Aamulehti seuraa Venäjän hyökkäystä Ukrainaan tässä päivittyvässä jutussa hetki hetkeltä keskiviikkona 9. maaliskuuta 2022.

Yhdysvallat lähettää kaksi Patriot-ohjaustorjuntajärjestelmää Puolaan. Päätöksen taustalla on lehden mukaan kasvava pelko, että venäläiset ohjukset voivat vahingossa tai tarkoituksessa lentää Puolaan.

Ukrainan asevoimien mukaan Venäjän hyökkäys on hidastunut viimeisen 24 tunnin aikana. Ukrainan asevoimat kertoo myös, että Venäjän joukot ovat pommittaneet siviili-infrastruktuuria.

YK:n mukaan Ukrainan sodassa on kuollut vähintään 406 siviiliä ja ainakin 801 loukkaantunut. Oikeat luvut ovat kuitenkin YK:n mukaan todennäköisesti paljon korkeampia, sillä jatkuvat taistelut ovat hankaloittaneet tietojenkeräämistä useilla eri alueilla Ukrainassa.

Eduskunnassa järjestetään ylimääräinen kyselytunti ajankohtaisesta ulko- ja turvallisuuspoliittisesta tilanteesta tänään kello 14.

9.3.

Venäjä ilmoitti uudesta tulitauosta evakuointia varten

Kello 7.36: Venäjän valtion tiedotusvälineiden mukaan Moskova on ilmoittanut uudesta humanitaarisesta tulitauosta, jotta hyökkäyksen kohteena olevien kaupunkien siviilit voisivat paeta. Asiasta uutisoi BBC.

Kiovaan, Tšerniheviin, Sumyyn, Harkovaan ja Mariupoliin päin avataan jälleen evakuointikäytävät kello 10 paikallista aikaa. Tämä on kolmas kerta, kun Moskova on ilmoittanut tulitauosta. Niistä suurin osa on epäonnistunut.

Eilinen Sumyn evakuointi oli tiettävästi ensimmäinen onnistunut joukkoevakuointi.

Ukrainan presidentin kanslia: 5 000 ihmistä evakuoitu Sumyn kaupungista

Kello 7.20: Noin 5 000 ihmistä evakuoitiin Cumyn kaupungista Koillis-Ukrainasta tiistaina, kertoo Ukrainan presidentin kanslian apulaisjohtaja Kirill Timošenko.

Timošenko ilmoitti asiasta Telegram-kanavallaan. Hän julkaisi myös videon, joka näyttää ihmisten poistuvan evakuoinnin aikana.

Asiasta uutisoi CNN, joka ei kuitenkaan pystynyt itsenäisesti varmistamaan Timošenkon evakuointitilastoja.

Sumyssa on olut viime päivinä raskaita hyökkäyksiä, ja se on melkein erillään muusta maasta. Noin 21 ihmisen kerrottiin kuolleen kaupungissa maanantai-iltana tehdyssä ilmaiskussa.

Evakuointi tapahtui tiistaina, kun siviilit pakenivat henkilöautoilla ja linja-autoilla Poltavaan, noin 100 kilometrin päähän Keski-Ukrainaan.

Sumyn kaupunki on kärsinyt raskaista pommituksista viime päivien aikana. Kuva on otettu 8. maaliskuuta.

Moldovan öljytankkeri palaa Mustallamerellä edelleen

Kello 7.21: Moldovan öljytankkeri ”Millenial Spirit” savuttaa edelleen Mustallamerellä. Tankkeriin osui oletettavasti Venäjän armeijan ohjusisku lähes kaksi viikkoa sitten. Asiasta uutisoi CNN.

Planet Labs PBC kertoi keränneensä tiistaina uuden satelliittikuvan, jossa tankkerista näyttää tulevan suuri musta savupilvi. Tankkeri kelluu noin 32 kilometrin päässä Ukrainan Odessan kaupungista.

Ukrainan puolustuministeriön mukaan aluksella oli 600 tonnia polttoöljyä ja dieseliä, kun siihen osui venäläinen ohjus. Ministeriön mukaan kaksi miehistön jäsentä loukkaantui vakavasti iskussa.

Aamusireenit ovat soineet useissa Ukrainan kaupungeissa

Kello 7.15: Ilmahyökkäyksistä varoittavat sireenit ovat soineet aamulla Kiovassa, Tšernihivissä, Lubnyssa, Pultavassa ja Vasylkivissa, kertovat ukrainalaiset paikallismediat.

Hälytykset varoittavat ilmaiskujen mahdollisesta vaarasta ja kehottavat kaupunkien asukkaita hakemaan suojaa bunkkereista, jos he eivät sitä vielä ole tehneet. Asiasta kertoo muun muassa BBC.

