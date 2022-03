Päivä 15: Ukrainan presidentti Zelenskyi: Venäjän ilmaisku lastensairaalaan Mariupolissa oli sotarikos – Aamulehti seuraa

Aamulehti seuraa Venäjän hyökkäystä Ukrainaan tässä päivittyvässä jutussa hetki hetkeltä torstaina 10. maaliskuuta 2022.

Keskiviikkona alkuillasta Venäjän pommit tuhosivat Mariupolissa sijaitsevan lasten- ja synnytyssairaalan. Venäjä on pommittanut useita muitakin terveydenhuoltolaitoksia ja terveydenhuollon työntekijöitä Ukrainassa.

Länsimaat ja YK tuomitsivat keskiviikkona kovin sanoin Venäjän ilmaiskun. Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskyin mukaan Venäjän ilmaisku piiritetyssä Mariupolin satamakaupungissa oli sotarikos. Sairaalaiskussa haavoittui ainakin 17 ihmistä.

Puolustusministeri Antti Kaikkonen (kesk.) tapasi myöhään keskiviikkoiltana yhdysvaltalaiskollegansa Lloyd Austinin Yhdysvaltain puolustusministeriössä Pentagonissa Washingtonissa. Kaikkonen kertoi tuoneensa keskustelussa esiin sen, että puolustusliitto Naton avoimien ovien politiikka on Suomelle ja Ruotsille “ja Euroopalle laajastikin” tärkeää. Kaikkonen sanoi puolustusministeri Austinin vakuuttaneen, että avoimien ovien politiikka jatkuu.

Länsimaiden viranomaiset pelkäävät, että Venäjä valmistautuu käyttämään Ukrainassa kemiallisia aseita tai taktista ydinasetta, kertoi yleisradioyhtiö BBC keskiviikkona. Nimettöminä pysytelleet viranomaiset sanoivat pelkojensa perustuvan hiljattain julki tulleisiin tietoihin, joiden he katsovat viittaavan siihen, että Venäjä on aloittanut propagandakampanjan oikeuttaakseen näiden aseiden käytön.

Kaikki Venäjän hyökkäystä Ukrainassa käsittelevät jutut löytyvät osoitteesta aamulehti.fi/ukrainansota.

10.3.

Ukrainan armeija väittää ampuneensa neljä lentokonetta ja kaksi helikopteria 48 tunnin sisällä

Kello 7.50: Ukrainan armeijan yleisesikunnan torstaiaamuisen tilannepäivityksen mukaan Ukrainan ilmapuolustus on ampunut alas neljä venäläistä lentokonetta ja kaksi helikopteria edellisen kahden vuorokauden aikana.

Päivityksen mukaan ammutut lentokoneet olivat kaikki Su-25-maataistelukoneita. Ukrainan väitteitä on mahdotonta vahvistaa itsenäisesti.

Muutoin taistelutilanne on Ukrainan armeijan mukaan pysynyt lähes ennallaan edelliseen vuorokauteen verrattuna. Ukrainan mukaan puolustuslinjat ovat pitäneet Donetskin ja Slobožansken alueilla, ja Harkovan, Mariupolin, Oh'tyrkan ja Tšernihivin kaupunkien puolustus jatkuu. Tšernihivin kaupungin seudulla yritetään myös estää Venäjän joukkojen eteneminen Kiovaa kohti.

Yhdysvallat kieltää venäläisen öljyn, maakaasun ja hiilen tuonnin maahan

Kello 7.32: Yhdysvaltain edustajainhuone äänesti keskiviikkona laajalla kahden puolueen enemmistöllä tuontikiellon Venäjän öljylle, maakaasulle ja hiilelle, uutisoi CNN.

Lakiehdotuksessa tarkastellaan myös uudelleen Venäjän roolia Maailman kauppajärjestössä sekä valtuutetaan Magnitski-laki vahvistamaan Venäjän vastaisia pakotteita ihmisoikeusloukkauksista.

Yhdysvaltain Magnitski-laki sai alkunsa siitä, kun Sergei Magnitski -niminen venäläisasianajaja tuomittiin Euroopan ihmisoikeustuomioistuimessa useista ihmisoikeuksien loukkauksista. Laki säädettiin Yhdysvalloissa vuosina 2012–2013. Lain nojalla viranomaiset voivat estää Magnitskin kuolemana yhdistetyiltä henkilöiltä maahantulon Yhdysvaltoihin ja Yhdysvaltain pankkijärjestelmän käytön.

