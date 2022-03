Päivä 13: Venäjä uhkaa sulkea Nord Stream 1 -kaasuputken, Ukraina: Venäjän joukkojen eteneminen hidastunut merkittävästi – Aamulehti seuraa

Aamulehti seuraa Venäjän hyökkäystä Ukrainaan tässä päivittyvässä jutussa hetki hetkeltä tiistaina 8. maaliskuuta 2022.

Venäjän ja Ukraina pitivät kolmannet neuvottelunsa Valko-Venäjällä maanantai-iltapäivällä.

Ukrainalaisneuvottelijan mukaan neuvotteluissa edistyttiin vain hieman siviilien evakuoinnin osalta. Venäjä ei tyytynyt neuvottelujen lopputulokseen.

Neljännet neuvottelut järjestetään todennäköisesti pian.

Euroopan maat harkitsevat pakotteita venäläiselle tuontienenergialle.

YK:n ihmisoikeusvaltuutetun toimisto OHCHR päivitti maanantaina arviotaan Ukrainan sodan siviiliuhrien määrästä. OHCHR:n mukaan Venäjän hyökkäyksen vuoksi oli maanantaihin mennessä kuollut ainakin 406 ja haavoittunut 801 siviiliä.

Humanitaarinen käytävä aukeaa Sumyssa

Kello 9.34: Humanitaarinen käytävä siviilien poistoon aukeaa tänään Ukrainan kaupungissa Sumyssa, kertoo Ukrainan varapääministeri Iryna Vereshchuk uutistoimisto Reutersin mukaan.

Vereshchuk sanoi, että siviilit lähtevät kaupungista busseilla kello kahdeksalta aamulla paikallista aikaa.

Yhdysvaltain kansalaisia varoitetaan matkustamasta Venäjälle ja Valko-Venäjälle

Kello 9.26: Yhdysvaltain Ukrainan-suurlähetystö varoittaa Ukrainasta pois pyrkiviä kansalaisiaan siitä, että tilanne maan rajoilla voi muuttua hyvin nopeasti. Kansalaisia kehotetaan välttämään matkustamista Venäjälle viranomaisten suorittaman häirinnän välttämiseksi, uutisoi The Guardian.

Myös Valko-Venäjälle matkustamisesta varoitetaan. Syyksi tähän kerrotaan muun muassa riski joutua säilöönotetuksi, sekä maan sotatoimet Ukrainan vastaisella rajalla.

Ukrainan ulkoministeriö: kaksi öljysäiliötä on tuhoutunut Zytomyrissä Ukrainan pohjoisosassa

Kello 9.23: Ukrainan ulkoministeriö kertoo Twitterissä, että kaksi öljysäiliötä on tuhoutunut Zytomyrissä Ukrainan pohjoisosassa.

Joe Biden kiittää Etelä-Koreaa Venäjä-pakotteista, Japani lisännyt pakotteita

Kello 9.05: Etelä-Korean presidentti Moon Jae-in ja Yhdysvaltain presidentti Joe Biden ovat olleet keskustelleet, kertoo uutistoimisto Reuters.

Presidentti Moonin edustajien mukaan Biden oli kiittänyt Etelä-Koreaa siitä, että maa on liittynyt Venäjään kohdistuviin taloudellisiin pakotteisiin ja tuontirajoitteisiin. Bidenin mukaan Etelä-Korean pakotteet ovat antaneet voimakkaan merkin tuesta Ukrainaa kohtaan.

Etelä-Korea on monien muiden tavoin estänyt Venäjän keskuspankin rahasiirrot pakotteet maassaan. Etelä-Korea aikoo myös Euroopan Unionin maiden tavoin sulkea venäläispankit Swift-maksujärjestelmän ulkopuolelle.

Myös Japani on tiukentanut Venäjään kohdistuvia pakotteitaan. Japani on lisännyt henkilökohtaisten pakotteiden listalle 20 venäläistä, joista monet ovat korkeissa tehtävissä presidentti Vladimir Putinin hallinnossa. Samoin Japani on estänyt öljynjalostuslaitteiden viennin Venäjälle.

