Aamulehti seuraa Venäjän hyökkäystä Ukrainaan tässä päivittyvässä jutussa hetki hetkeltä keskiviikkona 16. maaliskuuta 2022. Keskiviikko on sodan 21. päivä.

Ukrainan sota täältä.

Keskiviikko 16.3.

Ukrainan pääministeri: Venäjä aiheuttanut puolen biljoonan dollarin vahingot Ukrainassa

Kello 6.59: Ukrainan pääministeri Denys Šmyhal sanoo, että Venäjä on aiheuttanut Ukrainassa yli 500 miljardin dollarin (450 miljardia euroa) vahingot hyökkäyksen alkamisen jälkeen. Hän myös vaatii, että Venäjä korvaa Ukrainan jälleenrakentamisen sodan jälkeen, uutisoi BBC.

Šmyhal ei kerro, miten korvaukset perittäisiin, vaikka Ukraina voittaisi sodan, mutta yhtenä vaihtoehtona hän mainitsee Venäjän omaisuuden takavarikoinnin ulkomailla. Šmyhalin mukaan Ukraina aikoo hakea myös taloudellista apua liittolaisilta.

Šmyhal kommentoi asiaa tiistaina pidetyssä kokouksessa Tshekin, Puolan ja Slovenian pääministereiden kanssa. Naapurimaiden johtajat matkustivat Kiovaan osoittaakseen solidaarisuuttaan Ukrainalle.

Marina Ovsjannikova: Minua kuulusteltiin yli 14 tuntia, enkä saanut ottaa yhteyttä asianajajaan

Kello 6.55: Maanantaina Venäjän valtiontelevision ykköskanavan Pervyin suorassa uutislähetyksessä sotaa vastaan protestoinut toimittaja Marina Ovsjannikova kertoi medialle tiistaina, että häntä kuulusteltiin yli 14 tuntia, uutisoi muun muassa BBC.

”Kuulustelu kesti yli 14 tuntia, enkä saanut ottaa yhteyttä perheeseeni tai ystäviini ja minua estettiin ottamasta yhteyttä asianajajaan.”

Idea protestiin oli Ovsjannikovan mukaan hänen omansa.

The Guardian kertoo, että Ovsjannikovan ystävän mukaan viha sotaa vastaan oli kasvanut jo sen ensimmäisestä päivästä lähtien.

”Kaksi päivää sitten [sunnuntaina] hän kertoi minulle tekevänsä [protestin]”, nimettömänä pysytellyt ystävä sanoi.

The Guardian on vahvistanut ystävän kertomuksen Ovsjannikovan ja hänen välisistään viesteistä. Viesteistä käy ilmi myös, että Ovsjannikovan oli tietoinen tekonsa seurauksista. Ystävä kuvailee Ovsjannikovania ”suurisydämiseksi naiseksi”, joka oikeasti välittää ihmisistä ja ystävistään ympärillään.

”Samaan aikaan, kuten kuka tahansa, joka on työskennellyt valtiolle, hän oli erittäin peloissaan systeemin takia ja pelkäsi menettävänsä elämän, jonka hän oli rakentanut. Aina viime [maanantai] iltaan asti.”

”Se oli minun sodanvastainen ideani. Tein sen päätöksen itsekseni, koska en pidä Venäjän aloittamasta maahanhyökkäyksestä. Se oli todella kamalaa.”

Tiistaina Ovsjannikovan tuomittiin reilun 250 euron suuruisiin sakkoihin.

Marin ja Scholz tapaavat tänään Berliinissä

Kello 6.50: Pääministeri Sanna Marin (sd.) tapaa tänään Saksan liittokanslerin Olaf Scholzin Berliinissä.

Marinin ja Scholzin on tarkoitus keskustella Venäjän hyökkäyksestä Ukrainaan, Euroopan turvallisuus- ja puolustusyhteistyön kehittämisestä sekä EU:n talous- ja energiapolitiikasta.