YK: Vähintään 1 207 siviiliä kuollut tai loukkaantunut Ukrainan sodassa

Kello 6.41: Ukrainan sodassa on YK:n mukaan kuollut vähintään 406 siviiliä ja ainakin 801 loukkaantunut.

Oikeat luvut ovat kuitenkin YK:n mukaan todennäköisesti paljon korkeampia, sillä jatkuvat taistelut ovat hankaloittaneet tietojenkeräämistä useilla eri alueilla Ukrainassa.

Suurin osa siviiliuhreista johtuu venäläisten tekemistä ilmaiskuista ja räjähtävien aseiden, kuten raskaan tykistön ja raketinheittimien käytöstä. Iskujen seurauksena sadat asuinrakennukset ovat tuhoutuneet tai vahingoittuneet eri puolilla maata, mukaan lukien Harkovassa, Mariupolissa, Kiovassa, Tšernihivissä ja Hersonissa.

YK on huolissaan myös lukuisista raporteista, joiden mukaan toimittajia vastaan on hyökätty. Viikko sitten tiistaina yksi toimittaja kuoli Kiovan televisiotornia vastaan tehdyssä iskussa, minkä lisäksi CNNTürk-televisiokanava on kertonut, että sen käyttämä auto on joutunut tulituksen kohteeksi.

Huolta herättää YK:n mukaan myös Ukrainan puolella olevien ihmisten perusteettomat pidätykset Itä-Ukrainan alueilla, jotka ovat joutuneet aseistettujen joukkojen valtaan. Myös Ukrainan hallituksen vallassa olevilla alueilla raportoidut Venäjä-mielisten ihmisten pidätykset ovat YK:n mukaan huolestuttavia.

Venäjällä puolestaan on YK:n mukaan pidätetty mielivaltaisesti noin 12 700 ihmistä sodanvastaisissa mielenosoituksissa.

Ukrainan asevoimat: Venäjän hyökkäys on hidastunut

Kello 6.40: Venäjän hyökkäys on hidastunut viimeisten 24 tunnin aikana, kertoo Ukrainan asevoimat.

Perinteisessä tilannepäivityksessään Ukrainan asevoimat kertoo myös, että Venäjän joukot ovat ”turvautuneet siviili-infrastruktuuriin kohdistuviin ohjusiskuihin ja pommituksiin”. Venäläiset ovat myös pyrkineet saartamaan ja valloittamaan Kiovan, Sumyn, Harkovan, Mariupolin, Tšernihivin ja Mykolajivin kaupungit.

Lisäksi venäläisjoukot pyrkivät ukrainalaisten mukaan luomaan maayhteyden Venäjän ja Krimin niemimaan välille.

Ukrainan asevoimien väitteitä ei ole pystytty kaikilta osin varmistamaan riippumattomista lähteistä.

Yhdysvallat lähettää kaksi Patriot-ohjustorjuntajärjestelmää Puolaan

Kello 6.39: Yhdysvallat aikoo lähettää kaksi Patrio-ohjustorjuntajärjestelmää Puolaan, The New York Times kertoo.

Päätöksen taustalla on lehden mukaan kasvava pelko, että venäläiset ohjukset voivat vahingossa tai tarkoituksessa lentää Puolaan. Puolaan on saapunut satojatuhansia pakolaisia Ukrainasta, minkä lisäksi maa on tärkeä solmukohta länsimaiden Ukrainalle lähettämän avun saamisessa perille.

Yhdysvallat on lähettänyt yhteensä noin 10 000 sotilasta Puolaan, minkä tarkoituksena on vahvistaa sotilasliitto Naton itäistä sivustaa.

Sota Ukrainassa puhuttaa Mieli ry:n kriisipuhelimessa – järkyttää kaikenikäisten perusturvallisuutta

Kello 6.38: Sota Ukrainassa puhuttaa kriisipuhelimessa ja järkyttää kaikenikäisten perusturvallisuutta, kertoo Mieli Suomen Mielenterveys ry tiedotteessaan.

Mieli ry:n Kriisipuhelimessa on käyty tähän mennessä yli 400 keskustelua, joissa soiton syy on ollut Venäjän hyökkäys Ukrainaan. Eniten soittoja tuli hyökkäyksen jälkeisenä perjantaina.

Soittajat ovat ilmaisseet huolta muun muassa sodan leviämisestä Suomeen, minkä lisäksi pelkoa ovat herättäneet uhat maailmansodasta ja ydinsodasta.

Tiedotteen mukaan Venäjän sota Ukrainassa ja sen tuoma ahdistus on heikentänyt toimintakykyä tai pahentanut mielenterveyden ongelmia. Osalla ahdistus on johtanut myös sairauslomiin.