Venäjä uhkaa sulkea Nord Stream 1 -kaasuputken

Kello 8.54: Venäjä voi lopettaa kaasutoimitukset Keski-Eurooppaan Nord Stream 1 -kaasuputkea pitkin, Venäjän varapääministeri Aleksandr Novak sanoi myöhään maanantai-iltana, kertoo muun muassa uutistoimisto Reuters.

Novak sanoi, että Venäjä voi sulkea kaasuhanat vastatoimena länsimaille, jos nämä päättävät venäläisen raakaöljyn tuontikiellosta.

”Meillä on tietenkin oikeus tehdä vastaava päätös ja asettaa vientikielto kaasutoimituksille Nord Stream 1 -putkessa”, Novak sanoi brittikanava BBC:n mukaan.

NORD STREAM 1 -kaasuputki kulkee Itämeressä Viipurin tienoilta Saksaan ja on ollut toiminnassa kymmenisen vuotta. Se on yksi merkittävimpiä maakaasun lähteitä Euroopassa.

BBC:n mukaan Venäjältä tuodaan noin 40 prosenttia EU-maiden maakaasusta. Raakaöljystä noin 30 prosenttia tulee Venäjältä.

Useita kuollut Venäjän kranaatti-iskussa, joukossa lapsia

Kello 8.39:Useiden ihmisten kerrotaan kuolleen Venäjän kranaatti-iskussa Sumyn kaupungissa koillis-Ukrainassa. Sumyn kuvernöörin Dmytro Žyvytskyin mukaan uhrien joukossa on myös lapsia, kertoo The Guardian.

Keskuskauppakamari: Vienti Venäjälle vähentynyt tuntuvasti sodan alkamisen jälkeen

Kello 8.29: Suomalaisten yritysten vienti Venäjälle on pudonnut selvästi sen jälkeen kun Venäjä hyökkäsi Ukrainaan, kertoo Keskuskauppakamari. Kauppakamarien asiakirjatilastojen mukaan alkuperäistodistusten määrät ovat jääneet puoleen siitä, mitä ne olivat vastaavalla jaksolla vuosi sitten.

"Kauppa on käynyt pakotteiden myötä vaikeaksi ellei lähes mahdottomaksi.”

Ajalla 24.2–6.3. Venäjälle myönnettiin tänä vuonna 140 alkuperätodistusta, kun viime vuonna määrä oli 283.

Keskuskauppakamarin kansainvälisten asioiden johtaja Lenita Toivakka pitää pudotusta merkittävänä.

”Suomalaiset yritykset ovat reagoineet nopeasti epävakaaseen tilanteeseen ja kauppaa Venäjälle ei tehdä. Yrityksen ovat pienentäneet Venäjä-riskiään liiketoimintaympäristön heikentyessä jo aiemmin, mutta kauppa Venäjälle on käynyt pakotteiden myötä nyt vaikeaksi, ellei lähes mahdottomaksi”, Toivakka sanoo tiedotteessa.

EU:n yleisellä alkuperätodistuksella osoitetaan tavaran alkuperä, jotta se voidaan kohdemaassa tullata ja käsitellä määräysten mukaisesti. Viime vuonna Venäjälle meni 14,5 prosenttia kaikista kauppakamarien myöntämistä alkuperätodistuksista.

”Venäjän kaupan romahtaessa on syytä muistaa, että maailmalla riittää suomalaisille yrityksille markkinamahdollisuuksia myös huomattavan paljon helpommissa liiketoimintaympäristöissä”, Toivakka neuvoo.

Öljyvaraston tulipaloa yritettiin sammuttaa Žytomyrin kaupungissa

Kello 8:15: Ukrainan viranomaisten mukaan Venäjän ilmaisku olisi sytyttänyt maanantaina öljyvaraston tuleen Žytomyrin kaupungissa noin 140 kilometriä Kiovasta länteen. Ukrainan mukaan Venäjä teki ilmaiskun öljyvarastoon myös Tšernihivissä, joka sijaitsee noin 150 kilometriä Kiovasta koilliseen.

