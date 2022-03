Erikoistutkija arvioi, että Venäjä pyrkii saartamaan Kiovan ja jatkamaan kohti etelää.

Venäjä ei perjantainakaan edennyt kohti Kiovaa, vaan joukot pysyivät 25 kilometrin päässä kaupungin keskustassa. Kaupungissa raportoitiin kuitenkin pommituksista ja iskuista.

Maanpuolustuskorkeakoulun erikoistutkija Pentti Forsström sanoo, että näyttää siltä, että venäläisjoukkoja siirrellään nyt lähtöasemiin. Seuraavien päivien tavoite on onnistua saartamaan kaupunki.

Hän ei usko, että Venäjä välttämättä halua edetä taistelemaan miljoonakaupungissa, joka operaationa vaatisi isoja joukkoja, kun kysymys on useiden kymmenien neliökilometrien kaupunkialueesta.

Esimerkki saarron vaikutuksista on nähtävissä etelässä Mariupolissa, jonka Venäjä on onnistunut saartamaan.

Mariupolin pormestari kertoi perjantaina, että kaupunki on pian ilman sähköä, lämpöä ja vettä. Myös elintarvikkeet ovat loppumassa. Hyökkäys kaupunkiin jatkui perjantaina jo viidettä päivää. Pormestari vetosi televisiopuheessaan, että evakuointeja varten pitäisi saada humanitaarinen väylä pois kaupungista.

Kiovassa voikin olla tarkoitus saartaa kaupunki ja jatkaa eteenpäin kohti etelästä vastaan tulevia joukkoja. Hän arvioi, että jos Venäjä onnistuu tavoitteissaan Ukrainassa, on todennäköistä, että se havittelee hallintaansa Dnepr-joen itäpuolista aluetta.

Piti olla jo ohi

Forsström sanoo, että edelleen on nähtävissä, ettei Venäjä ole onnistunut tavoitteissaan. Venäjä on kuitenkin edennyt Mustanmeren rannalla. Hersonissa Venäjä on onnistunut lyömään kiilan kohti Mykolajivin kaupunkia. Venäjä eteni puolen miljoonan asukkaan Mykolajiviin ja valtasi kaupungin. Myöhemmin Ukrainalaislähteet kertoivat, että venäläisjoukot oli onnistuttu työntämään takaisin kaupungin laitamille.

Forsström nostaa esiin, että ensi viikolla on kansainvälinen naistenpäivä, joka on Venäjällä tärkeä juhlapäivä. ”Varmaan oli ajatus, että tämä olisi ohi ennen sitä.”

Seuraava tärkeä päivämäärä on yhdeksäs toukokuuta, jolloin Venäjällä on perinteisesti juhlittu näyttävästi Voiton päivää, eli toisen maailmansodan voittoa. Forsström arvioi, että Venäjällä on paine saada sota ratkaisuun ennen sitä.