Aamulehti seuraa Venäjän hyökkäystä Ukrainaan tässä päivittyvässä jutussa hetki hetkeltä sunnuntaina 13. maaliskuuta 2022.

Venäjän hyökkäys jatkui Ukrainassa aktiivisena myös lauantaina. Iskuja raportoitiin useassa kaupungissa. Evakuointiyritykset jatkuivat ja esimerkiksi Mariupolissa evakuointia yritettiin jo seitsemännen kerran. Mariupolin tilanteen raportoitiin olevan epätoivoinen.

Kiovan tilanne jatkui ennallaan, ja venäläiset joukot ovat ryhmittyneet kaupungin ympärille. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyin kertoi tiedotustilaisuudessa, että Kiova päätyy venäläisten käsiin, vain jos hyökkääjät tuhoavat sen kokonaan. Tiedotustilaisuudesta kertoi Reuters.

YK:n raportin mukaan 579 siviiliä on menehtynyt ja 1002 loukkaantunut sen jälkeen kun Venäjä aloitti hyökkäyksensä 24. helmikuuta. Kuolleista lapsia on 42 ja loukkaantuneista 52. Uhrien määrän uskotaan olevan todellisuudessa paljon isompi.

Sunnuntai 13.3.

Ilmahälytykset alkoivat soida lähes joka puolella Ukrainaa

Kello 7.32: Ilmahälytykset alkoivat soida lähes joka puolella Ukrainaa aamuyöllä kello kolmen, neljän aikoihin, kertovat useat ukrainalaismediat. Ilmahälytyksistä raportoitiin muun muassa Kiovassa, Lvivissä ja Odessassa.

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi puhui toimittajille Kiovasta videopuhelussa lauantaina.

Avustussaattueen tarkoitus saapua Ukrainan Mariupoliin iltapäivällä, kertoo Zelenskyi

Kello 7.32:Humanitaarista apua on tulossa Mariupoliin iltapäivällä, kertoi Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi videopuheessaan.

Presidentin mukaan eilen Mariupoliin lähtenyt avustussaattue joutui jäämään yöksi Berdjanskiin reitin hankaluuden vuoksi.

Zelenskyi varoitti puheessaan myös ukrainalaisia, jotka tarttuvat venäläisvalloittajien ehdotuksiin paikallisten nukkehallitusten luomisesta.

Satamakaupunki Mariupol on kärsinyt pahoin venäläisjoukkojen piirityksestä ja tulituksesta. Kaupungissa on ukrainalaisviranomaisten mukaan kuollut alle kahden viikon aikana yli 1 500 siviiliä, eikä ihmisiä ole saatu evakuoitua kaupungista.

Maxar-satelliittikuva näyttää taloja ja tulipaloja Mariupolin kaupungin länsiosassa lauantaina.

BBC: Venäläisjoukot nimittäneet Melitopoliin uuden pormestarin kaapatuksi uskotun tilalle

Kello 7.32: Ukrainan Melitopolin kaupunkiin on nimitetty uusi pormestari kaapatuksi uskotun pormestarin tilalle, kertovat BBC ja CNN. BBC:n mukaan nimitys olisi venäläisjoukkojen toteuttama.

Uudeksi pormestariksi nimitetty entinen kaupunginvaltuuston jäsen Halyna Danyltshenko kertoi BBC:n mukaan paikalliskanavalla aikovansa perustaa ”kansankomitean” johtamaan kaupunkia.

Noin 13 000 ukrainalaista evakuoitiin humanitaarisia käytäviä pitkin lauantaina, kertoo Ukrainan varapääministeri

Kello 7.32: Ukrainan varapääministerin Iryna Vereshtshukin mukaan noin 13 000 ukrainalaista evakuoitiin lauantaina humanitaarisia käytäviä pitkin, kertoo Ukrainan valtiollinen uutistoimisto Ukrinform. Vereshtshuk kertoi videopuheessaan evakuoitujen määrän olleen lauantaina kaksinkertainen verrattuna perjantaiseen.

Vereshtshukin mukaan Mariupolin piiritetystä satamakaupungista evakuointeja ei onnistuttu tekemään. Lauantain evakuoiduista valtaosa eli noin 8 000 ihmistä saatiin evakuoitua Sumyn alueelta.

Sunnuntaina on Vereshtshukin mukaan tarkoitus jatkaa ukrainalaiskaupunkien evakuointiyrityksiä.

Ukrainalaisviranomaisten mukaan lauantaina tulituksen kohteeksi joutuneet pakenevat siviilit Kiovan lähistöllä eivät kulkeneetkaan sovittua evakuointireittiä pitkin, kertoo BBC. Ukrainan tiedustelupalvelu kertoi aiemmin, että tulituksen kohteeksi joutuneet olivat kulkeneet sovittua evakuointireittiä pitkin.

Tiedustelupalvelun mukaan osaa ihmisistä ammuttiin ja osa pakotettiin takaisin kylään.

Kuolonuhreja on Ukrainan mukaan seitsemän ja joukossa on yksi lapsi. Viranomaiset ovat sanoneet, että takaisin kylään käännytettyihin on lähes mahdotonta pitää yhteyttä ja näille on vaikeaa tarjota humanitaarista ja lääkinnällistä apua.

Vahvistettua riippumatonta tietoa Ukrainan kertomuksesta ei ole, eikä Venäjä ole kommentoinut asiaa. Ukraina on syyttänyt Venäjän syyllistyneen sotarikoksiin kohdistaessaan iskuja siviileihin.

Venäjän joukot ovat lähestyneet Kiovaa viikonlopun aikana.

IAEA: Ukrainan mukaan Venäjä aikoo ottaa Zaporizhzhjan ydinvoimalan "kokonaan ja pysyvästi" haltuunsa

Kello 7.32: Ukraina on ilmoittanut Kansainväliselle atomienergiajärjestölle (IAEA) Venäjän aikovan ottaa Zaporizhzhjan ydinvoimalan ”kokonaan ja pysyvästi” valtion omistaman Rosatomin haltuun. IAEA kertoo asiasta lauantaina illalla julkaistussa järjestön johtajan lausunnossa.

Lausunnon mukaan Venäjä myöhemmin kielsi suunnitelmat.

Lausunnossa kerrotaan, että Ukrainan ydinvoimaloita operoivan Energoatomin johtaja Petro Kotin kertoi IAEA:lle noin 400 Venäjän sotilaan olevan kokoaikaisesti läsnä voimalassa ja vahvisti, että voimala on Venäjän sotilaskomentajan kontrollissa.