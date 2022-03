Aamulehti seuraa Venäjän hyökkäystä Ukrainaan tässä päivittyvässä jutussa hetki hetkeltä perjantaina 11. maaliskuuta 2022.

YK:n pakolaisjärjestön mukaan Ukrainan sotaa on paennut nyt ulkomaille noin 2,3 miljoonaa ihmistä. Paenneista kuusi kymmenestä, eli noin 1,4 miljoonaa, on Puolassa.

Suomen presidentti Sauli Niinistö aikoo keskustella perjantaina Venäjän presidentti Vladimir Putinin kanssa puhelimitse. Aloitteen puheluun on tehnyt Niinistö.

Aamulehti seuraa Venäjän hyökkäystä Ukrainaan perjantaina 11. maaliskuuta.

11.3.

IAEA: Tšernobylin ydinvoimalan henkilöstön olosuhteet heikkenevät

Kello 7.57: Kansainvälinen atomienergiajärjestö IAEA on varoittanut Pohjois-Ukrainassa sijaitsevan Tšernobylin ydinvoimalan henkilöstön "heikkenevistä ja uuvuttavista olosuhteista", uutisoi The New York Times.

Venäjän joukot miehittivät laitoksen Kivoan pohjoispuolella lähellä Valko- Venäjän rajaa jo Venäjän hyökkäyksen alkupäivinä.

IAEA sanoi torstaina, että sen pääjohtaja on ilmaissut huolensa henkilöstön heikkenemisestä ja uupumuksesta Tšernobylin voimalassa. Sen mukaan Tšernobylin henkilökunta ei enää pysty kommunikoimaan Ukrainan ydinalan valvontaviranomaisen kanssa.

Ukrainan hallituksen viranomaiset sanoivat keskiviikkona, että Venäjän joukkojen aiheuttamat vahingot ovat Tšernobylin voimalaitoksen sähköverkon ulkopuolelle. Tämän seurauksena laitos oli heidän mukaansa riippuvainen dieselgeneraattoreista ja varalähteistä saatavasta tehosta.

Venäjän energiaministeriö kertoi torstaina, että Valko-Venäjän asiantuntijat ovat palauttaneet sähkön laitokseen.

Tšernobylin ydinvoimala satelliittikuvassa 10. maaliskuuta.

WHO neuvoo Ukrainaa tuhoamaan kaikki laboratorioissa säilyttämänsä patogeenit

Kello 7.51: Maailman terveysjärjestö WHO on neuvonut Ukrainaa tuhoamaan kaikki laboratorioissa säilytettävät vaaralliset patogeenit eli taudinaiheuttajat. Tarkoituksena on torjua mahdollisia vuotoja, jotka voisivat aiheuttaa haittaa väestölle, kertoi WHO:n edustaja uutistoimisto Reutersille.

Laboratorioissa tehdään esimerkiksi koronavirusta koskevaa tautitutkimusta. Reutersin WHO-lähde ei kuitenkaan kertonut, mihin patogeeneihin sen kehotus tarkalleen liittyi.

Venäjä on väittänyt, että Yhdysvallat on kehittänyt biologisia aseita Ukrainassa. Maa ei ole esittänyt väitteilleen mitään todisteita. Yhdysvallat ja Ukraina uskovat, että kyseessä on Venäjän aikeet oikeuttaa sen omat suunnitelmat käyttää kemiallisia aseita Ukrainassa.

Diplomaattilähteiden mukaan Venäjä on pyytänyt YK:n turvallisuusneuvostoa kokoontumaan perjantaina koskien sen väitteitä biologisista aseista.

Kazakstanin ja Turkin lentoyhtiöt ilmoittivat lakkauttavansa Venäjän lennot

Kello 7.46: Kazakstanin Air Astana ja turkkilainen Pegasus Airlines keskeyttävät kaikki lennot Venäjälle ja Venäjältä, uutisoi CNN.

Kazakstanilainen lentoyhtiö totesi torstaina Twitterissä julkaisemassaan lausunnossa, että ”Venäjään menevät ja sieltä lähtevät kaupalliset lennot lakkautetaan välittömästi turvallisuustilanteen vuoksi”.