Venäjän hyökkäyssota sai Saksan tekemään merkittäviä muutoksia pitkäaikaisiin ulko- ja turvallisuuspolitiikan linjoihinsa. Saksa muun muassa hyväksyi aseavun Ukrainalle ja suunnittelee mittavaa 100 miljardin euron lisäpanostusta puolustusbudjettiinsa. Puolustusmenot on määrä nostaa kahteen prosenttiin bruttokansantuotteesta.

Saksaa ja Suomea yhdistää muun muassa se, että molemmilla merkittävä osa energiantuonnista tulee Venäjältä. Saksa on energiapolitiikassaan lähtenyt eri linjalle kuin Suomi ja pitää kiinni aikeestaan sulkea maan viimeiset kolme ydinvoimalaa tämän vuoden loppuun mennessä.

Saksa ja Suomi ovat myös kumpikin perinteisesti pyrkineet pitämään yllä toimivia suhteita Venäjään, mutta viimeistään Ukrainan sota muutti niiden idänsuhteita ratkaisevasti.

Zelenskyi puhuu tänään etänä Yhdysvaltain kongressille

Kello 6.49: Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskyin on tänään määrä puhua etänä Yhdysvaltain kongressille. Lähes kolme viikkoa Venäjän hyökkäyksen alkamisesta kongressin jäsenet pyrkivät painostamaan Valkoista taloa ottamaan tiukemman linjan Venäjän sotatoimien suhteen.

Zelenskyi on toistuvasti pyytänyt Yhdysvalloilta apua Ukrainan puolustukseen.

Zelenskyi puhui viimeksi yhdysvaltalaisille kongressiedustajille maaliskuun alussa järjestetyssä videopuhelussa. Tuolloin keskustelun aiheena oli Ukrainan toive saada käyttöönsä hävittäjäkoneita.

Britannian puolustusministeriö: Venäjä kerää lisäjoukkoja kautta maan

Kello 6.42: Venäjän menetykset Ukrainassa ovat Britannian puolustusministeriön uusimman tiedotteen mukaan johtaneet siihen, että maan asevoimat ovat joutuneet keräämään lisäjoukkoja kautta maan.

Lisäjoukkoja on haettu muun muassa Tyynenmeren laivastolta, minkä lisäksi Venäjä on joutunut käyttämään myös palkkasotilaita, joita on värvätty muun muassa Syyriasta.

Jatkuvat menetykset vaikeuttavat myös Venäjän valloittamien alueiden hallussapitoa ja uusien hyökkäysten järjestämistä.

Ukraina: Venäjä on menettänyt liki puolet yksiköistään Ukrainassa

Kello 6.18: Ukrainan puolustusministeriön mukaan Venäjä on menettänyt 40 prosenttia Ukrainassa olleista yksiköistään, uutisoi The Guardian.

Ministeriön päivittäisen operaatioraportin mukaan Venäjällä on myös vaikeuksia saada ammuksia joukoilleen. Raportissa todetaan lisäksi, että Venäjä on antanut luvan lähettää varusmiehiä "nopeutetulla lähdöllä" Ukrainaan.

Mariupolin katastrofaalinen tilanne nousee myös esille raportissa. Ministeriön mukaan Venäjä yrittää saartaa kaupunkia lännestä ja idästä.

IMF: Ukrainan sota voi muuttaa muuttaa talouden maailmanjärjestystä "olennaisesti"

Kello 6.18: Kansainvälisen valuuttarahaston IMF:n mukaan Venäjän hyökkäys Ukrainaan vaikuttaa koko maailmantalouteen hidastamalla talouskasvua sekä kasvattamalla inflaatiota. Pahimmillaan IMF näkee sodan muuntavan maailmantalouden järjestystä pysyvästi.

Sodan aiheuttaman humanitäärisen hätätilan sekä pakolaisvyöryn ohella Venäjän invaasio tekee IMF:n verkkosivuilla julkaistun blogin mukaan myös mittavaa vahinkoa sijoittajien luottamukselle, mikä puolestaan kiristää rahoitusolosuhteita.

IMF:n viranomaiset ovat jo kertoneet uskovansa, että rahasto joutuu laskemaan maailmantalouden kasvuennustettaan vuodelle 2022 aiemmasta 4,4 prosentista. IMF vihjasi, että myös alueellisia ennusteita saatetaan korjata alakanttiin.

