Lyhyt kertaus: Tämä pitää tietää Venäjän hyökkäyksestä sunnuntailta

Sunnuntaina Mariupolin evakuoiminen epäonnistui toistamiseen Venäjän rikottua tulitaukoa. Myös muiden kaupunkien pommitukset jatkuivat.

Aamulehti

Venäjän joukot jatkoivat sunnuntaina Ukrainan pääkaupunki Kiovan pommituksia. Kiovan luoteispuolella Irpinin alueelta raportoitiin kahdesta iskusta. CNN:n lähteiden mukaan iskut osuivat tarkastuspisteelle, jonka kautta ihmisiä on poistunut alueelta. Ukrainalaisviranomaisten kertoivat, että iskuissa kuoli muun muassa kaksi lasta.

Mariupolin evakuointeja oli tarkoitus jatkaa sunnuntaina puolen päivän aikaan, mutta satamakaupungin piirittäneiden Venäjän joukkojen kerrottiin jatkaneen turvallisiksi tarkoitettujen alueiden pommittamista. Ukrainan viranomaiset ovat aiemmin ilmoittaneet suunnittelevansa yli 200 000 ihmisen evakuointia Mariupolista, mutta vain 300 ihmisen kerrottiin lähteneen kaupungista. Myös Volnovakhanin kaupungin evakuoinnit jouduttiin keskeyttämään.

Mariupol on ollut nyt viisi päivää ilman sähköä ja myös vesi on loppumassa. Asiasta on kertonut kaupungin pormestari. Myös uhrien auttaminen on vaikeaa pommitusten keskellä, kaupungin viranomaiset ovat todenneet.

Venäjän isku on tuhonnut myös täysin siviililentokentän Vinnytsjassa Ukrainan keskiosassa. Vinnytsja sijaitsee noin 250 kilometriä pääkaupunki Kiovasta lounaaseen. Tähän asti taistelut ovat pitkälti keskittyneet Kiovan pohjois- ja eteläpuolelle sekä maan eteläisiin alueisiin.

Satojatuhansia ilman sähköä

Uutiskana CNN kertoi sunnuntaina, että kaasuputki Donetskin ja Mariupolin välillä on vaurioitunut. Asiasta kertoi Twitterissä Ukrainan parlamentin edustaja Inna Sovsun. Sovsunin mukaan noin 750 000 ihmistä olisi jäänyt tapahtuneen jälkeen ilman lämmitystä. Ukrainassa on suljettu Venäjän hyökkäyksen vuoksi myös 16 kaasunjakeluasemaa kuudella eri alueella: Harkovassa, Mykolajivissa, Zaporižžjassa, Kiovassa, Donetskissa ja Luhanskissa.

Sunnuntaina Venäjän joukkojen kerrottiin myös etenevän kohti Kanivin vesivoimalaa. Kaniv sijaitsee noin 1000 kilometriä Kiovasta etelään. Asiasta kertoi The Kyiv Independent. Vesivoima on Ukrainassa kolmanneksi tärkein energianlähde fossiilisen (hiili ja maakaasu) sekä ydinvoiman jälkeen.

Sotatoimien arvioidaan voimistuvan

Yhdysvaltalainen tutkimuslaitos esitti sunnuntaina arvion, jonka mukaan Venäjän joukot ovat keskeyttäneet laajamittaiset sotatoimet hetkellisesti ja valmistautuvat jatkamaan Kiovaan, Harkovaan, Nikolajeviaan sekä Odessaa seuraavan 24–48 tunnin aikana. Asiasta uutisoi Guardian.

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi varoitti sunnuntaina, että Venäjä olisi valmistautumassa satamakaupunki Odessan laajaan pommitukseen.

Tähän mennessä Venäjän hyökkäyksessä Ukrainaan ainakin 364 siviiliä on kuollut ja 759 loukkaantunut. Määrän uskotaan olevan todellisuudessa paljon korkeampi. Lisäksi Ukrainasta paenneiden määrä on noussut 1,5 miljoonaan.