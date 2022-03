Aamulehti seuraa Venäjän hyökkäystä Ukrainaan tässä päivittyvässä jutussa hetki hetkeltä torstaina 17. maaliskuuta 2022. Torstai on sodan 22. päivä.

Aamulehti

Aamulehti seuraa Venäjän hyökkäystä Ukrainaan torstaina 17. maaliskuuta. Kaikki aihetta käsittelevät jutut löytyvät osoitteesta aamulehti.fi/ukrainansota. Lue edellisen päivän tapahtumat Ukrainassa täältä.

Torstai 17.3.

Zelenskyi: Venäjä on ylittänyt kaikki "punaiset rajat"

Kello 8.09: Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi sanoi NBC:n haastattelussa, että Venäjä on ylittänyt jo "kaikki punaiset rajat".

NBC:n toimittaja kysyi Zelenskyiltä, olisiko kemiallisen aseen käyttö Venäjältä sellainen "punainen raja", joka saisi USA:n aktivoitumaan sotatoimissa Ukrainassa.

Zelenskyi vastasi, että Venäjä on jo ylittänyt rajat alkaessaan pommittaa siviilejä. Hänen mukaansa lapsia on kuollut Ukrainan sodan aikana jo ainakin 103.

”En ymmärrä ajatusta "punaisista rajoista". Mitä muuta me vielä odotamme, pitäisikö Venäjän antaa tappaa 200, 300 tai 400 lasta”, Zelenskyi sanoi haastattelussa.

Kymmenet tuhannet ukrainalaiset paenneet sotaa Karpaateille

Kello 8.02: Kymmenettuhannet ukrainalaiset ovat paenneet sotaa ja pommituksia Karpaattien vuoristoon, uutisoi The Washington Post.

Vuoristossa pakenijat ovat kokeneet olonsa turvalliseksi, sillä siellä ei ole kuulunut jatkuvasti ilmahyökkäyssireenien ujelluksia eivätkä pommit ole tuhonneet naapurustoa.

Yksi Karpaateille paenneista on 69-vuotias Hanna Melnyk. Hän pakeni kaupungista lounais-Ukrainassa sijaitsevaan pieneen Kryvorivnyan kylään, jossa normaalioloissa asuu noin 1300 asukasta. Tällä hetkellä kylässä asuu lisäksi 600 taisteluja paennutta ukrainalaista.

"Sodan alkamisesta lähtien nukuin kengät ja takki päälläni, koska meidän täytyi ehkä juosta pakoon milloin tahansa", hän kertoi The Washington Postille.

Karpaatit sijaitsevat Itä-Euroopassa Ukrainan, Puolan, Slovakian, Romanian ja Tšekin alueella. Vuoriston korkein huippu on 2655 metrin korkeuteen yltävä Gerlachovský štít Slovakiassa.

Karpaateille on paettu ennenkin, sillä aikoinaan juutalaiset pakenivat vuorille vainoja ja ukrainalaiset Stalinin puna-armeijaa.

Suuri osa nykyisistä tulijoista on saapunut vuoristoon lähes ilman kantamuksia. Omaisuus on pitänyt jättää kiireessä kotipuoleen, tulevaisuus on epävarma.

Ne pakenijat, joilla ei ole rahaa, yöpyvät ja syövät ilmaiseksi.

Vastapalveluksi monet pakenijat osallistuvat sotaponnisteluihin auttamalla Karpaatien paikallista väestöä esimerkiksi ompelemalla naamiointiverkoja tarkastuspisteitä varten, valmistamalla molotov-cocktaileja sekä tekemällä eväitä etulinjan sotilaille, The Washington Post kertoo.

YK:n turvallisuusneuvosto koolle torstaina

Kello 7.49: YK:n turvallisuusneuvosto pitää torstaina hätäistunnon Ukrainan sodan vuoksi, uutisoi muun muassa BBC.

Yhdysvallat, Britannia, Ranska, Irlanti, Norja ja Albania kutsuivat hätäistunnon koolle, sillä viime päivinä siviilikohteita on pommitettu entistä enemmän.