Australia asettaa uusia pakotteita Venäjälle

Kello 8.00: Australia kertoo asettavansa lisäpakotteita Venäjälle, uutisoi CNN.

Pakotteet kohdistuvat Venäjän maa-, meri- ja ilmavoimien komentajiin sekä Venäjän valtiollista propagandaa levittäviin henkilöihin, kertoo Australian ulkoministeriö.

Maa tekee myös yhteistyötä Twitterin, Facebookin ja Googlen kanssa rajoittaakseen Venäjän valtiollisen median sisältöjen näkyvyyttä Australiassa.

Saksa järjestää etäkokouksen maailmanlaajuisen elintarvikevarmuuden turvaamiseksi

Kello 7.55: Saksa järjestää etäkokouksen G7-maiden maatalousministereille maailmanlaajuisen elintarvikevarmuuden turvaamiseksi, kertoo uutistoimisto Reuters.

Kokouksen on tarkoitus vakauttaa Venäjän hyökkäyksen vaikutusta ruoan hintaan.

YK tarvitsee turvallisen käytävän avun saamiseksi Ukrainan kriisialueille

Kello 7.52: YK tarvitsee turvallisen käytävän toimittaakseen humanitaarista apua Ukrainan konfliktialueille, sanoi YK:n hätäavun koordinaattori Martin Griffiths turvallisuusneuvostolle.

Griffiths kertoi, että esimerkiksi Mariupolissa, Harkovassa ja Melitopolissa tarvitaan epätoivoisesti apua, erityisesti henkiä pelastavia lääkkeitä.

YK:n mukaan 11 päivässä 1,7 miljoonaa ukrainalaista ovat paenneet maastaan. Määrästä puolet on lapsia. YK myös kertoo, että Ukrainassa 1 207 siviiliä on loukkaantunut ja 406 siviiliä on kuollut. YK:n mukaan lapsia on kuollut 27 ja 42 lasta on haavoittanut.

Neuvosto kokoontui Ukrainan tilanteen takia maanantaina.

Ukrainan armeija: Venäjän joukkojen eteneminen hidastunut merkittävästi

Kello 7.50: Ukrainan armeijan yleisesikunnan uusimman tilannepäivityksen mukaan Venäjän joukot jatkavat hyökkäyksiä, mutta joukkojen eteneminen on hidastunut merkittävästi.

Saman tilannepäivityksen mukaan Ukrainan ilmavoimat ja ilmatorjunta ovat onnistuneesti estäneet useita ohjus- ja ilmaiskuja, ja elintärkeiden kohteiden suojelu jatkuu.

Keskiyöllä julkaistun edellisen päivityksen mukaan Venäjän joukot ovat viime aikoina keskittyneet yrityksiin luoda maayhteys Krimin niemimaan ja Venäjän maa-alueen välillä, yrityksiin vallata Mariupolin kaupunki, yrityksiin saartaa Kiova, ja yrityksiin edetä Itä-Ukrainan Luhanskin ja Donetskin alueiden hallinnollisille rajoille.

Saman päivityksen mukaan Venäjän joukot jatkoivat uudelleen ryhmittymistä Kiovan edustalla maanantaina. Ukrainan armeijan mukaan Venäjä aikoo yrittää hyökätä Kiovaan kaikkein parhaimmilla joukoillaan, apunaan tšetšenialaisen sotilasjohtajan Ramzan Kadyrovin erikoisjoukot, sekä venäläiset palkkasotilaat.

Aaltola: ”Sota leviää herkästi myös uusille alueille, ulos Ukrainasta”

Kello 7.48: Ulkopoliittisen instituutin johtaja Mika Aaltola on jakanut tänään Twitterissä ajatuksiaan Ukrainan sodasta.