Venäjä valmistautuu internetistä irtautumiseen

Kello 7.24: Maailmanlaajuisesta internetistä irtautumisesta on tullut Ukrainaan hyökänneelle Venäjälle aiempaakin selkeämpi prioriteetti, kertoo sotatieteiden tohtori Juha Kukkola.

Hänen mukaansa irtautuminen perustuisi järjestelmiin, joista osa on tarkoitettu maan sisäisen verkkoliikenteen eli omien kansalaisten valvontaan. Merkittävä on myös viestintäviranomaisen sensuurimekanismi, joka kytkeytyy verkkoliikenteen rajoittamisjärjestelmään. Sen pohjalle voitaisiin rakentaa verkon irtikytkeminen.

Venäjän kyky ylläpitää itse ohjelmistoja ja laitteistoja pitkiä aikoja on toistaiseksi rajallinen. Ennen Ukrainan sotaa Venäjän tavoite oli saavuttaa valmiudet internetistä irtautumiseen vuoteen 2024 tai 2026 mennessä.

Bloomberg: Yhdysvallat harkitsee pakotteita Rosatomia kohtaan

Kello 7.22: Yhdysvallat harkitsee pakotteiden asettamista Venäjän valtiollista ydinenergiayhtiö Rosatomia kohtaan, kertoo Bloomberg lähdetietoihinsa perustuen.

Bloombergin mukaan presidentti Joe Bidenin hallinto tarkastelee parhaillaan sitä, millaiset vaikutukset pakotteilla olisi ydinvoima-alalle. Lopullista päätöstä asiassa ei ole tehty.

Pakotteilla voi olla merkitystä myös Suomelle, sillä Rosatom on tytäryhtiönsä kautta Fennovoiman ydinvoimalahankkeen merkittävä osaomistaja ja laitostoimittaja. Fennovoiman Hanhikivi-ydinvoimalaa on kaavailtu Pyhäjoelle.

Venäjän hyökkäys Ukrainaan on asettanut Fennovoiman hankkeen vaakalaudalle. Elinkeinoministeri Mika Lintilä (kesk.) sanoi sodan alettua, että hänen olisi vaikea esitellä rakentamislupapäätöstä tässä tilanteessa. Työ- ja elinkeinoministeriö on arvioinut, että rakentamisluvasta ei luultavasti päätetä Suomessa vielä tämän vuoden aikana.

Rosatom on Bloombergin mukaan hankala kohde pakotteille, koska se vastaa tytäryhtiöineen noin 35 prosentista uraanin rikastamisesta maailmassa. Rosatom toimittaa polttoainetta useisiin ydinvoimaloihin Euroopassa, ja pakotteet nostaisivat uraanin hintaa. Rosatomilla on myös rooli myös jäissä olevan Iranin ydinsopimuksen täytäntöönpanossa. Nämä toiminnot pitäisi rajata pakotteiden ulkopuolelle, koska Bidenin hallinto on pyrkinyt herättämään Iranin ydinsopimuksen henkiin.

Uraani ei ollut listalla, kun Biden ilmoitti tiistaina Yhdysvaltojen lopettavan öljyn ja joidenkin muiden raaka-aineiden ostamisen Venäjältä vastareaktiona Ukrainan sodalle.

YK: Yli kaksi miljoonaa pakolaista paennut Ukrainasta

Kello 7.19: Yli kaksi miljoonaa pakolaista on tähän mennessä paennut Ukrainasta YK:n pakolaisjärjestön arvioiden mukaan.

Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskyin mukaan pelkästään keskiviikkona ainakin 35 000 siviiliä evakuoitiin piiritetyistä Ukrainan kaupungeista. Kolme humanitaarista käytävää antoi keskiviikkona asukkaille mahdollisuuden lähteä Sumyn sekä Enerhodarin kaupungeista ja Kiovan ympärillä olevilta alueilta.

Evakuointien toivotaan jatkuvan torstaina kolmella lisäreitillä, jotka avautuvat Mariupolista, Volnovakhasta ja Iziumista.

Vapaaehtoiset auttavat juuri Puolanan Krakovan kaupunkiin saapuneita pakolaisia 9. maaliskuuta.