Venäläisiä maihinnousualuksia purjehti Tsugarunsalmen läpi

Kello 7.24: Neljä venäläistä maihinnousualusta purjehti Japanin Honshūn ja Hokkaidōn saarten välissä sijaitsevan Tsugarunsalmen läpi, Japanin puolustusministeriö kertoo uutistoimisto Reutersin mukaan.

Ministeriön julkaisemissa kuvissa näkyy, että yhden aluksen kannella oli joukko sotilasajoneuvoja. Ministeriön tiedottajan mukaan on mahdollista, että alukset olivat matkalla kohti Ukrainaa. Hänen mukaansa on myös harvinaista, että venäläisalukset purjehtivat salmea pitkin.

Britannian puolustusministeriö arvioi keskiviikkona, että Venäjä on joutunut keräämään lisäjoukkoja kautta maan, mukaan lukien Tyynenmeren laivastolta.

Mariupolin teatteripommituksen uhrimäärää ei edelleenkään tiedetä

Kello 7.23: Eilen Mariupolin teatteriin kohdistuneen pommi-iskun uhrilukua ei vieläkään tiedetä.

Ukrainan viranomaiset arvioivat, että teatterin raunioissa on useita uhreja. Teatteri tuhoutui pommituksessa pahasti.

Teatterin kellarissa oli tiettävästi pommituksia paossa useita satoja, jopa yli tuhat ihmistä.

”Kiina ei koskaan hyökkää Ukrainaan”

Kello 7.20: Kiinan Ukrainan-suurlähettiläs on vakuuttanut maansa tukea Ukrainalle, kertoo ukrainalainen uutistoimisto Ukrinform.

”Kiina ei koskaan hyökkää Ukrainaan, me autamme erityisesti talouden saralla. Olemme valmiita auttamaan teitä kehittymään. Tässä tilanteessa, jossa olette nyt, tulemme toimimaan vastuullisesti. Olemme nähneet, kuinka suuri ukrainalaisten yhtenäisyys on ja se puolestaan tarkoittaa vahvuutta”, suurlähettiläs Fan Xianrong sanoi.

Kiinan asemaa Ukrainan sodassa on varjostanut muun muassa maan haluttomuus tuomita Venäjän hyökkäyssota sekä Yhdysvaltojen liittolaisilleen antama varoitus, jonka mukaan Kiina on halukas tukemaan Venäjää myös aseavun muodossa.

Toisaalta Lvivin sotilasaluehallinnon mukaan Kiina on lähettänyt kaksi humanitääristä avustuserää Ukrainaan ja lisää on odotettavissa.

Pelastusviranomaiset: Ainakin yksi kuollut ja kolme loukkaantunut Kiovassa

Kello 7.07: Kiovassa ainakin yksi ihminen on pelastusviranomaisten mukaan kuollut ja kolme loukkaantunut ohjuksen osuttua asuinkerrostaloon, kertovat muun muassa uutistoimisto Reuters ja Ukrainan parlamentti.

Hälytys saapui pelastushenkilökunnalle parlamentin mukaan hieman kello viiden jälkeen aamulla. Rakennuksesta evakuoitiin 30 ihmistä ja siellä roihunnut tulipalo saatiin sammutettua hieman ennen kello kuutta aamulla. Ohjus putosi mitä ilmeisimmin ilmatorjunnan seurauksena Kiovan Darnytsjan piiriin.

Ukrainan ulkoministeri: Tarvitsemme länneltä aseita ja pakotteita

Kello 7.03: Ukrainan ulkoministeri Dmytro Kuleba sanoi CNN:n haastattelussa, että maa toivoo länneltä aseita ja talouspakotteita Venäjää kohtaan, muun ukrainalaiset hoitavat itse.

Kuleban mukaan neuvotteluissa Venäjän kanssa talouspakotteilla on merkitystä, sillä ne ovat iskeneet kovaa Venäjän talouteen.

