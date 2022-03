Humanitaaristen väylien avaaminen voi olla enne kaupunkeja kohtaavasta täydellisestä tuhosta – he, jotka pääsevät, pakenevat epävarmuuden varjossa kelloa vastaan

Mitä tapahtuu sitten, kun humanitaariset väylät sulkeutuvat, kysyy Aamulehden uutispäällikkö Saara Tunturi.

Venäjä ilmoitti yllättäen lauantaiaamuna, että se ”antaa” siviileille Mariupolissa ja Volnovahassa muutamia tunteja aikaa poistua ilman, että pommit räjähtelevät alati ukrainalaiskaupunkeihin. Puhutaan humanitaarisista väylistä. Väylistä, joita pitkin ihmisten pitäisi täydellisen epävarmuuden tilassa paeta mahdollisimman pian kohti tuntematonta.

Esimerkiksi Mariupolista kerrottiin perjantaina, että sähköt ovat poikki, vesi ja ruoka loppumassa. ”Meidät yksinkertaisesti tuhotaan”, satamakaupungin pormestari Vadym Boytshenko sanoi perjantaina alkuillasta. Lauantaina Boytshenko kehotti kaikkia lähtemään. Kaikkia niitä, ketkä pystyvät.

Ukrainan hallituksen mukaan Mariupolista on tarkoitus evakuoida noin 200 000 ihmistä, Volnovahasta 15 000. Absoluuttisen tulitauon varmistaminen on käytännössä mahdotonta ja pian evakuointien alkamisen jälkeen näennäisen tulitauon rakoilemisesta kerrottiin ensimmäisiä raportteja. Miten tieto kulkee maassa, jossa on käynnissä laajamittainen, laiton ja joka puolella hajallaan oleva hyökkäyssota?

Lisäksi pakenevat ihmiset lähtevät autoilla, sillä venäläisjoukot ovat tuhonneet junaraiteet, Britannian yleisradioyhtiö BBC kertoi. Näin olisi todennäköisesti myös muissa kaupungeissa. Tilanteessa pitäisi luottaa siihen, että teillä liikkuvat ovat turvassa. Viimeisen kymmenen päivän perusteella sana luottamus on Venäjän toimintaan peilattuna kaukaa haettua.

Sodalla pitäisi olla niin sanottuja sääntöjä. Niitä kaikkia on rikottu, useasti.

Ukrainan sisäministeriön avustaja Anton Herastshenko sanoi uutistoimisto Reutersin välittämässä viestissä lauantaina aamupäivällä, että samanlaisia käytäviä on luvassa muuallekin Ukrainaan. ”Niitä varmasti tulee”, hänen viestinsä kuului.

Toivoa sopii. Esimerkiksi miljoonien asukkaiden pääkaupunki Kiova on odottavassa tilassa. Sen laitamille on pysähtynyt jopa 60 kilometrin mittainen venäläisjoukkojen kolonna. Mikä sen tarkoitus on ja mitä se aikoo tehdä? Siitä ei ole varmuutta kellään. Ehkä saartaa kaupunki ja liikkua eteenpäin kohti itää. Tai sitten ei.

Mitä tapahtuu kaupungeissa sen jälkeen, kun edes jotkut ihmiset ovat päässeet pakenemaan lauantaina tai tulevaisuudessa?

Venäjän hyökkäyksen alettua on puhuttu paljon siitä, että venäläisjoukot ovat kohdanneet ukrainalaisten laajan, syvän ja vankkumattoman puolustustahdon. Hyökkäys ei ole edennyt läheskään niin nopeasti, kuin Venäjä todennäköisesti luuli. Kun pieni kädenojennus on annettu, alkaako täysimittainen ja loputon pommitus. Tätä voidaan vain arvailla.

”(Vladimir) Putin on ajanut itsensä kulmaan. Se on hän vastaan muu maailma”, Moskovan Carnegie-tutkimuskeskuksen tutkija Andrei Kolesnikov sanoi brittiläiselle Guardian-lehdelle.

Venäjällä on edelleen Ukrainan vahvasta puolustuksesta huolimatta suuri sotilaallinen ylivoima.

”Uskon, että tilanne menee huonommaksi”, Euroopan ulkosuhteiden neuvoston vanhempi politiikan tutkija Kadri Liik arvioi samassa artikkelissa perjantaina. Liikin mukaan Putin on laittanut kaiken likoon.

Liik arvioi, että Putinin on vaikea tehdä lännen kanssa mitään sopimusta, sillä Putinin tavoite on säilyttää kasvonsa, ja lännen laaja ja historiallinen yhtenäisyys yllätti Venäjän.

Selvää on, että miljoonat ihmiset jäävät joka tapauksessa Ukrainaan. Miehet eivät saa joka tapauksessa tällä hetkellä lähteä yleisen liikekannallepanon takia ja he, jotka eivät pysty lähtemään pois, ovat kaikkein heikoimmassa asemassa olevia.

Lauantaiaamuun mennessä paenneita oli hyökkäyksen alettua noin 1,2 miljoonaa. Arvioiden mukaan määrä saattaa nousta noin 5–7 miljoonaan. Ukrainassa asuu yli 44 miljoonaa ihmistä. Se on Euroopan seitsemänneksi suurin maa väkiluvultaan laskettuna.

Käynnissä olevan hyvin julman humanitaarisen kriisin mittaluokkaa voidaan tällä hetkellä vain arvioida.