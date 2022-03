Aamulehti seuraa Venäjän hyökkäystä Ukrainaan tässä päivittyvässä jutussa hetki hetkeltä tiistaina 15. maaliskuuta 2022. Tiistai on sodan 20. päivä.

Aamulehti seuraa Venäjän hyökkäystä Ukrainaan tiistaina 15. maaliskuuta. Kaikki aihetta käsittelevät jutut löytyvät osoitteesta aamulehti.fi/ukrainansota. Lue edellisen päivän tapahtumat Ukrainassa täältä.

Tiistai 15.3.

Yli 3 400 ukrainalaista on hakenut kansainvälistä suojelua Suomesta

Kello 7.27: Maanantaihin mennessä 3 408 Ukrainan kansalaista oli hakenut kansainvälistä suojelua Suomesta. Suurin osa heistä haki tilapäistä suojelua, joka mahdollistui viime viikolla.

Maahanmuuttovirasto Migriin rekisteröityneistä ukrainalaisista reilu kolmasosa majoittuu vastaanottokeskuksissa, loput yksityisesti.

Migrissä on varauduttu siihen, että ukrainalaisten pakolaisten määrä vielä nousee, mutta tarkemmin tulijoiden määrää ei osata arvioida.

Satelliittikuvat näyttävät tuhon piiritetyssä Mariupolin kaupungissa

Kello 7.20: Yhdysvaltalaisen avaruusteknologiayhtiö Maxarin maanantaina otetuista satelliittikuvista voi nähdä, millaista tuhoa sotilaalliset iskut ovat tehneet muun muassa piiritetyssä Mariupolissa.

Palavia ja pahasti vahingoittuneita kerrostaloja sekä Port City -ostoskeskus Mariupolin kaupungin länsiosassa Ukrainassa.

Pommituksissa vahingoittuneen sairaalarakennuksen lähellä sijaitsevat asuinrakennukset näyttävät saaneen myös merkittäviä vaurioita ja yksi näyttää tulipalon vaurioittamalta. Toista kilometriä sairaalalta etelään lukuisat rakennukset kytevät nähtävästi jonkinlaisen iskun jäljiltä.

Lisäksi vaurioita ovat kärsineet kaupungin keskustassa sijaitsevat asuinrakennukset.

Vahingoittunut sairaala ja asuintaloja Mariupolissa maanantaina.

Venäjän joukkojen piirittämästä Mariupolin satamakaupungista pääsi maanantaina ajamaan pois yli 160 yksityisautoa. Ajoneuvot poistuivat kaupungin viranomaisten mukaan humanitaarista käytävää pitkin.

Tiedossa ei ole, kuinka paljon matkustajia autoissa oli. Kyse on kuitenkin merkittävästä evakuoinnista sen jälkeen, kun Venäjän joukot piirittivät kaupungin tämän kuun alussa.

Palavia rakennuksia Fontanna-kadun tuntumassa Mariupolin itäosassa maanantaina.

Kiovassa useita räjähdyksiä

Kello 6.27: Kiovassa on ollut monia voimakkaita räjähdyksiä varhain tiistaiaamuna, muun muassa ukrainalainen The Kyiv Independent ja yhdysvaltalainen The New York Times kertovat.

The New York Timesin toimittajan mukaan räjähdykset valaisivat kaupungin salamoiden kaltaisilla välähdyksillä ja saivat ikkunalasit helisemään.

Ei ollut heti tietoa siitä, mistä räjähdykset johtuivat.

Viron parlamentti vaatii lentokieltoalueen perustamista Ukrainan ylle

Kello 6.24: Viron parlamentti riigikogu vaatii lentokieltoalueen perustamista Ukrainan ylle. Riigikogu hyväksyi maanantaina Venäjän sotatoimia Ukrainassa koskevan lausunnon, joka on osoitettu EU:n jäsenmaiden ja sotilasliitto Naton jäsenten sekä muiden valtioiden parlamenteille.

Viron parlamentti ilmaisee tukeaan Ukrainalle taistelussa Venäjää vastaan. Lausunnossa vaaditaan, että kaikki sotarikoksiin syyllistyvät tulee saattaa niistä vastuuseen.

Riigikogu peräänkuuluttaa YK:n jäsenvaltioita ryhtymään välittömiin toimiin lentokieltoalueen perustamiseksi, jotta voitaisiin välttyä mittavalta määrältä siviiliuhreja. Lisäksi lausunnossa vaaditaan, että valtiot sulkisivat omat ilmatilansa ja satamansa venäläisaluksilta.

Viro peräänkuuluttaa lisäksi muun muassa, että Venäjä ja sen liittolainen Valko-Venäjä asetettaisiin kauppasaartoon. Lausunnon mukaan tämä "rajoittaisi hyökkääjien kykyä käydä sotaa".

Ukrainan osalta virolaispäättäjät puolestaan toivovat, että EU:n jäsenmaat tukisivat Ukrainan virallista hakemusta EU:n jäsenehdokkaaksi. Lisäksi Ukrainalle toivotaan tarjottavan askelmerkit sotilasliitto Naton jäseneksi pääsemiseksi.

Parlamentin lausunnon puolesta äänesti 101-paikkaisessa kaikkiaan 90 kansanedustajaa.

Riigikogun lausunnosta on kertonut Suomessa aiemmin Helsingin Sanomat. Lehden mukaan Viron parlamentti on ensimmäinen Naton jäsenmaan päättävä elin, joka antaa näin suoraan tukensa lentokieltoalueen perustamiselle.