Kuleba sanoi myös, että Venäjä ei ole muuttanut suuresti kantaansa neuvotteluissa, mutta Kuleban mukaan jokainen pienikin liikahdus rakentavampaan suuntaan Venäjän tahoilta on positiivinen asia. Hänen mukaan neuvotteluissa ollaan kuitenkin vielä kaukana ratkaisusta.

BBC: Ukrainan Tshernihivissä leipäjonoiskussa on paikallisviranomaisten mukaan kuollut ainakin 13 ihmistä

Kello 6.48: Ukrainan pohjoisosassa sijaitsevassa Tshernihivissä kerrottiin keskiviikkona tehdyn iskun leipäjonoon. Aiemmin iskussa kerrottiin kuolleen kymmenen ihmistä, mutta paikallisviranomaisten mukaan kuolonuhrien määrä on noussut 13:een, kertoo Britannian yleisradioyhtiö BBC.

Paikallisen poliisipäällikön mukaan iskussa haavoittui lisäksi kymmeniä ihmisiä. Hänen mukaansa leipää jonottaneet ihmiset saivat surmansa pommituksessa, jossa pommeja osui muun muassa viereiseen kerrostaloon.

Noin 300 000 asukkaan Tshernihiv sijaitsee noin 150 kilometriä Ukrainan pääkaupungista Kiovasta koilliseen.

Useat maat vaativat YK:n hätäistuntoa koolle torstaiksi

Kello 6.27: Yhdysvallat, Britannia, Ranska, Albania, Irlanti Ja Norja vaativat YK:n hätäistuntoa koolle torstaina keskustelemaan Ukrainan humanitaarisesta kriisistä.

Diplomaattilähteiden mukaan suunnitteilla on, että Ukrainan presidentti Zelenskyi tulisi jossakin vaiheessa puhumaan YK:n yleiskokoukseen, uutisoi The Guardian.

Britannian puolustusministeriö: Venäjä joutuu todennäköisesti turvautumaan vanhempiin ja epätarkempiin ohjuksiin

Kello 6.27: Venäläisjoukkojen hidas eteneminen ja epäonnistuminen saada Ukrainan ilmatila haltuun on Britannian puolustusministeriön tiedotteen mukaan johtanut siihen, että maa on käyttänyt ennakoitua enemmän kaukolaukaistavia ohjuksiaan.

Tämä puolestaan on johtanut siihen, että Venäjä todennäköisesti joutuu turvautumaan vanhempiin ja epätarkempiin ohjuksiin. Nämä ovat ministeriön mukaan sotilaallisesti ajatellen tehottomampia, minkä lisäksi ne voivat johtaa entistä suurempiin siviiliuhrilukemiin.

YK:n tuoreimpien arvioiden mukaan sodassa on kuollut tai loukkaantunut 1 900 siviiliä. Todelliset uhriluvut ovat kuitenkin todennäköisimmin korkeampia.

Yhdysvaltalaisviranomaiset: Venäläisiä kuollut arviolta yli 7 000

Kello 6.27: Venäläisiä sotilaita on yhdysvaltalaisten tiedusteluviranomaisten mukaan kuollut arviolta jo yli 7 000, kertoo The New York Times.

Kyseessä on vahvistamaton arvio, mutta jos luku pitää paikkaansa, on se suurempi kuin mitä Yhdysvallat menetti yhteensä Irakissa ja Afganistanissa 20 vuotta kestäneiden sotien aikana. Joukkojen menetyksellä on viranomaisten arvion mukaan suuri vaikutuksia venäläisjoukkojen taisteluvalmiuteen, mukaan lukien panssarijoukoissa.

Haavoittuneita on viranomaisten arvion mukaan 14 000–21 000, jos perinteiset laskentatavat pitävät paikkansa. Venäjä on menettänyt myös useita korkea-arvoisia komentajia, kuten kenraaleja, taisteluissa. Tälläkin on arvion mukaan vaikutuksia joukkojen taistelukykyyn ja moraaliin.