Venäjältä on poistunut Suomen kautta Ukrainan sodan aikana jo tuhansia ihmisiä

Kello 6.37: Venäjältä on poistunut Suomen kautta Ukrainan sodan aikana jo tuhansia ihmisiä.

Pietarista Allegro-junilla Helsinkiin heitä saapuu päivittäin satoja, ja suuri osa jatkaa matkaansa lentokentälle.

Ulkopoliittisen instituutin (Upi) vanhempi tutkija Jussi Lassila näkee, että tämä on osa suurempaa muuttoliikettä, jossa erityisesti koulutettu keskiluokka haluaa lähteä pois Venäjältä. Lähdön syynä ovat usein maan poliittinen ja taloudellinen tilanne, joita sota on edelleen heikentänyt.

Nord Stream 2 -kaasuputki on "kuollut", arvioi yhdysvaltalaisvirkamies

6.36: Venäjän Ukrainaan tekemän hyökkäyksen vuoksi keskeytetty kiistelty Nord Stream 2 -kaasuputkiprojekti on "kuollut", arvioi Yhdysvaltain ulkoministeriön edustaja Victoria Nuland.

Nulandin mukaan kaasuputki on vain pala metallia meren pohjassa, eikä hän usko, että sitä enää elvytetään. Itämeren pohjassa Venäjältä Saksaan kulkevan putken kohtaloksi koituivat länsimaiden Venäjälle Ukrainan sodan vuoksi asettamat pakotteet.

Yhdysvaltain presidentti Joe Biden kertoi tiistaina, että Yhdysvallat kieltää öljyn, kaasun ja energian tuonnin Venäjältä. Lisäksi ainakin EU ja Britannia aikovat vähentää riippuvuuttaan venäläisestä energiasta.

Eduskunnassa on tänään ylimääräinen kyselytunti ajankohtaisesta ulko- ja turvallisuuspolitiikasta

Kello 6.35: Eduskunnassa järjestetään ylimääräinen kyselytunti ajankohtaisesta ulko- ja turvallisuuspoliittisesta tilanteesta tänään kello 14. Eduskunnan pääsihteerin Maija-Leena Paavolan mukaan kyselytunti kestää puoli tuntia.

Ajatus ylimääräisestä kyselytunnista on puhemies Matti Vanhasen (kesk.), ja se pohjautuu tarpeelle keskustella Ukrainaan liittyvistä kysymyksistä erillisessä keskustelussa.

Paikalla ovat näillä näkymin lähes kaikki ministerit, mukaan lukien pääministeri Sanna Marin (sd.), valtiovarainministeri Annika Saarikko (kesk.) ja ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr.).

Puolustusministeri Antti Kaikkonen (kesk.) ei osallistu, koska on työvierailulla Yhdysvalloissa.

Yhdysvallat: Venäjän asevoimat menettänyt 8–10 prosenttia hyökkäyksessä käyttämästään kalustosta

Kello 6.34: Yhdysvaltain arvion mukaan Venäjän asevoimat on menettänyt jo 8–10 prosenttia Ukrainaan hyökkäämiseksi käyttämästään kalustosta. Arviosta on kertonut uutiskanava CNN:n mukaan viimeisimpiä tiedustelutietoja tunteva virkamies.

Venäjä on menettänyt muun muassa panssarivaunuja, ilma-aluksia ja tykistöä. Tuore arvio on lähestulkoon kaksinkertainen niihin menetyksiin nähden, joista CNN kertoi viime viikolla. Tuolloin Venäjän arvioitiin menettäneen 3–5 prosenttia käyttämästään sotilaskalustosta.

Virkamiehen mukaan Yhdysvallat arvioi Ukrainan armeijan menettäneen vastaavanlaisen osuuden omasta kalustostaan.

McDonald's, Starbucks ja Coca-Cola keskeyttävät toimintansa Venäjällä

Kello 6.34: Hampurilaisketju McDonald's, kahvilaketju Starbucks ja virvoitusjuomayhtiö Coca-Cola ilmoittavat keskeyttävänsä toimintansa Venäjällä toistaiseksi. Amerikkalaisyhtiöitä on painostettu jo jonkin aikaa toiminnan keskeyttämiseen Ukrainan sodan vuoksi.

McDonald'silla on Venäjällä 850 hampurilaisravintolaa, ja ne työllistävät noin 62 000 ihmistä. McDonald's avasi ensimmäisen ravintolansa Neuvostoliitossa vuonna 1990, millä oli tuolloin suuri symboliarvo maan avautuessa länteen päin.

Starbucksilla puolestaan on oman ilmoituksensa mukaan Venäjällä 130 kahvilaa.