Koostamme tähän päivittyvään juttuun lyhyesti tärkeimmät käänteet Venäjän hyökkäyksestä Ukrainaan perjantaina 4. maaliskuuta.

Aamulehti

Ukrainassa taistellaan nyt yhdeksättä päivää. Venäjä aloitti hyökkäyksensä Ukrainaan viime viikon torstaina 24. helmikuuta.

Kokoamme tähän päivittyvään juttuun päivän tärkeimmät tapahtumat.

Lue lisää: HS: Nato-jäsenyyden kannatus nousi 48 prosenttiin, Venäjän joukot ovat edenneet Mykolajivin kaupunkiin – Aamulehti seuraa

Tuoreimmat

Venäjän joukot ovat tuoreimman tiedon mukaan edenneet Mykolajivin kaupunkiin, kertoo uutistoimisto Reuters. Alueen kuvernööri Vitali Kim sanoi videolausunnossaan, että kaupungin eri osissa käydään parhaillaan taisteluja.

Mykolajiv sijaitsee Mustanmeren rannalla ja siellä asuu noin 500 000 ihmistä. Odessa sijaitsee noin sata kilometriä länteen Mykolajivista.

Ukrainan presidentin sotilaallinen neuvonantaja Oleksi Arestovitš sanoi kuitenkin Ukrainan televisiossa vähän myöhemmin, että Venäjän eteneminen Mykolajivissa on pysäytetty toistaiseksi. Arestovitšin mukaan Ukrainan armeijalla on aamupäivän taisteluiden jälkeen "varovaista optimismia".

Hersonissa lavastettu mielenosoitus

Venäjän joukkojen valtaamassa Hersonin kaupungissa valmistellaan lavastettua Venäjä-mielistä mielenosoitusta. Asiasta kertoi Hersonin alueen kuvernööri Gennadi Laguta Telegram-viestipalvelussa.

Lagutan mukaan Hersoniin on tuotu Krimin niemimaalta ihmisiä, joiden on tarkoitus osallistua lavastettuun mielenosoitukseen ja heiluttaa Venäjän lippuja. Lavastuksen tarkoituksena on saada kuvaa Venäjän televisiolle, jotta näyttäisi siltä, että ukrainalaiset toivottavat venäläiset tervetulleiksi, Laguta sanoi.

Laguta muistuttaa, että mahdollinen lavastettu mielenosoitus ei vastaa Hersonin asukkaiden todellista mielialaa.

Kiovassa räjähdyksiä ja piiritystä

Ukrainan pääkaupungin Kiovan keskustasta on raportoitu kuuluneen räjähdyksiä, kertoo The New York Times. Iskujen mahdollisista tuhoista ei toistaiseksi ole tietoa.

Ukrainan armeija kertoi jo aiemmin tänään, että Venäjän joukot ovat edellisen vuorokauden aikana keskittyneet yritykseen saartaa Kiova. Ukrainan armeijan mukaan Venäjän joukot ovat ottaneet lähes kaikki alkuperäiset operatiiviset reservinsä käyttöön. Lisäksi Venäjän joukot ovat aloittaneet valmistelut lisäjoukkojen lähettämiseksi eteläisistä ja itäisistä sotilaspiireistä.

Ukrainan armeijan mukaan venäläisjoukkojen hyökkäys Makarivin taajamassa Kiovan länsipuolella pysäytettiin. Lähempänä Kiovaa, Butšan lähiössä ja viereisellä Hostomelin lentokentällä, venäläisten kerrotaan vetäytyneen. Kiovasta pohjoiseen Tšernihivin alueella Venäjän joukot ovat jatkaneetn hyökkäystään. Samalla Venäjän joukot ryhmittyivät uudelleen Kiovan itäosissa, Brovaryn lähiössä.

Mariupol piiritetty

Ukrainan puolustusvoimien mukaan venäläiset joukot ovat onnistuneet piirittämään Kaakkois-Ukrainassa sijaitsevan satamakaupunki Mariupolin. Asevoimien mukaan joukko venäläissotilaita on vetäytynyt laivastotukikohdasta Mustallamerellä. Sotilaat jatkavat valmistautumista merijalkaväen jalkautumiseen Lounais-Ukrainaan, Zatokaan.

Zaporižžjan ydinvoimalaisku

Venäjä hyökkäsi Ukrainan Zaporižžjan ydinvoimala-alueelle aamuyöllä. Hyökkäyksestä ei koitunut suoraa haittaa voimala-alueen reaktoreille, mutta yksi voimalan tuotantoyksiköistä sai osuman ja alueen läheisyydessä ollut opetusrakennus syttyi palamaan.

Lue lisää: Tulipalo Ukrainan Zaporizhzhjan ydinvoimalassa saatu sammutettua, kertovat ukrainalais­viranomaiset – Zelenskyi: ”Mikään muu maa kuin Venäjä ei ole koskaan ampunut kohti ydinvoimaloita”

Ukrainan viranomaisten mukaan ydinvoimalan turvallisuus on varmistettu, ja säteilytasot ovat normaalit. Viranomaiset kertovat, että venäläiset ottivat ydinvoimalan haltuunsa hyökkäyksen jälkeen, mutta voimalan henkilökunta jatkaa työskentelyään ja voimayksiköiden valvontaa alueella.

BBC kertoo, että ydinvoimalan kuudesta reaktiosta tällä hetkellä vain yksi on toiminnassa.

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi syyttää Venäjää ydinterrorismista ydinvoimalaan kohdistuneen hyökkäyksen vuoksi. Zelenskyin mukaan Venäjä haluaa toistaa Tšernobylin ydinonnettomuuden moninkertaisena.

Lue lisää: Näin Suomessa toimitaan, jos lähellä tapahtuu ydinonnettomuus – säteily huomataan nopeasti, tällainen turvallisuusoperaatio käynnistyy 15 minuutissa

Niinistö tapaa Bidenin

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö tapaa Yhdysvaltain presidentin Joe Bidenin tänään Washingtonissa. Presidenttien tapaaminen on illalla Suomen aikaa.

Lue lisää: Niinistö ja Biden keskustelevat perjantaina ainakin Natosta, mutta mitä muuta on odotettavissa? Näin asiantuntijat arvioivat poikkeuksellista tapaamista

Valkoisessa talossa järjestettävässä tapaamisessa presidentit keskustelevat Venäjän hyökkäyksestä Ukrainaan, sodan vaikutuksista Euroopan turvallisuusjärjestykseen sekä Suomen ja Yhdysvaltojen kahdenvälisestä yhteistyöstä.

Niinistön ohjelmassa on presidentin kanslian mukaan lisäksi muun muassa tapaamisia useiden poliittisten toimijoiden kanssa. Tiivis työmatka on kestoltaan noin vuorokauden mittainen.

Helsingin Sanomien