Yhdysvaltain senaatti tuomitsee päätöslauselmassaan Putinin sotarikolliseksi

Kello 6.18: Yhdysvaltain senaatti tuomitsi päätöslauselmassaan yksimielisesti Venäjän presidentin Vladimir Putinin sotarikolliseksi, Reuters kertoo.

Päätöslauselmassa kannustetaan myös Kansainvälistä rikostuomioistuinta (ICC) ja muita maita kohdentamaan tutkintansa Venäjän asevoimiin mahdollisten sotarikosten selvittämiseksi.

”Kaikki tässä kamarissa, sekä demokraatit että republikaanit, tulivat yhteen ja sanovat, ettei Vladimir Putin voi paeta vastuutaan ukrainalaisia vastaan tehtyjen hirmutekojen suhteen”, senaatin demokraattienemmistön johtaja Chuck Schumer sanoi puheessaan.

Zelenskyi: Neuvottelut Venäjän kanssa realistisempia

Kello 6.18: Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi sanoo tuoreella videollaan, että rauhanneuvottelut Venäjän kanssa alkavat kuulostaa realistisemmilta.

Presidentinkanslian sivuilla julkaistussa puheen käännöksessä Zelenskyi sanoo, että neuvotteluihin tarvitaan kuitenkin vielä aikaa, jotta päätökset olisivat Ukrainan edun mukaiset.

"Kolmas viikko lähenee loppuaan. Me kaikki haluamme rauhaa. Me kaikki haluamme voittaa. Ja tuntuu, että vielä menee hetki, ja sitten me ukrainalaiset saavutamme sen, mihin meillä on oikeus."

Ukrainan neuvottelija Myhailo Podoljak kertoi aiemmin Twitterissä, että maiden välillä on edelleen perustavanlaatuisia ristiriitoja. Hän sanoi, että kompromisseihin on yhä mahdollisuus.

Neuvotteluja on määrä jatkaa keskiviikkona.

Räjähdyksiä useissa kaupungeissa, ilmahälytyssireenit soivat ympäri Ukrainaa

Kello 6.18: Ilmahälytyssireenit soivat yön aikana ympäri Ukrainaa, BBC:n venäjänkielisen palvelun mukaan "Pultavasta Lviviin ja Kiovasta Odessaan". Ukrainan yleisradioyhtiö raportoi BBC:n mukaan räjähdyksistä muun muassa Vinnytsjan kaupungissa Länsi-Ukrainassa, kaukana taisteluista.

Ukrainalainen uutistoimisto Unian jakoi Telegramissa videon, jossa sen mukaan on räjähdys ja tulituksen ääntä Harkovassa.

CNN:n ja BBC:n mukaan Kiovan lähiöistä kuultiin voimakkaita räjähdyksiä. BBC:n mukaan niitä kuului ainakin kaupungin länsilaidalta jo tiistaina alkuillasta, hyvin pian sen jälkeen, kun 35 tunnin ulkonaliikkumiskielto oli astunut voimaan iltakahdeksalta. Kiovan länsilaidalla on aiemmin sodan aikana käyty kiihkeitä taisteluita Venäjän joukkojen pyrittyä siltä suunnalta kohti keskustaa.

Aiemmin tiistaina Venäjä iski Kiovassa muun muassa ohjuksilla kerrostaloihin.

Ukrainan isku tuhosi ainakin kolme Venäjän helikopteria Hersonissa

Kello 6.18: Ainakin kolme Venäjän sotilashelikopteria on tuhoutunut Ukrainan iskussa Venäjän valtaamalla Hersonin kaupungin lentokentällä Etelä-Ukrainassa tiistaina. Asia käy ilmi Planet Labs -yhtiön satelliittikuvista, joista uutisoivat muun muassa uutiskanava CNN ja The War Zone -sivusto.