Taistelujoukkojen moraali on arvion mukaan jo nyt alhainen ja Valkoisen talon saamien raporttien mukaan on olemassa tapauksia, joissa venäläissotilaat ovat pysäköineet ajoneuvonsa ja yksinkertaisesti lähteneet kävelemään pois taisteluista. Suuret menetykset voivat arvion mukaan rapauttaa moraalia entisestään, etenkin kun haavoittuneita sotilaita palaa takaisin kotiin.

Entisen Yhdysvaltain presidentin Barack Obaman aikaan palvellut korkea-arvoinen virkahenkilö Evelyn Farkas muistuttaa kuitenkin, että maajoukkojen kärsiessä suuria tappioita, Venäjä on suunnannut katseensa taivaalle. Tämä on johtanut muun muassa sairaaloiden ja koulujen pommituksiin, jotka ovat puolestaan auttaneet peittämään maajoukkojen kärsimiä tappioita.

”Tämänkaltaiset tappiot vaikuttavat moraaliin ja yksiköiden koheesioon, erityisesti koska sotilaat eivät ymmärrä, miksi he taistelevat”, Farkas sanoi.

Ukrainan Tšernihiv leipäjonoiskussa on paikallisviranomaisten mukaan kuollut ainakin 13 ihmistä

Kello 6.27: Ukrainan pohjoisosassa sijaitsevassa Tšernihiv kerrottiin keskiviikkona tehdyn iskun leipäjonoon.

Aiemmin iskussa kerrottiin kuolleen kymmenen ihmistä, mutta paikallisviranomaisten mukaan kuolonuhrien määrä on noussut 13:een, kertoo Britannian yleisradioyhtiö BBC.

Paikallisen poliisipäällikön mukaan iskussa haavoittui lisäksi kymmeniä ihmisiä. Hänen mukaansa leipää jonottaneet ihmiset saivat surmansa pommituksessa, jossa pommeja osui muun muassa viereiseen kerrostaloon.

Ukrainalaiset: Melitopolin pormestari vapautettiin asevelvollisia vastaan

Kello 6.27: Ukraina vaihtoi maan presidentin tiedottajan mukaan Melitopolin pormestarin Ivan Fedorovin yhdeksään venäläiseen vankiin, kertoo BBC.

Kyseiset vangit olivat tiedottajan mukaan 18–19-vuotiaita asevelvollisia. Venäjä on aiemmin kertonut, että sen joukoissa on vahingossa taistellut myös asevelvollisia, mutta maan mukaan heidät on lähetetty pois taistelukentiltä.

Ukraina saa Yhdysvalloilta kalustoa, jolla se voi ampua Venäjän lentokoneita paljon kauempaa

Kello 6.27: Yhdysvallat ilmoitti keskiviikkona tarjoavansa Ukrainalle lisää aseistusta puolustukseksi Venäjän hyökkäystä vastaan. Asiasta uutisoi muun muassa uutistoimisto AFP.

Yhdysvallat toimittaa Ukrainalle S-300-ohjuspuolustusjärjestelmiä, joilla voi ampua lentokoneita kauempaa kuin Ukrainan nykyisellä ilmatorjuntakalustolla.

Yhdysvallat tarjoaa myös sata Switchblade-lennokkia, jotka ovat käytännössä lentäviä pommeja. Ne voi kauko-ohjata kameran avulla kohteeseen, jossa ne räjähtävät. Näin Ukraina voi iskeä esimerkiksi Venäjän panssarivaunuja vastaan ilman suoraa näköyhteyttä. Lennokkeja pidetään myös parempina kuin Ukrainan nykyisiä ohjuksia, jotka hakeutuvat kohteeseen lämpösäteilyn perusteella.

Yhdysvallat lähettää Ukrainalle myös 800 olalta ammuttavaa Stinger-ilmatorjuntaohjusta lisää.

Listalla on lisäksi muun muassa 7 000 muuta panssarintorjunta-asetta, tuhansia konekiväärejä, rynnäkkökiväärejä ja kranaatinheittimiä sekä 25 000 kypärää ja muuta suojavarustetta.

Ukrainan rautateiden päällikkö: Miksi EU-pääministerit vaaransivat turvallisuutensa somepäivityksillä junasta?

