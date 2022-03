Useat läntiset uutistoimistot ja uutiskanavat raportoivat ukrainalaislähteisiin viitaten, että Venäjän tykkituli on tuhonnut Mariupolissa lastensairaalan. Uhrien määrästä ei aluksi ollut tietoa, mutta uusimpien tietojen mukaan loukkaantuneita on 17.

Kansainväliset kuvatoimistot eivät ole pystyneet toimittamaan vielä kuvia iskusta lastensairaalaan. Mariupolista on ollut saatavilla vain ilmakuvia tuhoutuneista rakennuksista.

Lukuisat keskiviikkoillan aikana twitteriin ilmestyneet videot kertoivat lohduttoman järkyttävää viestiä saarretusta Mariupolin satamakaupungista.

Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskyin alkuillasta jakaman videon mukaan Venäjän pommi on tuhonnut Mariupolin kaupungin lasten- ja synnytyssairaalan. Iskuun ei ole vielä saatu vahvistusta luotettavista kansainvälisistä lähteistä, mutta useat länsimaiset mediat mukaan lukien Reuters, The Guardian ja CNN ovat julkaisseet uutisen. Videoita ja kuvia brutaalista iskusta levittävät myös Mariupolin kaupunginhallinto sekä ukrainalaiset kansanedustajat. Britannian pääministeri Boris Johnson on jo ehtinyt tuomita iskun.

Ensimmäiset kuvat Mariupolin lastensairaalan edustalta näyttivät tältä.

”Mariupol. Suora isku Venäjän joukoilta synnytyssairaalaan. Aikuiset ja lapset ovat hautautuneet raunioihin. Pelkkää julmuutta! Kuinka kauan muu maailma jatkaa rikoskumppanina ja eikä reagoi terroriin? Lopettakaa tappaminen! Teillä on siihen valta, mutta näyttää, että olette menettämässä humaanisuutenne”, vetosi presidentti Zelenskyi viestissään kello 17.22 Suomen aikaa.

Jos ja kun tiedot sairaalaiskusta saavat vahvistuksensa, Venäjä on osoittanut, ettei sen brutaaliudella ole tässä sodassa mitään rajoja. Jos Venäjä jatkaa hyökkäystään ja Mariupolin saartamista, saamme lähipäivinä kuulla lisää lohduttomia uutisia, kun lapset, vanhukset ja sairaat menehtyvät pommien ja tulituksen lisäksi nälkään, janoon ja kylmyyteen.

”Ihmiset ovat loukussa. Meillä ei ole mitään keinoa päästä pois kaupungista. Meitä on satojatuhansia”, kaikuvat viestit Mariupolin kolkoista kellareista.

Lännessä entistä useampi kysyy, miksi kukaan ei tee mitään tämän verilöylyn pysäyttämiseksi.

Oikea vastaus lienee, että Nato, EU, YK ja länsimaat Suomi mukaan lukien tietävät kyllä, mitä pitäisi tehdä, mutta eivät sitä, mitä on mahdollista tehdä.

Kirjoittaja on Aamulehden uutispäällikkö.