan välisen kilpailun hallinnasta.

Kiina on toistaiseksi kieltäytynyt tuomitsemasta liittolaisensa Venäjän hyökkäystä Ukrainaan.

Presidentti Xitä pidetään kenties ainoana johtajana, joka voi vaikuttaa Venäjän presidentin Vladimir Putinin toimiin. Toisaalta Kiinan ulkoministeri on painottanut, ettei Kiina halua joutua kärsimään lännen talouspakotteista Venäjää vastaan. (Lähde: AFP)

WHO: Ukrainan sodassa on hyökätty ainakin 43 kertaa terveydenhuoltoa vastaan

Kello 1.28: Maailman terveysjärjestö WHO:n pääsihteeri Tedros Adhanom Ghebreyesus kertoi torstai-iltana YK:n turvallisuusneuvostolle, että WHO on pystynyt vahvistamaan 43 eri iskua terveydenhuoltoa vastaan Ukrainassa Venäjän aloittaman laajamittaisen hyökkäyssodan jälkeen. Iskuissa on kuollut vahvistetusti 12 ja loukkaantunut 34 ihmistä.

Ukrainan asevoimat: Venäjä värvännyt tuhat ulkomaista taistelijaa

Kello 0.51: Ukrainan asevoimien yleisesikunnan mukaan Venäjä on värvännyt Ukrainaan sotimaan noin tuhat vapaaehtoista Syyrian presidentin Bašar al-Assadin ja sitä tukevan Hizbollah-järjestön joukoista.

Vapaaehtoisilta taistelijoilta edellytetään Ukrainan asevoimien tietojen mukaan kokemusta kaupunkisodasta. Samalla monet taistelijat odottavat pääsevänsä jatkamaan Ukrainasta muualle Eurooppaan, Ukrainan asevoimien yleisesikunta tiedottaa.

Kaikki nämä tiedot ovat mahdottomia vahvistaa itsenäisesti, joten niihin pitää suhtautua varauksella.

Venäjä perui YK:n turvallisuusneuvoston äänestyksen Ukrainan päätöslauselmasta, ei saanut tukea

Kello 00.00: Venäjä on peruuttanut YK:n turvaneuvoston äänestyksen Ukrainan ”humanitaarisesta” päätöslauselmasta. Päätöslauselmasta oli määrä äänestää huomenna.

Diplomaattilähteiden mukaan Venäjä ei saanut tukea päätöslauselmaluonnokselleen Kiinalta ja Intialta, mikä olisi merkinnyt sitä, etteivät nämä sen läheisiksi tukijoiksi mielletyt maat olisi tukeneet sitä äänestyksessä.