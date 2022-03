Venäjä jatkoi tuhoisia ilmaiskujaan Ukrainassa torstaina. Illalla käydyissä neuvotteluissa päästiin kuitenkin yhteisymmärrykseen siviilien evakuoinneista sekä lääke- ja ruoka-avun toimittamisesta.

Ukranalaisotilaat vartioivat tarkastuspisteellä pääkaupunki Kiovan keskustassa. Noin 30 kilometrin päässä kaupunkia kohti matkaavan venäläissotilaiden ajoneuvojen kolonnan on kerrottu olevan yhä yli 30 kilometrin päässä keskustasta.

Aamulehti

Ukraina ei saavuttanut torstaina järjestetyissä neuvotteluissa kaikkia toivomiaan tavoitteita, mutta maat sopivat humanitaaristen reittien järjestämisestä siviilien evakuointia varten. Asiasta kertoi The Guardian.

Reutersin mukaan osapuolet suunnittelevat mahdollista väliaikaista tulitaukoa, jotta siviilit saataisiin evakuoitua. Maat pääsivät yhteisymmärrykseen myös lääkkeiden ja elintarvikkeiden toimittamisesta paikkoihin, joissa käydään ankarinta taistelua. Neuvotteluiden kolmas kierros on myös tarkoitus järjestää pian.

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi kerrottiin torstai-iltana pyytäneen Venäjän presidenttiä Vladimir Putinia suoriin neuvotteluihin kanssaan, sillä hänen mukaansa se on ainoa keino saada loppu sodalle.

Lehdistötilaisuudessa puhunut Zelenskyi pyysi myös länsimaita lisäämään sotilaallista tukea Ukrainalle. Jos näin ei tehdä, voi Venäjä edetä Zelenskyin mukaan vielä pidemmälle Eurooppaan.

Venäjän presidentti Vladimir Putinin kerrotaan sanoneen torstaina puhelinkeskustelussaan Ranskan presidentti Emmanuel Macronille, että Venäjä aikoo saavuttaa asettamansa tavoitteet Ukrainassa. Venäjän tavoitteet ovat Ukrainan demilitarisointi ja puolueeton asema. Asiasta kertovat muun muassa Reuters ja BBC.

Ukrainan ja Venäjän edustajat tapasivat neuvotteluissa torstaina. Valko-Venäjän ja Venäjän mukaan neuvottelut käytiin Valko-Venäjällä lähellä Puolan rajaa. Valko-Venäjän valtion uutistoimiston Beltan välittämä kuva.

Humanitaarinen kriisi

Venäläisjoukot pommittivat torstaina ankarasti Harkovaa ja Ukrainan pohjoisosassa sijaitsevaa Tšernihivia. Molemmat kaupungit pysyivät ukrainalaisjoukkojen hallussa. Amerikkalaismedia CNN:n mukaan asiasta kertoi torstaina aamupäivällä Britannian puolustusministeriö.

Tshernihivin kaupunkiin torstaina kohdistuneissa iskuissa ainakin 22 ihmisen kerrottiin kuolleen. Iskuja jo aikaisemmin torstaina kommentoineen paikallisen kuvernöörin mukaan Venäjän ilmaiskujen kohteena oli kotien lisäksi kaksi koulua.

Myös Etelä-Ukrainassa Asovanmeren rannalla sijaitsevan Mariupolin satama on venäläisjoukkojen piirittämä. Asiasta kertoi torstaina Ukrainan sisäministeriön neuvonantaja Anton Herashchenko.

Kaupunginvaltuuston mukaan Mariupolin piirittäneet venäläiset tuhoavat siltoja ja raideyhteyksiä sekä estävät ruoan toimittamisen kaupunkiin. Jatkuvan tulituksen vuoksi ihmisiä ei pystytä myöskään evakuoimaan kaupungista. Ukraina on sanonut pelkäävänsä jopa satojen ihmisten kuolleen pommituksissa.

Mariupolin apulaiskaupunginjohtaja Sergei Orlov sanoi CNN:llä torstaina Suomen aikaa alkuiltapäivästä, että tulitus on jatkunut 26 tuntia ja kaupunkia uhkaa humanitaarinen kriisi.

Virolainen alus räjähti

Torstaina virolaisen rahtialuksen kerrottiin uponneen lähellä Ukrainan rannikkokaupunki Odessaa räjähdyksen jälkeen. Asiasta uutisoivat virolaismediat. Räjähdyksen syy on Viron ulkoministeriön mukaan epäselvä. Kahden miehistön jäsenen on kerrottu löytyneen pelastuslautalta, ja neljä heistä oli torstai-iltana edelleen kateissa.

Uutistoimisto BNS kertoo, että Ukrainan sisäministerin neuvonantajan Anton Geratshenkon mukaan venäläiset sota-alukset olisivat upottaneet rahtilaivan sen jälkeen, kun se olisi kieltäytynyt purjehtimasta miinoitetulle vesialueelle Odessan satamassa.

Torstaina Ukrainan on kerrottu menettäneen strategisesti merkittävän Hersonin kaupungin hallinta. Kaupungin pormestari Ihor Kolyhaijev kertoi Facebook-sivuillaan, ettei Ukrainan armeijan joukkoja ole enää Hersonissa. Asiasta kertovat ainakin CNN ja New York Times.

Jos pormestarin tiedot pitävät paikkansa, Herson on ensimmäinen merkittävä kaupunki, jonka hallinnan Ukraina on menettänyt Venäjän hyökättyä maahan viime viikolla. Noin 300 000 asukkaan Herson sijaitsee Mustanmeren rannalla Dnepr-joen suistoalueella. Sijainti on luoteeseen Krimin niemimaalta, jonka Venäjä valtasi vuonna 2014.

Myös Ukrainan pääkaupungista Kiovasta raportoitiin useista räjähdyksistä keskiviikon ja torstain välisenä yönä kello viideltä Suomen aikaa. Britannian yleisradioyhtiö BBC ja brittilehti Guardian kirjoittivat, että kaupungista raportoitiin ainakin neljästä räjähdyksestä. Medioiden mukaan kaksi räjähdystä tapahtui kaupungin keskustassa ja kaksi lähellä yhtä metroasemaa.