Aaltolan mukaan sodassa on nyt tultu vaiheeseen, jossa nähdään selkeää kuolleisuuden kasvua. Hän viittaa tällä muun muassa siihen, että Venäjällä on pelissä kaikki Ukrainan sotaa varten varatut joukot.

Aaltola myös kertoo, että sota voi laajentua maantieteellisesti.

”Sota leviää herkästi myös uusille alueille, ulos Ukrainasta, uusien osapuolten arvioidessa sen tuottamaa uhkaa ja liittyessä sotaan”, Aaltola kirjoittaa.

Koko Aaltolan twiittiketju on luettavissa klikkaamalla alla olevaa twiittiä.

YK: Ukrainasta on paennut 1,7 miljoonaa ihmistä

Kello 7.40: Ukrainasta on paennut 1,7 miljoona ihmistä sen jälkeen, kun Venäjä aloitti laajamittaisen hyökkäyksen Ukrainaan torstaina 24. helmikuuta, sanoo YK:n pakolaisjärjestö UNHCR. Paenneet ovat valtaosin lapsia ja naisia.

Blinken saapuu tänään Viroon

Kello 7.24: Yhdysvaltain ulkoministeri Antony Blinken saapuu tänään vierailulle Viroon. Vierailun aikana hänen on määrä tavata Viron presidentti Alar Karis, pääministeri Kaja Kallas ja ulkoministeri Eva-Maria Liimets.

Yhdysvaltain ulkoministeriön tiedottaja Ned Price sanoi ennen Blinkenin Euroopan-matkaa, että sen tarkoituksena on jatkaa neuvotteluja ja koordinointia Yhdysvaltain Nato-liittolaisten ja eurooppalaisten kumppanien kanssa Ukrainan sotaan liittyen.

Wall Streetilla pörssikurssien alamäki sai jatkoa

Kello 7.22: Venäjän Ukrainaan tehdyn hyökkäyksen vaikutukset näkyvät markkinoilla.

Yhdysvalloissa New Yorkin pörssi sulkeutui maanantaina alamäessä, kun Venäjän hyökkäys Ukrainaan on herättänyt huolta hyödykkeiden hinnan noususta.

Teollisuusindeksi Dow Jones laski 2,4 prosenttia jatkaen viime viikon heikentymistä. Laaja-alainen S&P 500 -indeksi syöksyi kolme prosenttia. Myös teknologiapainotteinen Nasdaq-indeksi painui alas. Se laski 3,6 prosenttia.

Aasiassa Tokion pörssi on avautunut tiistaina laskusuunnassa. Nikkei-indeksi oli 1,22 prosenttia miinuksella. Hongkongissa sen sijaan Hang Seng -indeksi oli kaupankäynnin alkaessa hienoisessa nousussa.

Venäjän hyökkäys Ukrainaan on saanut pörssikursseja laskuun eri puolilla maailmaa. Samalla öljyn hinta on ollut nousussa. Brent-laadun hinta lähenteli jo 140 Yhdysvaltain dollaria tynnyriltä, mutta nousun jälkeen hinta laski jonkin verran.

”Vaikuttaa, että Venäjän hyökkäys Ukrainaan on johtanut olennaiseen muutokseen. Inflaatiopaineet pysyvät koholla odotettua pidempään, ja lopulta seuraavan 24 kuukauden aikana seuraa talouden taantuma”, Oanda-yhtiönanalyytikko Edward Moya kommentoi Wall Streetin tapahtumaviestissään uutistoimisto AFP:n mukaan.

New Yorkissa Dow-indeksin suurimmat häviäjät olivat maanantaina American Express, Boeing ja Disney.

Myös suurten teknologiayhtiöiden osakkeiden hinnat laskivat. Amazonin, Facebookin Metan ja Googlen emoyhtiö Alphabetin osakkeet putosivat yli neljä prosenttia.

Suomessa venäjänkieliset ovat kohdanneet vihapuhetta Ukrainan sodan syttymisen jälkeen

Kello 7.04: Suomessa venäjänkieliset ihmiset ovat kertoneet kohdanneensa aiempaa enemmän vihapuhetta ja ennakkoluuloja sen jälkeen, kun Venäjä hyökkäsi Ukrainaan helmikuun lopulla.

