Päivä 11: Tutkimuslaitoksen arvio: Venäjä saattanut keskeyttää sotatoimet hetkeksi ennen laajaa hyökkäystä Kiovaan, Harkovaan ja Odessaan – Aamulehti seuraa

Aamulehti seuraa Venäjän hyökkäystä Ukrainaan tässä päivittyvässä jutussa hetki hetkeltä sunnuntaina 6. maaliskuuta 2022.

Venäjän hyökkäyksen 11. päivä on sunnuntaina.

Lauantai-iltaan mennessä Ukrainassa oli kuollut yhteensä 351 siviiliä ja loukkaantuneita on yli 700, YK kertoi vahvistetuista uhreista.

Reutersin välittämässä tiedotteessa YK:n uhrilukua tarkkaileva taho totesi, että todelliset luvut ovat ”todennäköisesti hyvin paljon suuremmat”.

YK:n alainen pakolaisjärjestö kertoi lauantaina, että Ukrainasta paenneiden määrä on noussut 1,3 miljoonaan. Järjestön arvion mukaan sunnuntai-iltaan mennessä pakolaisten määrä nousee 1,5 miljoonaan ihmiseen.

6.3.

Brittitiedustelu: Venäjä tulittaa siviilikohteita

Kello 8.56: Britannian sotilastiedustelu kertoo päivittäisessä analyysissaan, että venäläisjoukot iskevät siviilikohteisiin muun muassa Harkovassa Chernihivissä ja Mariupolissa.

”Venäjä on aiemmin käyttänyt samanlaisia taktiikoita Tshetsheniassa 1999 ja Syyriassa 2016 käyttäen sekä ilmasta että maasta laukaistavia ammuksia.”

Brittien arvion mukaan Ukrainan vastarinta jatkaa venäläisten yllättämistä, ja Venäjän etenemistä ovat hidastaneet Ukrainan iskut huoltolinjoihin.

Venäjä kiistää iskut siviilikohteisiin. Tiedustelutietojen lisäksi Ukrainasta on runsaasti video- ja kuvamateriaalia, jossa venäläiset pommittavat päivänselviä asuinrakennuksia ja muuta siviili-infrastruktuuria kuten kauppakeskuksia ja sairaaloita.

BBC: Boris Johnson laati kuuden kohdan lista Putinin epäonnistumisen varmistamiseksi

Kello 8.48: : Britannian pääministeri Boris Johnson on julkaissut kuuden kohdan listan, jossa luetellaan keinoja Putinin pysäyttämiseksi, kertoo BBC.

Listalla on esimerkiksi koalition muodostaminen humanitaarisen avun varmistamiseksi Ukrainaan, Ukrainan itsepuolustuksen tukeminen, taloudellisten paineiden kiristäminen Venäjää vastaan sekä Nato-maiden välinen "nopea kampanja" turvallisuuden ja sietokyvyn vahvistamiseksi. Johnsonin listalla myös korostetaan diplomaattisten ratkaisujen löytämistä sotaan, mutta vain Ukrainan virallisen valtion täysimääräisellä osallistumisella.

Johnsonin kerrotaan esittävän viestinsä maanantaina Kanadan ja Alankomaiden pääministereille Justin Trudeaulle ja Mark Ruttelle.

Venäjän joukkojen varoitetaan lähestyvän vesivoimalaa Kiovasta etelään

Kello 8.38: Venäjän joukot näyttäisivät etenevän kohti Kanivin vesivoimalaa, kertoo The Kyiv Independent.

Kaniv sijaitsee noin 1000 kilometriä Kiovasta etelään, Tšerkasyn alueella. Alueen läpi viertaa Dnepr, johon on tehty patoja vesivoiman saamiseksi. Padon ohella Kanivissa sijaitsee iso tekoallas.

1980–1990-lukujen vaihteessa rakennettu ja parhaillaan uusittavana oleva voimalaitos on Ukrainan toiseksi suurin.

Vesivoima on Ukrainasssa kolmanneksi tärkein energianlähde fossiilisen (hiili ja maakaasu) sekä ydinvoiman jälkeen.