Turkkilainen lentoyhtiö ilmoitti keskeyttävänsä lennot 13.–27. maaliskuuta asti vedoten operatiivisiin riskeihin ja eurooppalaisten sankrtioiden rajoituksiin.

Lutskin pormestari: Räjähdykset tapahtuivat lähellä lentokenttää – läheinen tehdas on tulessa

Kello 7.40: Lutskin pormestari vahvistaa, että räjähdykset tapahtuivat lähellä kaupungin lentokenttää, uutisoi BBC.

”Kaikki turvaan!”, pormestari kirjoitti Facebook-viestissä, jossa hän kehotti myös paikallisia asukkaita olemaan julkaisematta valokuvia, osoitteita tai koordinaatteja.

Samaan aikaan Ukrainan ICTV-kanava uutisoi raporteista, joiden mukaan lentokentän lähellä sijaitseva tehdas olisi tällä hetkellä tulessa.

Ukrainan tiedotusvälineet raportoivat kolmesta Dniprossa tapahtuneesta räjähdyksestä, joista yksi ilmeisesti osui kaksikerroksiseen kenkätehtaaseen. Nextan alustavien tietojen mukaan ainakin yksi on kuollut.

Raporttien mukaan kaksi muuta räjähdystä tapahtui päiväkodin ja kerrostalorakennuksen lähellä.

Kaksi uutta kaupunkia suoran pommituksen kohteena

Kello 7.00: Viimeisen puolen tunnin aikana on raportoitu räjähdyksistä Ukrainan vastakkaisilla puolilla sijaitsevissa kaupungeissa, uutisoi BBC.

Ukrianan televisio- ja tiedotusvälineet raportoivat räjähdyksistä maan luoteisosassa Lutskin kaupungissa sekä idässä Dnipron kaupungissa, joka taas sijaitsee sisämaassa Dnepr-joen varrella ja on tärkeä tukikohta.

Kumpaakaan kaupunkia ei ole aiemmin suoraan pommitettu.

Ilmahyökkäyksen sireenit olivat soineet useissa Ukrainan kaupungeissa räjähdyksiä edeltävinä tunteina.

Paikallisten mukaan isku osui Lutskissa lentokentälle. On myös kerrottu, että Venäjän isku osui tehtaaseen – ainoaan paikkaan, jossa tiettyjä hävittäjien moottoreita voidaan korjata. BBC:n mukaan tehdas oli Venäjän keskeisten strategisten kohteiden listalla.

Sijoituspankki Goldman Sachs vetäytyy Venäjältä

Kello 6.58: Yhdysvaltalainen sijoituspankki Goldman Sachs kertoi torstaina vetäytyvänsä Venäjältä. Pankista tuli uutistoimisto AFP:n mukaan samalla ensimmäinen Wall Streetin toimija, joka on ottanut etäisyyttä Venäjään hyökkäyksen jälkeen.

Citigroup taas kertoi arvioivansa vaihtoehtojaan. Citigroup kertoi jo viime vuonna myyvänsä pankkitoimintaansa Venäjällä ja nyt yhtiö sanoo toimivansa maassa nykytilanteen myötä aiempaakin rajoitetummin.

Yhdysvaltalaispankki JPMorgan Chase vuorostaan kertoi tiedotteessaan, että se on aktiivisesti purkanut liiketoimintojaan Venäjällä, eikä ole tavoitellut uutta liiketoimintaa maassa.

Kaikkiaan noin 300 yhtiön on kerrottu ilmoittaneen vetäytyvänsä Venäjältä.

Reuters: presidentti Biden esittää normaalien kauppasuhteiden lopettamista Venäjän kanssa, Ukrainan 13,6 miljardin apupaketti hyväksyttiin

Kello 6.57: Yhdysvaltain presidentti Joe Biden esittää normaalien kauppasuhteiden lopettamista Venäjän kanssa, kertoo uutistoimisto Reutersille kaksi tilanteesta tietävää lähdettä. Se voisi tarkoittaa esimerkiksi korkeampia tariffeja venäläisille tuotteille.