Suomi–Venäjä-seuran pääsihteeri Niina Sinkko kertoi uutistoimisto STT:lle rajusta vihapuheesta erityisesti sosiaalisen median kanavissa. Sinkko arvioi, että venäläisvastaisuus on lisääntynyt. Monet venäjänkieliset ovat myös alkaneet käyttää suomen kieltä venäjän sijaan.

Venäjää puhuvat ovat suurin vieraskielisten ryhmä Suomessa. Tilastokeskuksen mukaan Suomessa venäjää äidinkielenään puhui vuonna 2020 yli 84 000 ihmistä.

The New York Times: Ukrainan joukot ovat tappaneet ainakin 3000 venäläistä sotilasta

Kello 6.58: The New York Times uutisoi, että Ukrainan armeija on tappanut ainakin 3000 venäläistä sotilasta sen jälkeen kun Venäjä aloitti laajamittaisen hyökkäyksen Ukrainaan torstaina 24. helmikuuta. Näin kertovat varovaiset yhdysvaltalaiset tiedusteluarviot lehden mukaan.

Ukraina on muun muassa ampunut alas venäläisiä maahanlaskukoneita, helikoptereita ja tehnyt suuria tuhoja venäläisten sotilasajoneuvokolonniin sekä Yhdysvaltojen että Länsi- ja Keski-Euroopan toimittamilla panssarin- ja ilmatorjuntaohjuksilla että Turkin toimittamilla Bayraktar-droneilla, nimettömänä pysytelleet viranomaislähteet kertoivat The New York Timesille ja viittasivat salaisiin tiedusteluarvioihin.

Eri lähteiden perusteella on myös hyvin todennäköistä, että Ukraina on ampunut alas useita venäläisiä hävittäjiä.

The New York Timesin haastattelemien nimettömien viranomaislähteiden mukaan venäläiset sotilaat ovat kärsineet lisäksi heikosta taistelutahdosta ja polttoaine- ja ruokapulasta. Jotkut venäläiset joukot ylittivät Ukrainan rajan mukaan valmisaterioita, joiden parasta ennen -päivä oli vuonna 2002, lehden lähteet kertovat. Jotkut venäläiset ovat antautuneet ja toiset sabotoineet omia ajoneuvojaan, ettei heidän tarvitsisi sotia.

The New York Times muistuttaa, että länsimaiset viranomaiset levittävät mielellään tietoa Venäjän armeijan epäonnistumisista. Tarkoituksena on vähentää venäläisten ja tukea ukrainalaisten taistelutahtoa. Siksi kaikkiin tietoihin tulee suhtautua varauksella.

Lehden mukaan on kuitenkin erittäin todennäköistä, ettei Venäjän hyökkäys Ukrainaan ole sujunut Venäjän suunnitelmien mukaan. Esimerkiksi iso osa Venäjän joukoista on jumissa Pohjois-Ukrainassa Kiovan suunnilla.Venäläiset panssarivaunut ovat liikkuneet vailla kunnollista jalkaväen suojaa, mikä on sallinut ukrainalaisten sotilaiden tuhota vaunun toisensa perään Javelineilla ja muilla panssarintorjunta-aseilla erityisesti Kiovan pohjoispuolella. Todennäköisesti tästä syystä venäläisten pitkä kolonna ei ole liikkunut päiviin juuri yhtään.

Itä-Ukrainan Harkovan oletettiin kaatuvan tunneissa, mutta se on yhä Ukrainan armeijan hallussa, jatkuvan venäläisten ohjus- ja tykistötulen alla.

Sumyn kaupunkiin tehtiin yöllä ilmaisku

Kello 6.41: Venäjän armeija teki ilmaiskun Sumyn kaupunkiin tiistain vastaisena yönä, sanoi alueen kuvernööri Dmitro Žyvytskyi Telegram-palvelussa. Pommeja osui hänen mukaansa myös asuinalueille. Kuolleiden ja loukkaantuneiden määrästä ei vielä aamulla ollut tietoa.