Lisää ukrainalaisia ilman lämmitystä – kaasuasemia suljettu

Kello 8.22: Jo 16 kaasunjakeluasemaa on suljettu Ukrainan kuudella eri alueella: Harkovassa, Mykolajivissa, Zaporižžjassa, Kiovassa, Donetskissa ja Luhanskissa, kertoi Ukrainan kaasunsiirtoyhtiö The Kyiv Indepentin mukaan.

Syy sulkemisille on Venäjän hyökkäys.

Kaasunjakelun keskeytyminen tietää kylmiä aikoja yhä laajemmalle joukolle ukrainalaisia. Ilman lämmityskaasua on jo satojatuhansia ihmisiä. Ainakin yksi pienempi kaasuputki on vahingoittunut pommituksissa.

Juuri nyt esimerkiksi Kiovassa on pari astetta pakkasta.

Tutkimuslaitoksen arvio: Venäjä saattanut keskeyttää sotatoimet hetkeksi aikaa

Kello 8.18: Yhdysvaltalaisen tutkimuslaitoksen arvion mukaan Venäjän joukot ovat luultavasti keskeyttäneet sotatoimet hetkeksi aikaa ja valmistautuvat jatkamaan operaatiota Kiovaa, Harkovaa, Nikolajevia sekä mahdollisesti Odessaa vastaan seuraavan 24–48 tunnin aikana. Asiasta uutisoi Guardian.

Monissa konflikteissa rypeneitä Venäjän palkkasotilaita on lehtitietojen mukaan siirtynyt Ukrainaan

Kello 8.06: Pahamaineinen venäläinen palkkasotilasyhtiö Wagner Group on mediatietojen mukaan siirtänyt alkuvuoden aikana joukkojaan Ukrainaan. Viime vuodet etenkin Afrikassa vaikuttaneiden Wagnerin sotilaiden on väitetty tehneen ihmisoikeusrikoksia.

Väitöskirjatutkija Mikko Räkköläinen sanoo, että Wagnerin käyttö on aiemmin ollut keino salata toimintaa ja antaa Venäjän valtiolle mahdollisuus kiistää osallisuutensa konflikteissa. Ukrainassa Venäjän toiminta on näkyvää, joten Wagnerin osallistuminen sotilaalliseen toimintaan merkitsisi Räkköläisen mukaan muutosta yhtiön aiempaan toimintatapaan.

Noin 3 000 amerikkalaista ilmoittautunut Ukrainan armeijaan

Kello 7.38: Noin 3 000 vapaaehtoista Yhdysvalloista on ilmoittanut Ukrainan armeijaan. Tiedon kertoi tiedon The Voice of America -uutispalvelulle Ukrainan Washingtonin-lähetystön edustaja.

Myös muista maista on ilmoittautunut ihmisiä sotimaan Ukrainaan. Vapaaehtoisia on tullut etenkin entisen Neuvostoliiton alueelta Georgiasta ja Valko-Venäjältä.

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi on kertonut jo aiemmin, että kaikkiaan Ukraina on saanut muista maista vahvistusta 16 000 ihmisen verran.

Kiinan ulkoministeri: Ukrainan tilanteen kehitys on ”jotain, mitä Kiina ei halua nähdä”

Kello 7.01: Kiinan ulkoministeriön antaman lausunnon mukaan ulkoministeri Wang Yi sanoi puhelinkeskustelussaan Yhdysvaltain ulkoministerin Antony Blinkenin kanssa, että Ukrainan tilanteen kehitys on ”jotain sellaista, mitä Kiina ei halua nähdä”. Asiasta uutisoi CNN.

BBC:n mukaan Peking vastustaa toimia, jotka lisäävät ”bensaa liekkeihin”.

Wangin mukaan Ukrainan kriisi pitäisi ratkaista keskusteluilla ja neuvotteluilla sekä kehotti Yhdysvaltoja, Natoa ja Euroopan unionia osallistumaan ”tasa-arvoiseen vuoropuheluun” Venäjän kanssa ja kiinnittämään huomiota Naton jatkuvaan laajentumiseen itään ja sen aiheuttamiin kielteisiin vaikutuksiin Venäjän turvallisuuteen.

Venäjän ja Kiinan suhteet nousivat huomion kohteeksi jo ennen Venäjän hyökkäystä Ukrainaan, kun Kiina asettui tukemaan Venäjää länttä vastaan kiistassa turvatakuista ja Ukrainan tilanteesta.