Venäjän ex-ulkoministeri: Putinin Venäjä muistuttaa enemmän totalitarismia kuin diktatuuria

Kello 7.07: Venäjän entinen ulkoministeri Andrei Kozyrev sanoi uudessa haastattelussa, että Vladimir Putinin rakentama hallinto- ja sortokoneisto muistuttaa enemmän totalitarismia kuin "Latinalaisen Amerikan kaltaista diktatuuria".

Kozyver kertoi näkemyksistään verkkolehti New Lines Magazinelle. Kozyrev oli Boris Jeltsinin presidenttikauden ensimmäinen ulkoministeri, ja palveli roolissa vuodet 1990–1996.

Kozyrevin mielestä on väärin puhua uudesta kylmästä sodasta, koska Moskovan silovikeille kylmä sota ei koskaan päättynyt.

"Kukaan näistä tyypeistä, jotka ovat enimmäkseen KGB:stä, ei hyväksynyt, että Neuvostoliitto hävisi kylmän sodan Venäjän kansalaisille yhdessä demokraattisen maailman kanssa. He eivät niele sitä. He haluavat pysäyttää sen. Ja nyt he ajattelevat, tämä on heidän viimeinen, ratkaiseva taistelu", Kozyrev sanoi lehdelle.

Ja toisin kuin varsinkin jotkut amerikkalaiset analyytikot ovat sanoneet, puolustusliitto Nato ei Kozyrevin mielestä mennyt uusien jäsenmaiden hyväksymisessä koskaan liian pitkälle, vaan päinvastoin: Nato jätti asiat puolitiehen. Kozyrevin mukaan amerikkalaiset Nato-laajentumisen arvostelijat ovat täsmälleen mitä Putinin hallinto heistä on halunnut, typeryksiä ja hyödyllisiä idiootteja.

Nato ja erityisesti Yhdysvallat epäonnistuivat Kozyrevin mielestä Venäjän orastavan ja hauraan demokratian tukemisessa. Siihen olisi pitänyt panna kaikki paukut "strategisen välttämättömyyden" nimissä, Kozyrev sanoi New Lines Magazinelle.

Yhdysvaltojen olisi pitänyt antaa kaikki mahdollinen tuki Venäjän demokratiaa ajaneille, "jotta me olisimme voittaneet sisällissodan revansistisia, kovan linjan venäläisiä kansalliskiihkoilijoita vastaan", Kozyrev sanoi.

"Olimme valmiita vähentämään ydinaseidemme määrän aivan minimiin ja lopettamaan strategisen doktriinin, jonka mukaan valmistaudumme yhteenottoon Lännen kanssa. Otollinen hetki oli olemassa vuoteen 1994 asti."

Kozyrev kehuu haastattelussa vanhemman George Bushin hallintoa, joka ymmärsi ongelman valtavuuden. Mutta Bush hävisi vaalit, ja hänen seuraajansa Bill Clintonin hallinto ja ulkoministeri Warren Christopher eivät ongelmaa enää vastaavalla tavalla tajunneet, Kozyrev sanoi lehdelle.

"En tarvinnut uradiplomaattia vastinparikseni. Tarvitsin vallankumouksellisen, niin kuin minä itse."

USA:n edustajainhuone hyväksyi yli 12 miljardin euron edestä apua Ukrainalle

Kello 6.57: Yhdysvaltain edustajainhuone hyväksyi torstain vastaisena yönä Suomen aikaa 13,6 miljardin dollarin eli noin 12,3 miljardin euron apupaketin Ukrainalle.

Apupaketti hyväksyttiin osana suurempaa, noin 1,5 biljoonan dollarin eli noin 1,35 biljoonan euron rahoituspäätöstä Yhdysvaltain liittovaltiolle.

Yhdysvaltain senaatin täytyy vielä hyväksyä koko rahoituspäätös, ja sen oletetaan tekevän niin seuraavien päivien aikana.

Noin puolet Ukrainaan liittyvästä avustusrahoituksesta menee Ukrainan puolustuksen auttamiseen eli lähinnä aseapuun Yhdysvaltain puolustusministeriön kautta, ja toinen puolet humanitaariseen ja muuhun taloudelliseen apuun.