Tällä hetkellä Yhdysvallat luokittelee Venäjän kauppakumppaniksi, jonka kanssa sillä on "normaalit pysyvät kauppasuhteet." Tämä luokituksen poistaminen vaatii Reutersin tietojen mukaan kongressin säädöksen asiasta, mutta sekä senaatin että edustajainhuoneen odotetaan tukevan esitystä.

Tarkoituksena on jatkaa Venäjän painostusta lopettamaan sotatoimensa Ukrainassa. Tiistaina Biden kielsi öljy- ja energiatuonnin Venäjältä. Reutersin mukaan Biden ilmoittanee tänään perjantaina lisätoimia.

Torstaina senaatti hyväksyi 13,6 miljardin dollarin (12,36 miljardia euroa) tukipaketin Ukrainaan.

Yhdysvaltain presidentti Joe Biden 10. maaliskuuta.

Japani jäädyttää kolmen valkovenäläispankin varat

Kello 6.56: Japani jäädyttää kolmen valkovenäläispankin varat, kertoi maan hallitus torstaina. Uudet pakotteet tulevat voimaan 10. huhtikuuta. Japani on jo aiemmin asettanut pakotteita Valko-Venäjän itsevaltaiselle johtajalle Aljaksandr Lukašenkalle.

Pankit, joiden varat Japani jäädyttää ovat Belagroprombank, Bank Dabrabyt ja Valko-Venäjän kehityspankki.

Myös EU päätti tällä viikolla lisäpakotteista Venäjän lisäksi myös Valko-Venäjälle, joka on ollut osallinen Venäjän hyökkäyksessä Ukrainaan. Pakotteisiin kuuluu kolmen valkovenäläispankin irrottaminen Swift-maksujärjestelmästä.

Japanin hallitus ilmoitti myös lahjoittavansa sata miljoonaa Yhdysvaltain dollaria (hieman yli 90 miljoonaa euroa) humanitaariseen apuun Ukrainalle ja sen naapurivaltioille Puolalle, Unkarille, Moldovalle, Slovakialle ja Romanialle, jotka auttavat sotaa pakenevia ukrainalaisia.

Kiina liittyi mukaan Venäjän propagandaväitteisiin biologisista aseista

Kello 6.39: Kiina on liittynyt Venäjän propagandapyrkimyksiin ja edistämään salaliittoteoriaa, jonka mukaan Yhdysvallat on rahoittanut biologisten aseiden kehittämistä Ukrainassa, uutisoi CNN.

Pekingin ulkoministeriön tiedottaja Zhao Lijian puhui tiedotustilaisuudessa torstaina ja sanoi, että Washingtonin pitäisi hyväksyä ”monitahoinen tarkastus” väitteistä, jotka kohdistuvat Yhdysvaltain valvonnassa olevaan bioaseiden laboratorioon.

Zhao viittasi puheessaan Kiinan valtion yleisradioyhtiön maanantaina julkaisemaan raporttiin, jossa viitattiin Venäjän puolustusministeriön tiedottajan väitteisiin, joiden mukaan Yhdysvallat olisi rahoittanut biologisten aseiden kehittämistä Ukrainan laboratorioissa.

Valkoisen talon lehdistösihteeri Jen Psaki hylkäsi keskiviikkona syytökset ”salaliitoteorioina.”

Myöhään torstai-iltana julkaisemassaan videoviestissä Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi sanoi, että Ukrainassa ei ole kehitetty kemiallisia aseita tai joukkotuhoasioita ja että Venäjän syytökset biologisten aseiden kehittämisestä saivat hänet ”todella huolestuneeksi”.

”Jos haluatte tietää Venäjän suunnitelmat, katsokaa, mistä Venäjä syyttää muita”, hän sanoi.

Satelliittikuvissa näkyy hajaantunut sotilassaattue

Kello 6.31: Maxar-teknologiayhtiön torstaina ottamat satelliittikuvat näyttävät, että venäläisten massiivisen pitkä sotilassaattue on suurelta osin hajaantunut ja ajoneuvot on sijoitettu uudelleen. CNN kertoo letkan olleen noin 40 mailia eli yli 60 kilometriä pitkä.

