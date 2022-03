Ukrainassa sota on kestänyt jo yli kaksi viikkoa. Aamulehti kokosi yhteen kuvia, jotka on otettu viikolla 10 Ukrainassa.

Venäjän hyökkäys on jatkunut Ukrainassa jo kolmatta viikkoa.

Maanantaina 7. maaliskuuta alkaneella viikolla Kiovan tilanne jatkui ennallaan, ja venäläisjoukot ovat ryhmittyneet kaupungin ympärille. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi on sanonut, että Kiova päätyy venäläisten käsiin vain, jos hyökkääjät tuhoavat sen kokonaan. Zelenskyin tiedotustilaisuudesta kertoi uutistoimisto Reuters.

Saarretussa Mariupolin satamakaupungissa tilanne alkaa olla epätoivoinen. Vesi, ruoka ja sähkö alkavat loppua asukkailta. Evakuointikäytävien avaamista yritettiin useina päivinä, mutta yritykset ovat epäonnistuneet.

Lue lisää: Ukrainassa vallitsee nyt huutava pula puhtaasta vedestä ja lääkintä­tarvikkeista – sairaalat valmistautuvat suuriin potilasmääriin

Sunnuntaina useita ihmisiä kuoli ja kymmeniä haavoittui, kun Venäjä iski Lvivin lähellä sijaitsevaan sotilastukikohtaan. Reutersin mukaan uhriluku on noussut jo ainakin 35:een. Loukkaantuneiden määräksi arvioidaan tällä hetkellä ainakin 134.

Venäjä on iskenyt useisiin siviilikohteisiin. YK kertoi sunnuntaina, että sodassa on kuollut tai haavoittunut jo 1 663 siviiliä, joista 596 on kuollut ja 1 067 haavoittunut. Kuolleista lapsia on 42 ja loukkaantuneista 52. Uhrien määrän uskotaan olevan todellisuudessa paljon isompi.

Aamulehden kaikki Venäjän hyökkäystä Ukrainassa käsittelevät jutut löytyvät osoitteesta aamulehti.fi/ukrainansota.

Maanantai 7. maaliskuuta

Sotilas silmäili venäläisjoukkojen pommituksen aiheuttamia tuhoja Ukrainan Harkovan kaupungissa 7. maaliskuuta.

Mies kantoi lastaan, kun he pakenivat Irpinistä. Irpinin kaupunki sijaitsee lähellä Ukrainan pääkaupunkia Kiovaa.

Kaupunkilaiset täyttivät säkkejä hiekalla Mustanmeren rannalla sijaitsevassa Odessassa. Säkit oli tarkoitus viedä etulinjalle.

Tiistai 8. maaliskuuta

Ukrainalaiset sotilaat siirtyivät asemaansa ennen taistelua, joka käydään venäläisjoukkojen ja venäläisten tukemien separatistien kanssa Luhanskin alueella 8. maaliskuuta.

Pommituksessa tuhoutunut rakennus Harkovassa.

Sotilaat auttoivat iäkästä evakkoon lähtenyttä naista ylittämään tuhoutuneen sillan Irpinissä.

Kaksi tyttöä istuivat ja odottivat rekisteröitymistä Brysselissä.

Keskiviikko 9. maaliskuuta

Ukrainalaismies hyvästeli perheensä rautatieasemalla Odessassa 9. maaliskuuta.

Pyhiä kirjoja säilytetään pinoittain synagogassa Umanissa, Keski-Ukrainassa. Uskonnollisista syistä kirjoja ei voi polttaa tai heittää pois.

Nainen etsi ruokaa roska-astiasta Odessan keskustassa.

Ukrainalaissotilaat kantoivat ristejä ja arkkuja kahden hyökkäyksessä kuolleen sotilaan hautajaisissa Lvivissä.

Torstai 10. maaliskuuta

Harkovalaiset suojautuivat iskuilta metroasemalla.

Sotilas hyvästeli tyttöystävänsä Lvivin päärautatieasemalla ennen kuin lähti itse kohti Kiovaa.

Ukrainalaissotilaat vartioivat tarkastuspisteellä Velyka Dymerkan kylän lähellä. Kylä sijaitsee 40 kilometriä Kiovasta itään.

Perjantai 10. maaliskuuta

Azovan pataljoonan ukrainalaiset sotilaat rukoilivat Harkovassa 11. maaliskuuta.

Ukrainalaissotilas vietti ruokataukoa kiovalaisessa kellarissa, josta on tehty harjoitus- ja logistiikkakeskus.

Pelastuslaitoksen työntekijät koittivat sammuttaa ilmaiskussa tuhoutuneen kenkätehtaan paloa Dniprossa.

Ukrainasta paennut nainen piteli pientä koiraansa saavuttuaan Bulgarian ja Kreikan rajalle.

Lauantai 12. maaliskuuta

Ihmiset jonottivat evakuointibussiin Harkovassa Itä-Ukrainassa 12. maaliskuuta.

Äiti ja lapsi seisoivat keskellä kouluun perustettua tilapäismajoitusta Przemyslissa Puolassa.

Ukrainan sotilas seisoi tuhoutuneen venäläisen panssariajoneuvon vieressä Irpinissä.

Ukrainalainen sotilas poistui tuhoutuneesta rakennuksesta Kiovassa.

Sunnuntai 13. maaliskuuta

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi vieraili kiovalaisessa sairaalassa haavoittuneiden ukrainalaissotilaiden luona 13. maaliskuuta.

Nainen istui koiriensa kanssa tulen äärellä. He ovat separatistien miehittämässä Volnovahkan pikkukaupungissa, joka sijaitsee Donetskin alueella.

Sotilaat ylittivät jokea Irpinissä. Kuvan ylityspaikan vieressä ollut silta oli tuhottu.