Yhdysvaltain presidentti Joe Biden oli pyytänyt kongressilta kymmentä miljoonaa dollaria apua Ukrainalle, mutta rahoituksen määrä kasvoi edustajainhuoneessa, jossa on paljon halua auttaa Ukrainaa ja näyttää, että Yhdysvallat panee kovan kovaa vastaan Venäjän suhteen.

Venäläisväitteet kemiallisten ja biologisten aseiden valmistelusta Ukrainassa ovat täyttä hölynpölyä, kertoo yhdysvaltalaisviranomainen

Kello 6.41: Venäjän väitteet siitä, että Yhdysvallat ja Ukraina valmistelisivat yhteistyössä kemiallisia tai biologisia aseita Ukrainassa ovat täyttä hölynpölyä, kertoo Yhdysvaltain ulkoministeriön tiedottaja Ned Price tiedotteessa.

Price kertoo Venäjän keksineen vastaavanlaisia valheellisia väitteitä toista maata vastaan aiemminkin. Tällaiset väitteet ovat hänen mukaansa todettu pitävästi ja toistuvasti vääriksi useiden vuosien saatossa.

Venäjä väitti taannoin, että ukrainalaisissa laboratorioissa valmistellaan biologisia aseita Yhdysvaltain puolustusministeriön rahoituksen turvin.

Pricen mukaan Venäjä keksii valheellisia tekosyitä pyrkiäkseen oikeuttamaan omat kauhistuttavat toimensa Ukrainassa.

Reuters: Ukraina valmistautuu mahdollisesti siirtämään servereitään ja arkaluonteista dataansa toiseen maahan

Kello 6.40: Ukraina valmistautuu siihen, että maa joutuisi mahdollisesti siirtämään servereitään ja arkaluonteista dataansa toiseen maahan, jos Venäjän joukot pääsevät tunkeutumaan syvemmälle Ukrainaan. Asiasta kertoo ukrainalainen kyberturvallisuusviranomainen uutistoimisto Reutersille.

Viranomainen painottaa, että kyse on valmiussuunnitelmasta. Ensisijainen suunnitelma eli suunnitelma A on suojella informaatioinfrastruktuuria Ukrainan sisällä, järjestelmien siirtäminen toiseen maahan olisi suunnitelma B tai C.

Siirto vaatisi ukrainalaispäättäjien hyväksynnän.

Viranomaiset ovat jo siirtäneet laitteistoa ja varmuuskopioita venäläisjoukkojen ulottumattomiin turvallisempiin osiin Ukrainaa.

Ukrainalaisviranomaiset: Ainakin kolme siviiliä kuollut Venäjän ilmaiskuissa Ohtyrkassa

Kello 6.40: Ainakin kolme siviiliä on ukrainalaisviranomaisten mukaan kuollut Sumyn alueella sijaitsevassa Ohtyrkan kaupungissa, kertoo The Guardian.

”Viholliskoneet iskivät asuinrakennuksiin. Viisi ihmistä pelastettiin, joista kaksi lasta. Lisäksi [iskuissa] tuhoutui poliisiasema”, aluejohtaja Dmytro Žyvytškyi sanoi.

Venäläiset pommittivat Žyvytškyin mukaan myös entistä voimalaa, minkä yhteydessä kolme siviiliä kuoli. Kuolleiden joukossa oli 13-vuotias poika. Myös kaasuputki vahingoittui Venäjän iskuissa.

Yhdysvaltalaisarvio: Venäjän sotilaita kuollut jopa 6 000

Kello 6.39: Venäläissotilaita on yhdysvaltalaisten asiantuntijoiden arvion mukaan kuollut 5 000–6 000, kertoo BBC.

Loukkaantuneiden määrän arvioidaan olevan 15 000–16 000 sotilaan välillä, olettaen normaalin suhteen kuolleiden määrään. Yhdysvaltalaisasiantuntija kuvaili tappioita ”hyvin, hyvin merkittäviksi”.

Ukrainalaiset ovat kertoneet, että noin 12 000 venäläissotilasta olisi kuollut taisteluissa. Venäjä on ilmoittanut kuolleiden sotilaidensa määräksi alle 500.

CNN: Brittisotilaita voinut lähteä Ukrainaan ilman lupaa – asevoimat kehottaa palaamaan Britanniaan

Kello 6.38: Britannian asevoimat uskoo pienen määrän sotilaita matkustaneen mahdollisesti luvatta Ukrainaan. Asiasta kertoo asevoimien edustaja uutiskanava CNN:lle.

