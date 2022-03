Venäjä on lähes tuhonnut riippumattoman median ja toimittajan työstä tullut vaarallista – Silti toivoa on: ”Isoäidit seuraavat sotaa Youtubesta”

Venäläiset asiantuntijat pelkäävät, että maa on sensuurissaan harppaamassa Kiinan tielle. Viime viikolla toimintansa lopettivat tv-kanava Dozhd ja radiokanava Eho Moskvy.

Kuvassa on Eho Moskvyn vaienneen radioaseman studio 3. päivä maaliskuuta. Riippumaton radiokanava ilmoitti silloin, että sen radiokanava ja nettisivut on päätetty ”likvidoida” eli ne lakkaavat toimimasta. Radiokanava ja digimedia Eho Moskvy kuuluu Gazprom-mediayhtiöön. Eho Moskvyn hallituksen enemmistö äänesti lakkauttamisen puolesta.

Aamulehti

Venäjä on tehnyt riippumattomien venäläismedioiden työn lähes mahdottomaksi. Venäläiset asiantuntijat kertoivat journalistien työn muuttuneen vaaralliseksi Aleksanteri-instituutin seminaarissa tiistaina.

Uusi ”valeuutisia” koskeva laki vaiensi hetkessä monet Kremliä tähän saakka kritisoineet äänet. Venäjän hallinnolle epäedullisten uutisten levittämisestä Ukrainan sotaan liittyen voi saada 15 vuoden vankeustuomion.

Aamulehti ei kerro paneelissa esiintyneiden puhujien nimiä heidän turvallisuutensa vuoksi.

Venäjän hallinto vaientaa 2020-luvulla kriittiset äänet. Tiedonvälitys palasi jättiharppauksella menneisyyteen.

Venäläinen riippumaton media on venäläistutkijoiden arvion mukaan lähes tuhoutunut. Viime viikolla toimintansa lopettivat tv-kanava Dozhd ja radiokanava Eho Moskvy.

Jäljellä on vain muutamia sankareita, jotka jatkavat paljastuksia sodan pimeyden keskellä, eräs asiantuntija sanoi tiistaina.

Riippumattoman median tilanne on Venäjällä nyt todella haastava, sanoo Tampereen yliopiston dosentti, journalistiikan yliopistonlehtori Katja Lehtisaari seminaarin järjestäjistä. Moni media pohtii nyt Lehtisaaren mukaan keinoja jatkaa toimintaansa.

”Esimerkiksi Pietarin Eho-radiokanava siirsi lähetykset Youtubeen. Yksi mahdollisuus riippumattomille viestimille saattaa olla Meduzan tapaan siirtyä Venäjältä ulkomaille”, Lehtisaari sanoo.

Putinin diktaattorimaisen hallinnon keinot ovat mennyttä aikaa. Kun Kreml sensuroi ja rajoittaa, kansa etsii tietoa vapaiden verkkoyhteyksien ja suorien videolähetysten avulla.

Seminaarin asiantuntijat pitivät tällä hetkellä riippumattomina medioina Meduzaa ja Novaja Gazetaa. Novaja Gazeta on tosin valinnut Kremlin uusimman valeuutisia koskevan lain jälkeen oman tiensä.

Novaja Gazeta päätti lopettaa raportoimisen Ukrainan sodasta ja Venäjän joukkojen tuhojen numeroista. Se keskittyy nyt uutisoimaan sodan taloudellisista seuraamuksista.

Meduzan ei tarvitse välittää Kremlin uhkauksista, sillä verkkosivuston toimitus on Latviassa. Venäjä on estänyt Meduzan verkkosivujen lukemisen, mutta sen uutisia on pääsyt vielä lukemaan Venäjällä Telegram-viestipalvelimen kautta.

Valoa tilanteeseen tuo puhujien mukaan digitalisaation megatrendi. Valtion totaalinen kontrolli ei enää ole mahdollinen, kun kansa on tottunut käyttämään uusinta älytekniikkaa, erilaisia uutiskanavia ja -viestipalveluita.

Venäläiset katsovat hallitusmyönteisten televisiouutisten sijaan yhä enemmän live-uutisvideoita netistä. Tässä autokameran kuvassa näkyy ohjuksen isku 3. päivä maaliskuuta Ukrainan Chernihiviin.

Samalla, kun Venäjä rajoittaa kansalaistensa pääsyä Facebookiin ja Instagramiin, venäläiset ovat alkaneet käyttää VPN-yhteyttä. Se salaa laitteen verkkoyhteyden ja parantaa netin käyttäjän yksityisyyttä.

Asiantuntijat kertovat, että venäläiset isoäidit ovat opetelleet seuraamaan sotatilannetta television sijaan Youtubesta.

Venäläismediat ovat joutuneet totuttelemaan Kremlin kiristyvään otteeseen etenkin vuoden 2012 presidentinvaalien jälkeen. Silloin Venäjä julkaisi mustan listan kielletystä verkkosisällöstä.

Vuoden 2012 presidentinvaalien jälkeiset protestit Venäjällä toivat esiin laajalle levinneen tyytymättömyyden Putinin hallintoon. Vastauksena mielenosoituksiin Venäjä on vuodesta 2012 alkaen puuttunut lainsäädännöllä opposition ja kansalaisyhteiskunnan toimintaan.

Hallinto uhkaa syytteillä kunnianloukkauksista, herjauksesta ja maanpetoksesta.

Mikä? Aleksanteri-instituutti Valtakunnallinen, Helsingin yliopiston alainen Venäjän, itäisen Euroopan ja Euraasian tutkimuskeskus. Tutkijat puhuivat Online talks on Russian media -sarjan tutkijaseminaarissa. Seminaarisarjaa järjestävät yhdessä Aleksanteri-instituutti ja TaRC, Tampereen yliopiston Venäjän ja Kiinan median osaamiskeskus.

Tutkijat pelkäävät, että Venäjä on sensuurissaan harppaamassa Kiinan tielle. Rajoitukset ja sensuuri ovat nyt asiantuntijoiden mukaan äärimmäisen aggressiivisia ja systemaattisia.

Itsevaltiaan otteilla on hintansa. Venäläisen kansan epäily ja tyytymättömyys maan johtoa kohtaan kasvavat.

Yhä useampi alkaa ajatella, että Kremlin virallinen viesti ei ole koko totuus. Venäläisten luottamus verkon live-uutisiin on puhujien mukaan nousussa, eikä valtiollisen television uutisia niellä noin vain.

Ukrainan sodan keskellä kansa alkaa seminaarin asiantuntijoiden mukaan nähdä riippumattoman journalismin arvon. Venäjän medialla on puhujien mukaan edessään pitkä tie korjata sensuroinnin ja epäluulon jäljet.

Toivo kuolee viimeisenä, eräs asiantuntija sanoo. Kun Venäjä lopulta saa vapaat vaalit ja vapaan tiedonvälityksen, oikeille uutisille on valtava tarve.