Helikoptereista nousee sankka, musta savu, joka näkyy myös läheisen Komyšanyn yltä lennokilla otetussa valokuvassa. Maxar-satelliittiyhtiön aiemmat kuvat puolestaan vahvistavat, että Venäjällä on ollut kentällä sotilashelikoptereita.

Kyse on tiettävästi pahimmasta yksittäisestä iskusta Venäjän helikoptereita vastaan sodan aikana.

Puola ehdottaa Ukrainaan Naton sotilaita turvaamaan rauhaa

Kello 6.18: Puolan varapääministeri, Laki ja oikeus -valtapuolueen johtaja, sekä koko maan todellisena johtajana pidetty Jarosław Kaczyński esittää Ukrainan maaperälle Naton operaatiota, joka tarjoaisi humanitaarista apua ja puolustaisi tarvittaessa itseään sotilaallisesti.

"Tämä ei voi olla aseistamaton joukko", Kaczyński sanoi puolalalaisen PAP-uutistoimiston mukaan.

"Sen tavoitteena pitää olla humanitaarisen ja rauhanomaisen avun tarjoaminen Ukrainalle."

Kaczyński vieraili tiistaina Kiovassa Puolan, Tšekin ja Slovenian pääministerien kanssa tapaamassa Ukrainan presidenttiä Volodymyr Zelenskyitä.

Zelenskyi kehui luokseen Kiovaan matkustaneita EU-maiden pääministereitä: "He eivät pelkää mitään"

Kello 6.18: Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi ylisti kolmen EU-maan pääministereitä, jotka hän tapasi Kiovassa tiistaina. Puolan Mateusz Morawiecki, Tšekin Petr Fiala ja Slovenian Janez Janša matkustivat Ukrainan pääkaupunkiin junalla, vaikka Venäjä yrittää piirittää sen ja pommitukset jatkuvat.

"Aikana, jolloin suuri määrä diplomaatteja jätti Ukrainan, kun Venäjä oli hyökännyt maahamme, nämä kunnioitetut ihmiset, itsenäisten eurooppalaisten valtioidensa johtajat, eivät pelkää mitään. He pelkäävät enemmän meidän kohtaloamme, he ovat täällä tukemassa meitä. Tämä on urhea ja ystävällismielinen teko", Zelenskyi sanoi muun muassa BBC:n venäjänkielisen palvelun mukaan.

"Kutsun kaikki Ukrainan ystävät vierailulle Kiovaan. Täällä ei ole välttämättä turvallista, koska taivaitamme ei ole vielä suljettu Venäjän ohjuksilta ja lentokoneilta. Päätöstä ilmasotakalustomme laajentamisesta ei ole vielä tehty. Emme ole saaneet lentokoneita."

Yhdysvaltain ulkoministeri: Itsenäinen Ukraina on Vladimir Putinia pitkäikäisempi

Kello 6.18: Yhdysvaltain ulkoministeri Antony Blinken povasi uutiskanava CNN:n haastattelussa Ukrainalle pidempää ikää kuin Venäjän presidentille Vladimir Putinille.

"Ensinnäkin Ukraina, itsenäinen Ukraina, tulee olemaan olemassa paljon Vladimir Putinia pidempään. Tavalla tai toisella Ukraina säilyy ja jossain vaiheessa Putin ei", Blinken sanoi CNN:n mukaan.

Kolmen EU-maan pääministerit tapasivat Zelenskyin Kiovassa

Kello 6.18: Puolan pääministeri Mateusz Morawiecki ja varapääministeri Jarosław Kaczyński, Tšekin pääministeri Petr Fiala ja Slovenian pääministeri Janez Janša tapasivat tiistaina Kiovassa Ukrainan pääministeri Volodymyr Zelenskyin.

Tapaamisen järjestymistä voi pitää melkoisena saavutuksena ja rohkeana vetona näiden maiden johtajilta, sillä Venäjän joukot yrittävät piirittää pommittamansa Kiovan.

Puolan Morawiecki sanoi uutistoimisto Reutersin mukaan, että kyse ei ole taistelusta vain ukranalaisten turvallisuudesta vaan myös hänen ja muiden vieraiden edustamien maiden turvallisuudesta.