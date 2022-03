Sotatunnuksen yleistyminen Venäjällä näyttää samalta kuin Yrjönnauhojen leviäminen yli maan Krimin miehityksen jälkeen.

Venäjän kansallismielinen oikeisto on ottanut Ukrainan rintamilla sotivista venäläisajoneuvoista tutun Z-kirjaimen uudeksi tunnuksekseen, jota on käytetty äärioikeiston mielenosoituksissa eri puolilla maata. Samaa tunnusta on nähty muun muassa Serbian uusnatsien Venäjää tukevissa mielenosoituksissa.

Viime päivinä tunnus on levinnyt Venäjällä yhä yleisempään käyttöön samaan tapaan kuin musta-oranssi Yrjönnauha levisi enemmistön isänmaalliseksi tunnukseksi Krimin miehityksen jälkeen 2014.

Mielenosoittaja maalasi Z-kirjaimen katuun perjantaina ääroikeiston Venäjää tukevassa mielenosoituksessa Belgradissa.

Lauantaina Z-tunnus levisi maailmanlaajuisiin urheilu-uutisiin, kun Dohassa pronssia voittanut telinevoimistelija Ivan Kuljak nousi palkintokorokkeelle rintaansa teipatun Z-kirjaimen kanssa.

Venäjällä Z-kirjain on levinnyt bussipysäkkeihin, mainostauluihin, vaatteisiin ja autoihin.

Tunnuksen käyttö heijastaa muutosta Venäjän propagandassa. Ukrainan hyökkäyksen alussa operaatiota mainostettiin ”kirurgisena täsmäiskuna” ja erikoisoperaationa. Nyt avoin sotakiihko ja kansallishurma näyttää valtaavan tilaa paitsi propagandassa myös siihen luottavien kansalaisten mielissä.

Sotaa kannattava Z-kirjain komeili viikonvaihteessa bussipysäkin katoksessa Pietarissa.

Sosiaalisessa mediassa ja ennen kaikkea Telegramissa ja Instagramissa toimivat venäläiset Z-kanavat käyttävät erilaisia hakutunnuksia, joista yleisin on svoih ne brosajem eli ”omia ei jätetä”. Tunnuksen otti ensinnä käyttöön Yleisvenäläinen kansanrintama ONF, joka on ryhtynyt auttamaan ulkomailta Venäjälle palaavia maanmiehiään käytännön vaikeuksissa.

Pääministerinä toiminut presidentti Vladimir Putin perusti kansanrintaman jo 2011 korvaamaan tuolloin suosiotaan menettänyttä valtapuolue Yhtenäistä Venäjää, mutta sittemmin siitä ei ole paljoa kuultu. Omia ei jätetä -iskulause on Venäjällä vähintään yhtä suosittu kuin suomalainen versio ”kaveria ei jätetä” ja se esiintyy myös fiktiossa, kuten kolme vuotta sitten julkaistun kazakstanilaisen sotaelokuvan nimessä.

Latinalaisen Z-kirjaimen valitseminen sotilasajoneuvojen tunnukseksi Ukrainassa ei ilmeisesti sisällä mitään suurempaa symboliikkaa. Merkki on selkeä ja sen arvellaan tarkoittavan sanaa zapad eli länsi hyökkäyksen suuntaan viitaten. Toinen selitys on ilmaus za popedy eli ”voiton puolesta”.

Suorasukaisista kannanotoistaan tunnettu venäläistutkija Kamil Galejev esitteli ”Z-ekosysteemin” leviämistä Twitter-tilillään sunnuntaina ja päätteli Venäjän ”vajoavan fasismiin”.

Omia ei jätetä -kanavien filmit ja kuvat saattavat tuoda mieleen kansallissosialistien esiintymiset 1930-luvun Saksassa.

Venäjän hyökkäyksen kannatuksesta ja sen kiihkeydestä ei kuitenkaan ole toistaiseksi tutkittua tietoa. Hyökkäystä edeltäneissä tammi-helmikuun mielipidemittauksissa Putinin sotaisa esiintyminen oli nostanut hänen toimiensa kannatusta useilla prosenttiyksiköillä viime syksyn lukemiin verrattuna.

Galejev väittää twiiteissään, että kansallismielisiä somekanavia käytetään Venäjällä myös sotilastiedusteluun. Ukrainassa asuvat Venäjä-mieliset ihmiset jakaisivat tutkijan mukaan tietoa Ukrainan asevoimien sijainnista Venäjän asevoimille.

Samalla kartoitettaisiin myös Ukrainan vapaaehtoisiin taistelijoihin kuuluvien ihmisten osoitetietoja myöhempiä kostotoimia varten. Näistä väitteistä ei näyttöä ole.