Saattue oli viimeksi nähty Kiovan luoteispuolella lähellä Hostomelin lentokenttää.

Kuvista selviää, että panssarijoukkoja on muun muassa siirretty lentokentän lähellä oleviin kaupunkeihin. Osa saattueesta on sijoitettu metsäisille alueille pohjoisemmaksi lähelle Lubyankaa.

Maxar Technologiesin satelliittikuvat osoittavat myös, että Ukrainan pääkaupungin Kiovan luoteisesikaupunkialueet ja osa pohjoisesta Tšernihivin kaupungista ovat kärsineet merkittäviä vahinkoja.

Venäläisjoukkojenn ajoneuvoja ja muuta kalustoa näkyi torstaina Maxarin satelliittikuvissa Lubyankan lähellä. Paikka sijaitsee Antonovin lentokentän luoteispuolella.

Venäläisjoukkoja tallentui satelliittikuviin torstaina Ozeran lähistöllä. Paikka sijaitsee lähellä Antonovin lentokenttää.

Versailles'n huippukokous: Ukrainalle ei suoraa ehdokasmaan asemaa

Kello 6.31: EU-maiden johtajien epävirallisen huippukokouksen ensimmäisen päivän päätteeksi julkaistu lausunto ei odotetun mukaisesti anna Ukrainalle suoraan ehdokasmaan asemaa, vaan pyytää EU-komissiota antamaan lausuntonsa hakemuksesta perussopimusten määräysten mukaisesti. Asiasta kertoi STT.

Facebook höllensi väkivaltaista kirjoittelua koskevia sääntöjään

Kello 6.21: Facebook on päättänyt höllentää Venäjän Ukrainaan kohdistuneen hyökkäyksen vuoksi väliaikaisesti sääntöjään koskien väkivaltaista kirjoittelua.

Palvelussa voidaan jatkossa hyväksyä lausunnot kuten "kuolema venäläisille tunkeutujille". Uskottavia uhkia siviilejä kohtaan ei sen sijaan hyväksytä.

Facebook julkaisi tiedotteensa sen jälkeen, kun uutistoimisto Reuters oli kertonut asiasta yhtiön sisältömoderaattoreilleen lähettämiin sähköposteihin pohjaten.

Ukrainan sota uhkaa johtaa globaaliin ruokakriisiin

Kello 6.20: Ukrainan sodan seurauksena viljan vienti Venäjältä ja Ukrainasta maailmalle Mustanmeren kautta on estynyt, mikä voi STT:lle puhuneiden asiantuntijoiden mukaan aiheuttaa kansainvälisen ruokakriisin. Moni Pohjois-Afrikan ja Lähi-idän valtio on pahasti riippuvainen nyt tyrehtyneestä tuontiviljan lähteestä.

Venäjän ja Ukrainan kasvattama vilja yhdessä muodostavat 25–30 prosenttia maapallon vientiviljasta, ja monet maat ovat tuoneet jopa 60–80 prosenttia ostamastaan viljasta alueelta. Erityisen riippuvaisia tuontiviljasta ovat muun muassa Libanon, Egypti ja Turkki.

Lue lisää: Synkkä arvio: Suomessa voi jäädä jopa 100 000 hehtaaria peltoa kylvämättä – Näin rajulla tavalla sota iskee viljelijöihin

Venäjä on pyytänyt YK:n turvallisuusneuvoston koolle perjantaina

Kello 6.19: Venäjä on pyytänyt YK:n turvallisuusneuvostoa kokoontumaan perjantaina, kertovat diplomaattilähteet. Kokouksessa keskustellaan Venäjän aiemmin esittämistä väitteistä, joiden mukaan Yhdysvallat olisi kehittänyt biologisia aseita Ukrainassa.

Kokouksen odotetaan olevan aamupäivällä. Asiasta kertoo muun muassa uutistoimisto Reuters.

Mitään todisteita Venäjä ei ole esittänyt, mutta vastaavia väitteitä on ollut jo pitkään ja ne lisääntyivät venäläisissä tiedotusvälineissä ennen hyökkäystä Ukrainaan.