Edustajan mukaan asevoimien tiedossa on, että pieni määrä sotilaita on jättänyt noudattamatta määräyksiä ja poistunut ilman lupaa. He ovat saattaneet matkustaa Ukrainaan ja heitä kehotetaan palaamaan Britanniaan.

Britannian puolustusministeriö linjasi tiedotteessaan, että kaikkia asevoimien palveluksessa olevia kielletään toistaiseksi matkustamasta Ukrainaan. Määräys koskee myös vapailla olevia.

Ukraina on kehottanut ulkomaiden kansalaisia liittymään Venäjän vastaiseen taisteluun Ukrainassa, ja tuhannet ovat ilmaisseet halukkuuttaan tähän.

EU-maiden johtajat keskustelevat puolustuksen vahvistamisesta

6.37: Venäjän laaja hyökkäys Ukrainaan on ravistellut koko Eurooppaa. Tänään alkavassa EU-maiden johtajien epävirallisessa huippukokouksessa keskustellaan unionin suunnasta hyökkäyksen jälkeisessä todellisuudessa.

Keskustelunaiheina ovat etenkin puolustuksen, energialähteiden ja talouden vahvistaminen. Esillä on myös Ukrainan tukeminen ja maan jättämä EU-jäsenyyshakemus.

Huippukokouksen puitteet ovat poikkeukselliset, sillä EU-puheenjohtajamaa Ranska on kutsunut johtajat koolle Versailles'n palatsiin. Suomea kokouksessa edustaa pääministeri Sanna Marin (sd.).

Yritysten joukkopako Venäjältä jatkuu: Sony jäädyttää Playstation-toimitukset, hotelliketjut laittavat stopin rakennusprojekteilleen

Kello 6.36: Länsimaisten yritysten joukkopako Venäjältä jatkuu edelleen. New York Timesin mukaan yhdysvaltalaiset hotelliketjut Hyatt ja Hilton ovat keskeyttäneet rakennusprojektinsa Venäjällä ja Hilton on sulkenut toimistonsa Moskovassa.

Playstation-pelikonsoleita valmistava Sony puolestaan on kertonut keskeyttävänsä kaikki sovellus- ja laitetoimitukset Venäjälle. Lisäksi Playstation Storen toiminta on keskeytetty maassa.

Eilen kerrottiin muun muassa luksusautoja valmistavan Ferrarin, hollantilaispanimo Heinekenin ja levy-yhtiö Universal Music Groupin ilmoittaneen Venäjän-toimintojensa rajoittamisesta. Tuoreeltaan joukkoon on liittynyt myös tanskalaispanimo Carlsberg.

Britannia pohtii kehittyneiden ilmatorjuntaohjusten toimittamista Ukrainaan

Kello 6.36: Britannia pohtii kehittyneiden ilmatorjuntajärjestelmien toimittamista Ukrainaan, puolustusministeri Ben Wallace sanoi The Guardianin mukaan.

Starstreak-järjestelmien toimittaminen Ukrainaan voisi Wallacen mukaan parantaa maan kykyä ”puolustaa taivaitaan” venäläisiltä helikoptereilta ja hävittäjiltä.

Britannia on toimittanut Ukrainaan myös yhteensä 3 615 Nlaw-panssarintorjuntaohjusta ja ”pieniä määriä” Javelin-panssarintorjuntaohjusta.

Venäjä otti askeleen kohti maasta poistuneiden yritysten kansallistamista

Kello 6.35: Venäjän valtapuolue Yhtenäinen Venäjä aikoo esittää lakimuutosta, jolla maasta poistuneita yrityksiä voidaan kansallistaa.

Kansallistaminen kohdistuu yrityksiin, joiden omistajuudesta yli 25 prosenttia on ulkomaisten ”vihamielisten maiden” tahojen omistuksessa, ja jotka ovat poistuneet Venäjältä. Puolueen mukaan lakimuutoksen tarkoituksena on estää konkursseja ja pelastaa työpaikkoja.

WSJ: Autovalmistaja Lada on pysäyttänyt toimintansa

Kello 6.34: Autovalmistaja Lada on joutunut pysäyttämään toimintansa, kertoo The Wall Street Journal.