Kello 6.27: Ukrainan rautateiden päällikkö Oleksandr Kamyšin oli harvoja, jotka tiesivät etukäteen, että Kiovaan oli tiistaina tulossa arvovieraita. Niinpä hän ei voinut käsittää näkemäänsä, kun Puolan pääministeri Mateusz Morawiecki ilmoitti Facebookissa olevansa junassa matkalla kohti Ukrainan pääkaupunkia, seuranaan Tšekin pääministeri Petr Fiala ja Slovenian pääministeri Janez Janša.

"Minä vaalin heidän salaisuuttaan, mutta kun näin siitä julkaistavan jotain verkkoon, yllätyin. En ymmärtänyt sitä", Kamyšin kertoi CNN:n haastattelussa.

Kamyšin piti pääministerien toimintaa "naiivina" ja näiden olinpaikan paljastamista turvallisuusriskinä.

Paikallisviranomaiset: Noin 11 000 pääsi lähtemään Mariupolista keskiviikkona

Kello 6.27: Ukrainan saarretusta Mariupolin satamakaupungista pääsi keskiviikkona lähtemään noin 11 000 ihmistä kohti Zaporižžjaa. CNN:n ja New York Timesin mukaan asiasta on kerrottu Mariupolin kaupunginvaltuuston Telegram-kanavalle tehdyssä julkaisussa.

CNN:n mukaan keskiviikkoiltaan mennessä Venäjän hallussa olevien alueiden läpi Ukrainan hallussa olevaan Zaporižžjaan oli päässyt perille yli 6 400 mariupolilaista. Heidän joukossaan oli yli 2 000 lasta.

Viranomaisten mukaan venäläisjoukot ovat edelleen estäneet avustuskuljetusten ja kaupunkilaisten evakuointiin tarkoitettujen tyhjien linja-autojen pääsyn kaupunkiin. Mariupolissa on ollut edelleen loukussa noin 300 000 ihmistä.

"Lapsia", luki Mariupolissa pommitetun teatterin edustalla suurin kirjaimin

Kello 6.27: Pommisuojana toimineen teatterin edustalla Ukrainan Mariupolissa luki suurin kirjaimin "lapsia" ennen kuin se tuhoutui Venäjän pommituksessa eilen. Asia käy ilmi Maxar-yhtiön satelliittikuvasta, joka on otettu 14. maaliskuuta eli kaksi päivää ennen iskua.

Satelliittikuvassa näkyy, että ennen pommitusta teatterin molemmin puolin luki maassa isoilla kirjaimilla "дети" eli "lapsia".

Mariupolin pormestari Serhi Orlovin mukaan teatterissa oli pommitushetkellä suojassa 1 000-2 000 siviiliä, mutta tätä tietoa ei ole pystytty varmistamaan riippumattomasti. Uutistoimisto AFP kertoi, että paikallisviranomaisten mukaan siviileitä oli teatterissa monta sataa.

Myös Ukrainan ulkoministeri Dmytro Kuleba puhui sadoista ihmisistä teatterin sisällä iskun aikaan.

"Rakennus on nyt täysin raunioina. Ei ole mahdollista, että venäläiset eivät olisi tietänyt tämän olevan siviilien suojapaikka", Kuleba kirjoitti Twitterissä.

Paikallisviranomaisten mukaan moni jäi loukkuun rakennuksen raunioihin, mutta mahdollisten uhrien määrästä ei ollut heti tietoa, osin koska tykistötuli esti pelastusväen turvallisen saapumisen paikalle.

Pommitetusta teatterista on jaettu sosiaalisessa mediassa kuvia, jotka CNN on vahvistanut olevan Mariupolin teatterista. Kuvia jakoi eilen Twitterissä esimerkiksi Ukrainan parlamentin jäsen Inna Sovsun, joka jakoi myös kuvan teatterista ennen iskua.

Paikallisviranomaisten mukaan Venäjä pommitti myös uimahallia, joka myös pommisuojana.

Venäjä kiisti pommittaneensa siviilikohteita ja syytti tapahtuneesta ukrainalaisjoukkoja.