Kiinan uutistoimisto Xinhua julkaisi 3. helmikuuta Putinin pitkän artikkelin, jossa hän kehui maansa suhdetta Kiinaan strategiseksi kumppanuudeksi ja sanoi pitävänsä sitä esimerkkinä tehokkuudesta ja vastuullisuudesta.

Venäjän hyökkäyksen jälkeen Kiina on korostanut ja kertonut tukevansa Ukrainan ja Venäjän välisiä neuvotteluja. Kiina ei ole kutsunut liittolaisensa Venäjän toimia hyökkäykseksi tai tuominnut niitä.

Ukrainan Zelenskyi puhui jälleen USA:n Bidenin kanssa

Kello 6.50: Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi kertoo Twitterissä keskustelleensa jälleen Yhdysvaltain presidentin Joe Bidenin kanssa.

Zelenskyin mukaan keskustelu oli osa jatkuvaa dialogia. Hänen mukaansa keskustelu käsitteli turvallisuuskysymyksiä, Ukrainan saamaa taloudellista tukea sekä Venäjän vastaisten pakotteiden jatkumista.

Myös Valkoinen talo vahvisti presidenttien keskustelleen.

Lääkärit Ilman Rajoja: Tilanne Ukrainan Mariupolissa on katastrofaalinen

Kello 6.49: Ukrainan eteläisen satamakaupungin Mariupolin humanitäärinen tilanne on katastrofaalinen ja pahenee päivä päivältä, sanoo Lääkärit Ilman Rajoja -järjestö.

Lääkärit Ilman Rajoja vaatii humanitäärisen käytävän avaamista pikaisesti. Järjestön mukaan siviilien evakuoiminen olisi elintärkeää ja erityisesti naiset ja lapset tulisi päästää pois kaupungista. Juomaveden saannissa on merkittäviä ongelmia eikä kaupungissa ole myöskään sähköä, lämmitystä tai ruokaa, järjestö kertoo.

Lauantaille ilmoitettu tulitauko likellä Venäjän rajaa sijaitsevassa Mariupolissa ei ole toteutunut. Kaupunki on ollut venäläisjoukkojen piirityksen kohteena jo päivien ajan.

Visa ja Mastercard keskeyttävät toimintojaan Venäjällä

Kello 6.49: Maksukorttiyhtiöt Visa ja Mastercard keskeyttävät toimintojaan Venäjällä. Yhtiöt kertovat asiasta tiedotteissaan. Syynä on Venäjän hyökkäys Ukrainaan.

Visa kertoo tiedotteessaan, että se tekee töitä asiakkaidensa ja kumppaneidensa kanssa jäädyttääkseen rahansiirrot lähipäivien aikana.

Mastercard puolestaan kertoo, että se on päättänyt jäädyttää verkkopalvelunsa Venäjällä konfliktin ennenäkemättömän luonteen ja epävarman taloudellisen ympäristön takia.

Kiovan aluehallintojohtaja: Borodjanka on lähes täysin tuhoutunut

Kello 6.48: Ukrainassa Kiovan aluehallintojohtajan mukaan Kiovan luoteispuolella oleva Borodjankan pikkukaupunki on lähes täysin tuhoutunut, kertoo yhdysvaltalainen uutiskanava CNN. Aluehallintojohtaja Oleksiy Kuleba kertoo, että Borodjankassa ei ole enää vettä eikä sähköä.

Hän on aiemmin kertonut, että Venäjän joukot näyttivät ottaneen haltuunsa psykiatrisen sairaalan, jossa oli satoja potilaita. Joukot ovat sittemmin poistuneet, mutta ovat edelleen sairaalan läheisyydessä.

”Nämä ihmiset ovat enimmäkseen sairaita, he ovat enimmäkseen ihmisiä, joilla on erityistarpeita. Mutta he ovat ihmisiä, joita emme voi jättää, emmekä tule jättämään”, Kuleba sanoi.

Hänen mukaansa ei myöskään tiedetä, miten ihmiset voitaisiin sairaalasta evakuoida ja miten heitä voitaisiin auttaa. Lisäksi sairaalassa alkaa olla lääkkeet ja vesi lopussa.

Keskiviikkona Venäjä iski suureen kerrostaloon Borodjankassa, ja ihmisten pelätään jääneen rakennuksen raunioihin loukkuun.