Aamulehti seuraa Venäjän hyökkäystä Ukrainaan tässä päivittyvässä jutussa hetki hetkeltä maanantaina 14. maaliskuuta 2022.

Aamulehti

Ukrainan sota laajeni sunnuntaina länteen, kun Venäjä iski lähelle Puolan rajaa kansainväliseen rauhanturvaamis- ja turvallisuuskeskukseen. Ilmahälytyksiä ja raportoitiin laajasti koko Ukrainassa.

Piiritetyn Mariupolin tilanne jatkui vaikeana. Sunnuntaina kaupunkiin oli matkalla avustussaattue, mutta sen perillepääsystä ei tullut vahvistusta.

YK:n mukaan Ukrainan sodassa on kuollut tai haavoittunut jo 1 663 siviiliä, joista 596 on kuollut ja 1 067 haavoittunut. Kuolleista lapsia on 33 ja loukkaantuneista puolestaan 57. Todelliset uhriluvut ovat YK:n mukaan näitäkin korkeampia, sillä tiedonsaanti tietyiltä alueilta on vaikeaa.

Kaikki Venäjän hyökkäystä Ukrainassa käsittelevät jutut löytyvät osoitteesta aamulehti.fi/ukrainansota. Lue edellisen päivän tapahtumat Ukrainassa täältä.

Maanantai 14.3.

Yhdysvaltain ja Ukrainan ulkoministerit keskustelivat sunnuntaina

Kello 6.16: Yhdysvaltain ulkoministeri Anthony Blinken ja Ukrainan ulkoministeri Dmitry Kuleba keskustelivat sunnuntaina diplomaattisista ponnisteluista pysäyttää Venäjän hyökkäys Ukrainaan. Asiasta uutisoi Reuters.

Puhelussa Blinken muun muassa ”toisti Yhdysvaltojen vankan solidaarisuuden Ukrainalle Kremlin jatkuvaa julmaa aggressiota vastaan puolustautumisessa”, sanoi Yhdysvaltain ulkoministeriön tiedottaja Ned Price.

Ukrainan valtakunnansyyttäjä aloittanut maanpetostutkinnan Melitopoliin nimitetystä pormestarista

Kello 6.12: Ukrainan valtakunnansyyttäjä on aloittanut tutkinnan Melitopoliin nimitetyn pormestarin Halyna Danyltshenkon mahdollisesta maanpetoksesta.

Asiasta on kertonut valtakunnansyyttäjä Iryna Veneditkova Twitter-tilillään.

Valtakunnansyyttäjän mukaan Danyltshenko on venäläisjoukkojen ohjeistamana pyrkinyt luomaan miehityshallintoa Melitopolin kaupunkiin.

Danyltshenkon pormestarinimityksestä kerrottiin paikalliskanavalla lauantaina. Ukrainan ulkoministeriö kertoi venäläisjoukkojen kaapanneen Melitopolin pormestarin Ivan Fedorovin perjantaina.

Venäjän laivasto eristänyt Ukrainan kansainväliseltä laivaliikenteeltä, kertoo Britannian puolustusministeriö

04.09: Venäjän laivasto on eristänyt Mustallamerellä Ukrainan kansainväliseltä laivaliikenteeltä, Britannian puolustusministeriö tiedotti myöhään sunnuntaina.

Venäjän laivasto jatkaa Britannian mukaan ohjusiskuja ympäri Ukrainaa.

Brittien puolustusministeriö arvioi myös, että Venäjä saattaa suunnitella lähiviikkoina uusia maihinnousuja Ukrainaan Mustanmeren rannikolla. Venäjä on jo tehnyt Ukrainaan hyökätessään maihinnousun Asovanmerellä.

Kansainväliset tapaamiset jatkuvat Euroopan turvallisuustilanteen ympärillä – Niinistö Lontooseen

01.45: Presidentti Sauli Niinistö osallistuu tänään ja huomenna kansainväliseen puolustusyhteistyökokoukseen Lontoossa.

Tilaisuudessa on määrä keskustella sodasta Ukrainassa ja Euroopan turvallisuustilanteesta.

Kokous järjestetään Britannian pääministerin Boris Johnsonin aloitteesta.

Kyseessä on niin kutsuttu JEF-puolustusyhteistyökehys, jossa ovat mukana Britannian ja Suomen lisäksi Alankomaat, Islanti, Latvia, Liettua, Norja, Ruotsi, Tanska ja Viro.

Tavoitteena on kehittää osallistujamaiden sotilaallisia valmiuksia yhteisillä harjoituksilla, ennaltaehkäistä erilaisia kriisejä sekä tarvittaessa toimia yhdessä kriisitilanteissa.

Niinistön ohjelmassa on lisäksi kahdenvälisiä tapaamisia.

Zelenskyi näkee, että venäläisiä ohjuksia osuu pian Naton alueelle, jos Ukrainan ylle ei perusteta lentokieltoaluetta

01.11: Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi patistaa tuoreessa videopuheessaan sotilasliitto Natoa perustamaan lentokieltoalueen Ukrainan ylle. Hän näkee, että on vain ajankysymys, milloin venäläiset ohjukset osuvat Naton alueelle.

Venäjä iski sunnuntaina sotilastukikohtaan lähellä Natoon ja EU:hun kuuluvan Puolan rajaa. Paikallisviranomaisen mukaan ilmaiskuissa lähellä Lvivin kaupunkia kuoli yhteensä 35 ihmistä ja haavoittui yli 130.

Muun muassa Naton pääsihteeri Jens Stoltenberg näkee, että lentokieltoalueen perustaminen johtaisi sotaan Naton ja Venäjän välillä.

Tshernobylin turvallisuuslaitteiston korjaus- ja ylläpitotoimet keskeytetty henkilöstön rasituksen vuoksi, kertoo IAEA

Kello 00.48: Tshernobylin ydinvoimalan korjaus- ja ylläpitotoimet turvallisuuslaitteistolle on keskeytetty henkilöstön fyysisen ja psykologisen rasituksen vuoksi. Ukrainalaisviranomaiset kertoivat asiasta Kansainväliselle atomienergiajärjestö IAEA:lle sunnuntaina.

Venäjän valtaaman voimalan henkilöstö on tehnyt töitä kolme viikkoa putkeen.

Ukrainalaisviranomaisten mukaan voimala liitetään takaisin ulkoiseen sähköverkkoon maanantai-aamuna. Voimalinjojen vaurioiduttua voimalan toimintaa on jatkettu generaattoreiden avulla.

Käytöstä poistettu voimala tarvitsee sähköä esimerkiksi jäähdytysjärjestelmiin.

Ukrainassa yli 5 500 ihmistä evakuoitiin humanitaaristen käytävien kautta

Kello 00.40: Ukrainassa yli 5 500 ihmistä on sunnuntaina evakuoitu humanitaaristen käytävien kautta, kertoo maan varapääministeri Iryna Vereshtshuk videopuheessaan yhdysvaltalaiskanava CNN:n ja brittilehti Guardianin mukaan.

Suurin osa ihmisistä pakeni varapääministerin mukaan pääkaupunki Kiovan alueelta. Ihmiset käyttivät yhteensä yhdeksää käytävää.

CNN:n mukaan Vereshtshuk sanoi saarretun Mariupolin kaupungin olleen koko päivän tulituksen kohteena. Alueelle on yritetty toimittaa avustuskuljetuksia, mutta toistaiseksi tuloksetta.