Maanantaina Ukrainan joukot taistelivat Venäjän joukkoja vastaan kaupungin lähellä ja neljä ukrainalaista sotilasta kuoli, Žyvytskyi sanoi.

Tšernobylin henkilöstöä näännytetään vähäisellä ruoalla ja unella

Kello 6.20: Ainakin 100 Tšernobylin ydinvoimalan työntekijää on ollut loukussa ydinvoimalassa 12 päivän ajan siitä lähtien, kun Venäjä aloitti laajamittaisen hyökkäyksensä Ukrainaan. Venäjän armeija valtasi Pohjois-Ukrainassa sijaitsevan voimalan hyökkäyksen ensimmäisenä päivänä.

Sky Newsin mukaan työmaalla panttivangiksi otettu henkilöstö pakotetaan työskentelemään ankarissa olosuhteissa erittäin rajoitetuilla ruoka-annoksilla.

Venäjä luvannut tulitauon kello yhdeksältä

Kello 6.06: Venäjä sanoo pitävänsä tulitauon ja avaavansa humanitaariset käytävät tiistaina, uutisoi CNN.

Tulitauon on määrä alkaa aamulla kello kymmeneltä Moskovan aikaa eli yhdeksältä Suomen ja Kiovan aikaa.

Tulitauon on tarkoitus sallia kansalaisten evakuoinnin Kiovasta, Harkovasta, Tshernihivistä, Sumysta ja Mariupolista.

Humanitaaristen käytävien avaamisesta oli sovittu jo maanantaiksi, mutta Venäjän pommitukset estivät niiden onnistumisen.

Ukrainan presidentti Zelenskyi kertoi maanantai-illan puheessaan, että Venäjä oli jopa miinoittanut teitä, joiden kautta oli tarkoitus kuljettaa ruokaa ja lääkkeitä Mariupoliin.

IAEA: Tykistötuli on vahingoittanut ydintutkimuslaitosta Harkovassa

Kello 6.03: Kansainvälinen atomienergiajärjestö IAEA kertoo saaneensa raportteja tykistötulesta, joka on vahingoittanut ydintutkimuslaitosta Ukrainan toiseksi suurimmassa kaupungissa Harkovassa. Venäjä on piirittänyt kaupunkia.

IAEA:n mukaan hyökkäys tapahtui sunnuntaina.

Järjestö kertoo, että alueella ei ole havaittu nousua säteilytasoissa. IAEA sanoo, että laitoksen radioaktiivisen aineen varastot ovat erittäin vähäiset.

Laitos on osa Harkovan fysiikan ja teknologian instituuttia, joka on päätynyt salaliittoteorioiden ja Venäjän median perusteettomien väitteiden keskipisteeseen. On väitetty perusteettomasti, että Ukraina kehittäisi jonkinlaista ydinasetta.

Putin sanoo, ettei aio lähettää varusmiehiä tai reserviläisiä Ukrainaan

Kello 6.01: Venäjän presidentti Vladimir Putin sanoo, ettei aio lähettää varusmiehiä tai reserviläisiä taistelemaan Ukrainaan.

Televisioidussa puheessaan Putin lupasi, että Venäjä saavuttaa tavoitteensa Ukrainassa pelkkien ammattisotilaiden avulla.

”Varusmiehet eivät osallistu eivätkä jatkossakaan osallistu taisteluihin. Myöskään lisää reserviläisiä ei värvätä”, Putin sanoi.

”Tavoitteitamme toteuttavat vain ammattisotilaat. Olen varma, että he varmistavat turvallisuuden ja rauhan venäläisille tehokkaalla tavalla.”

Korkea-arvoinen Yhdysvaltain puolustushallinnon virkamies kertoi maanantaina, että Venäjä on nyt siirtänyt Ukrainaan lähes kaiken siitä sotavoimasta, jonka se oli kerännyt maan rajojen läheisyyteen ennen toissaviikkoista hyökkäystään.