Syynä pysäyttämiselle ovat Venäjää vastaan asetetut pakotteet, joiden takia Ladan emoyhtiö ei ole saanut tarvitsemiaan tarvikkeita ja osia. Tuhannet Ladan työntekijät on lomautettu.

Ladan emoyhtiö, Avtovaz on ranskalaisen autoyhtiö Renaultin omistuksessa. Yli 20 prosenttia Avtovazin tarvitsemista osista ja tarvikkeista tulee WSJ:n lähteiden mukaan Venäjän ulkopuolelta. Renault toimittaa yhtiölle pitkälle jalostettuja tarvikkeita ja osia, pääosin Romaniassa sijaitsevalta tehtaaltaan.

”Jos kaupankäynti loppuu, Avtovaz loppuu”, yksi yhtiön hallituksen entinen jäsen kuvailee lehdelle.

Valmistuksen uudelleenkäynnistäminen vaatisi hallituksen entisen jäsenen mukaan kuukausia tai jopa vuosia. Ladalla oli noin 21 prosentin markkinaosuus Venäjän autosektorilla viime vuonna.

Venäjää voi uhata autopula, sillä lukuisat ulkomaiset autonvalmistajat ovat lopettaneet autojensa valmistuksen maassa tai niiden viennin maahan pakotteiden vuoksi.

Kansainvälinen valuuttarahasto myönsi 1,4 miljardin dollarin hätärahoituksen Ukrainalle

Kello 6.34: Kansainvälinen valuuttarahasto (IMF) on myöntänyt Ukrainalle 1,4 miljardin dollarin (noin 1,2 miljardin euron) hätärahoituksen, kertoo Reuters.

Rahoituksen avulla on tarkoitus turvata Ukrainan välttämättömät ja kiireelliset rahoitustarpeet sekä hälventää Venäjän hyökkäyksen aiheuttamia taloudellisia vahinkoja.

Ukrainan Zelenskyi: Venäjän ilmaisku lastensairaalaan Mariupolissa oli sotarikos

Kello 6.33: Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskyin mukaan Venäjän ilmaisku äitiys- ja lastensairaalaan piiritetyssä Mariupolin satamakaupungissa oli sotarikos. Sairaalaiskussa haavoittui ainakin 17 ihmistä ja isku tuomittiin laajasti kansainvälisesti.

Vahvistamattomien tietojen mukaan raunioissa olisi loukussa naisia, mahdollisesti myös lapsia.

Mariupolin pormestari Vadym Boitshenko sanoi keskiviikkona, että kaupungin yhdeksän päivää kestäneen piirityksen aikana Mariupolissa on kuollut yhteensä 1 207 siviiliä.

Venäjän isku lastensairaalaan Mariupolissa tuomittiin laajasti

Kello 6.32: Länsimaat ja YK tuomitsivat keskiviikkona kovin sanoin Venäjän ilmaiskun äitiys- ja lastensairaalaan piiritetyssä Mariupolin satamakaupungissa Ukrainassa. Ainakin 17 ihmistä haavoittui iskussa. Vahvistamattomien tietojen mukaan raunioissa olisi loukussa naisia, mahdollisesti myös lapsia.

Venäjän ulkoministeriön tiedottajan Marija Zaharovan mukaan Ukrainan "nationalistiset pataljoonat" käyttivät sairaalaa tuliasemanaan sen jälkeen, kun olivat siirtäneet potilaat ja henkilökunnan muualle.

Yhdysvallat arvosteli keskiviikkona kovin sanoin Venäjän "barbaarista" voimankäyttöä. Valkoisen talon lehdistöedustaja Jen Psaki sanoi olevansa järkyttynyt sotilasvoiman käytöstä viattomia siviilejä vastaan suvereenissa valtiossa.

YK:n edustaja tuomitsi iskun niin ikään, ja sanoi, ettei minkään avustustyöhön tai terveydenhuoltoon liittyvän rakennuksen pitäisi koskaan joutua tulituksen kohteeksi.

Britannian pääministeri Boris Johnson sanoi pitävänsä iskua "täysin moraalittomana".

Uutistoimisto AFP:n paikan päällä olevat toimittajat kertoivat venäläisjoukkojen lähestyvän maan pääkaupungin Kiovan itäisiä lähiöitä, missä taistelut ovat kiihtyneet.