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi on patistanut useaan otteeseen sotilasliitto Natoa perustamaan lentokieltoalueen Ukrainan ylle. Muun muassa Naton pääsihteeri Jens Stoltenberg näkee, että lentokieltoalueen perustaminen johtaisi sotaan Naton ja Venäjän välillä.

Lentokieltoalueen avulla olisi tarkoitus estää Venäjän pommitukset Ukrainassa.

Zelenskyi kiitti mielenosoittajaa, joka juoksi Venäjällä suoraan tv-lähetykseen sotaa Ukrainassa vastustavan julisteen kanssa

Kello 6.23: Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi kiitti tuoreimmalla videollaan TV-työntekijää, joka juoksi Venäjän ykköskanavan suoraan uutislähetykseen maanantai-iltana. Naisella oli käsissään juliste, jossa kehotettiin ihmisiä olemaan uskomatta propagandaa. Julisteessa vastustettiin sotaa ja vaadittiin sen lopettamista.

Ukrainan presidentin kanslian sivuilla julkaistun käännöksen mukaan Zelenskyi sanoi olevansa kiitollinen niille venäläisille, jotka taistelevat väärää tietoa vastaan ja kertovat totuuden.

Pohjois-Euroopan maat keskustelevat Britannian johdolla turvallisuudesta

Kello 6.23: Britannian johtamaan JEF-puolustusyhteistyöhön osallistuvat maat jatkavat tänään tapaamistaan Lontoossa. Suomea kokouksessa edustaa presidentti Sauli Niinistö.

JEF-yhteistyöhön kuuluu pohjoiseurooppalaisia maita.

Tapaamisessa keskustellaan erityisesti Euroopan turvallisuustilanteesta Ukrainaan kohdistuneen Venäjän hyökkäyksen jälkeen. Britannian pääministerin Boris Johnsonin mukaan yhteistyön kautta tulisi vahvistaa maiden resilienssiä Venäjän uhkaa vastaan.

Presidentti Niinistön on määrä pitää iltapäivällä tiedotustilaisuus tapaamisen jälkeen.

Sähköt on saatu jälleen palautettua Tšernobylin ydinvoimalaan

Kello 6.22: Ukrainassa on saatu jälleen palautettua sähköt Tšernobylin ydinvoimalaan, kertoo Kansainvälinen atomienergiajärjestö IAEA.

Ukrainan energiaoperaattori Ukrenergo kertoi maanantaina, että "miehitysjoukkojen" eli venäläisten toimet olivat vaurioittaneet voimalinjaa Tšernobylin ja Slavutytshin kaupunkiin.

Tämän seurauksena vuoden 1986 tuhoisasta ydinvoimalaonnettomuudesta tunnettu Tšernobyl oli jäänyt jälleen ilman sähköä.

Ukrainan ydinvoimaloita operoiva Energoatom puolestaan on syyttänyt Venäjän asevoimia räjähdyksistä Ukrainan eteläosassa sijaitsevan Zaporižžjan ydinvoimalan alueella.

Britannian puolustusministeriö: Venäjä saattaa käyttää kemiallisia aseita lavastetun hyökkäyksen seurauksena

Kello 6.21: Britannian puolustusministeriön tiedustelutietojen mukaan Venäjä saattaa suunnitella kemiallisten tai biologisten aseiden käyttöä lavastetun iskun jälkeen. Ministeriö avaa tviitissään, että Venäjä saattaisi esimerkiksi lavastaa hyökkäyksen tai todistusaineistoa, jonka mukaan Ukraina suunnittelisi kemiallisten tai biologisten aseiden käyttöä.

Tviitissä sanotaan, että ministeriö ei ole löytänyt todisteita Venäjän syytöksille, että Ukraina aikoisi käyttää kemiallisia tai biologisia aseita.

Ministeriö näkee, että Venäjä yrittäisi oikeuttaa mahdollisella lavastetulla hyökkäyksellä myös Ukrainaan hyökkäämisen viime kuun lopulla.

Eduskunta käy ajankohtaiskeskustelun ulko- ja turvallisuuspoliittisesta tilanteesta täysistunnon alussa

Kello 6.21: Eduskunta käy tänään ajankohtaiskeskustelun ulko- ja turvallisuuspoliittisesta tilanteesta täysistunnon aluksi. Keskustelulle on varattu aikaa noin 45 minuuttia.

Puhemies Matti Vanhanen (kesk.) on katsonut, että niin kauan kuin sota Ukrainassa jatkuu, eduskunnassa on tarve normaalien kyselytuntien lisäksi viikoittaiseen keskustelu- ja informaationsaantimahdollisuuteen tilanteesta.

CNN: Venäjä on pyytänyt Kiinalta myös ruoka-apua

Kello 6.20: Ukrainassa sotaa käyvä Venäjä on pyytänyt Kiinalta myös ruoka-apua, kertoo uutiskanava CNN. Venäjä on pyytänyt naapurimaaltaan Kiinalta sekä sotilaallista että taloudellista apua.

CNN:n lähteiden mukaan Venäjä on pyytänyt myös saada hyvin säilyviä ja valmiiksi pakattuja kenttämuona-annoksia.

Yksi uutiskanavan lähteistä arvioi, että Kiina voi jopa tarttua ruoka-avunpyyntöön, sillä maa voisi tukea naapuriaan antamatta suoraa sotilaallista apua.

Sotilasanalyytikot ja muut viranomaiset ovat arvioineet, että Venäjän sotilaiden etenemistä Ukrainassa ovat haitanneet erinäiset logistiset haasteet ja muun muassa joukkojen ruokahuolto.