Viime päivinä on spekuloitu, että Putinin täytyy pian määrätä lisää sotilaita Ukrainaan, koska Venäjän asevoimien eteneminen on ollut hitaampaa kuin Kreml oletti.

Ukrainan puolustusministeriö väittää surmanneensa korkea-arvoisen venäläisupseerin taistelussa Harkovassa

Kello 6.01: Ukrainan puolustusministeriö väittää surmanneensa Venäjän asevoimien kenraalimajuri Vitali Gerasimovin taistelussa Harkovassa. Asiasta kertovat muun muassa ukrainalainen uutistoimisto Unian ja brittiläinen sanomalehti The Guardian.

Tutkivan journalismin sivusto Bellingcatin toimittaja Hristo Grozev kertoi Twitterissä saaneensa tiedolle varmistuksen venäläislähteestä.

Uutistoimisto Unianin arvion mukaan Gerasimov saattaa olla korkea-arvoisin taistelussa kuollut Venäjän upseeri 24. helmikuuta alkaneen hyökkäyksen aikana. Unianin mukaan kenraalimajuri johtaa yleensä vahvuudeltaan noin 15 000 sotilaasta koostuvaa joukkoa.

The Guardianin mukaan Gerasimovin uskotaan olleen Venäjän maavoimien 41. armeijan varakomentaja.

Aiemmin Ukrainan puolustusministeriö kertoi Ukrainan tarkkampujien surmanneen samaisen armeijan toisena varakomentajana toimineen kenraalimajuri Andrej Suhovetskijn taisteluissa Mariupolissa 28. helmikuuta. Suhovetskijn kuolema on vahvistettu myös Venäjän puolelta.

Zelenskyi julkaisi videon työhuoneestaan ensimmäistä kertaa sitten Venäjän hyökkäyksen alun

Kello 6.01: Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi julkaisi myöhään maanantaina videon kansliansa työhuoneesta Kiovassa.

"Kiovassa on ilta, kanslia maanantai-iltana. Tiedättehän, olemme sanoneet, että maanantai on vaikea päivä. Maassa on sota, joten jokainen päivä on maanantai", Zelenskyi sanoo videon aluksi siirtyessään työhuoneensa ikkunalta työpöytänsä ääreen pitämään puhetta.

Uutiskanava CNN:n ja sanomalehti The Guardianin mukaan kyseessä on ensimmäinen kerta Venäjän 12 päivää sitten aloittaman hyökkäyksen aikana, kun Zelenskyi nähdään työhuoneessaan.

Videollaan Zelenskyi vakuutteli ukrainalaisille pysyvänsä maassa, tapahtui mitä tahansa.

"Sanon nyt yhden asian: Minä pysyn täällä. Pysyn Kiovassa, Bankova-kadulla. Minä en ole piilossa, enkä pelkää ketään", Zelenskyi sanoi Ukrainan presidentinkanslian puheesta julkaiseman englanninkielisen käännöksen mukaan.

Puheessaan Zelenskyi syytti Venäjän joukkoja siviilien evakuoimisen estämisestä humanitaarisia käytäviä pitkin.

"Sopimus humanitaarisista käytävistä oli. Toimiko se? Sen (käytävän) sijasta paikalla oli venäläisiä panssarivaunuja. venäläisiä raketinheittimiä ja venäläisiä miinoja", Zelenskyi sanoi.

Hänen mukaansa Venäjän joukot olivat miinoittaneet tien, jotka oli valittu ruoan ja lääkkeiden tuomiseksi piiritettyyn Mariupolin kaupunkiin Etelä-Ukrainassa.

Myös kansainvälisen punaisen ristin komitean johtaja Dominik Stillhart kertoi maanantaina BBC:n radio 4:n Today-ohjelmalle, että osa suunnitelluista evakuointikäytävistä ukrainalaiskaupunki Mariupolista oli miinoitettu.