Ukrainan sodan toinen viikko on alkanut. Taistelut jatkuvat kiivaana, ja kuvat näyttävät mittavan tuhon.

Ukrainassa taistelut ovat jatkuvat kiivaana. Tietojen mukaan pääkaupunki Kiova on edelleen Ukrainan hallinnassa, mutta kaupungissa on raportoitu useista räjähdyksistä. Ukraina on saanut pidettyä myös Harkovan ja Tsernihivin, mutta strategisesti tärkeä Herson on Venäläisten hallinnassa.

Pakolaisten virta Ukrainasta pois kasvaa. Arvioiden mukaan maasta on lähtenyt yli miljoona ihmistä. Mielenosoitukset rauhan puolesta jatkuivat ympäri maailmaa.

Kokosimme päivän pysäyttävimmät kuvat:

Pelastaja evakuoi asukkaan tikkailta Tsernihivissä pommitetusta asuinkerrostalosta.

Asuinkerrostalo tuhoutui pommituksessa Borodjankassa Kiovan alueella.

Virkailijat tarkastavat tuhoutunutta toimistorakennusta Donetskissa.

Tsernihiv on pysynyt Ukrainan hallinnassa, mutta kaupunki on joutunut ankaran hyökkäyksen kohteeksi.

Ihmiset ohittavat tuhoutuneen ajoneuvon Bachissa.

Ukrainalaiset ovat hyvin yhteneväisesti puolustaneet maataan hyökkäykseltä. Mies rakensi panssarivaunuestettä Kiovaan johtavalla tiellä.

Alueellisten puolustusjoukkojen sotilas Kiovassa myöhään keskiviikkoiltana.

Dronella otetussa kuvassa väitetään olevan tuhoutuneita venäläisajoneuvoja Borodjankassa Kiovan alueella.

Pakolaisvirta Ukrainasta kasvaa

Nainen tarjosi majoitusta Ukrainasta paenneille naisille ja heidän lapsilleen Berliinin rautatieasemalla Saksassa.

Suurin osa Ukarainasta lähteneistä on paennut sotaa Puolaan. Ukranalaisia pakolaisia väliaikaisen majoitustilan edustalla Korczowassa.

Naista autettiin Lviviin lähtevään junaan Kiovan keskusrautatieasemalla 3. maaliskuuta.

Ukrainalaiset äiti ja lapsi odottavat kuljetusta Budabestissa Nyugatin asemalla Unkarissa.

Lapset katsovat evakuointijunan ikkunasta Kiovaan jäävää isää.

Mielenosoitukset Ukrainan puolesta jatkuvat

Aktivistit kiinnittivät auringonkukkia Venäjän suurlähetystön edustan suoja-aitaan Lontoossa.

Sotaa vastustava mielenosoitus täytti kadun Berliinissä Saksassa.

Myös Helsingissä vastustettiin Ukrainan sotaa torstaina.