Yhdysvallat sekä Ukraina ovat tyrmänneet Venäjän väitteet ja epäilevät, että syytöksillä pohjustetaan omaa hyökkäystä, joissa voitaisiin käyttää biologisia tai kemiallisia aseita.

Myös Iso-Britannian pääministeri ilmaisi huolensa siitä, että Venäjä suunnittelee biologisten tai kemiallisten aseiden käyttöä Ukrainassa.

Zelenskyi: Liki 100 00 evakuoitu kahden päivän aikana

Kello 01.13: Liki 100 000 ihmistä on evakuoitu Ukrainan kaupungeista kahden päivän aikana, sanoo Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi.

Zelenskyin mukaan venäläiset ovat myös hyökänneet humanitaarista käytävää vastaan piiritetyssä Mariupolin satamakaupungissa.

Evakuoinnit Mariupolista eivät onnistuneet torstainakaan. Kansainvälisen Punaisen ristin mukaan asukkaiden tilanne alkaa olla epätoivoinen.

Maavoimat harjoittelevat ilmatorjuntaa Virossa

Kello 01.00: Puolustusvoimat osallistuu Viron Tapassa tänään alkavaan Yhdysvaltain Euroopan joukkojen kansainväliseen Saber Strike 2022 -harjoitukseen.

Viron ilmavoimien johtama harjoitus päättyy 17. maaliskuuta. Harjoituksen teemana on ilmatorjunnan yhteensopivuuden kehittäminen.

Harjoitukseen osallistuu varusmiehistä ja henkilökunnasta koostuva ilmatorjuntaosasto Panssariprikaatista sekä yksittäisiä henkilökunnan jäseniä Maasotakoulusta, Maavoimien esikunnasta ja Puolustusvoimien logistiikkalaitoksesta.

CNN: Venäjän joukot etenivät taas lähemmäs Kiovaa

00.35: Venäläiset ovat lisänneet muun muassa pommien ja ohjusten ampumista viime päivinä.

Venäjän joukot ovat edenneet noin viisi kilometriä lähemmäs Ukrainan pääkaupunkia Kiovaa, kertoo Yhdysvaltain puolustusministeriö. Joukot ovat nyt Hostomelin lentokentän läheisyydessä.

Nimettömänä pysytelleen puolustusministeriön lähteen mukaan joukot etenevät kahta eri linjaa pitkin, joista toinen on nyt nelisenkymmentä kilometriä Kiovan itäpuolella, lähde kertoi uutiskanava CNN:lle.

Venäläisten eteläinen linja, joka lähti liikkeelle Sumyn kaupungista, saattaa olla ryhmittymässä niin, että se kääntyy takaisin kohti Sumya.

”Meillä ei kuitenkaan ole tietoa joukkojen vahvuudesta, siitä kuinka nopeasti ne liikkuvat taaksepäin, tai miksi ne ylipäätään tekevät niin”, lähde jatkoi.

Tshernivin kaupunki on nyt puolustusministeriön mukaan kokonaan piiritetty.

USA: Venäjä piirittää useita tuhoamiaan kaupunkeja Ukrainassa

Kello 23.32: Britannian mukaan venäläisjoukkojen jääminen piirittämään kaupunkeja hidastaa entisestään etenemistä.

Yhdysvaltain ulkoministeriön mukaan venäläisjoukot ovat piirittäneet useita kaupunkeja Ukrainassa tuhottuaan ensin niiden infrastruktuurin. Ulkoministeriön edustajan Ned Pricen mukaan Venäjä tuhoaa asutuskeskuksia murtaakseen ukrainalaisten taistelutahdon.

Price ei eritellyt, mitä ukrainalaiskaupunkeja hän tarkoitti.

Venäjän hyökkäyksien vuoksi monien ukrainalaiskaupunkien asukkailla ei ole vettä, sähköä, ruokaa tai lääkkeitä. Kaupungeista ei myöskään pääse pakenemaan koska kranaattitulitus on herkeämätöntä, Price sanoi BBC:n mukaan.