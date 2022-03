Venäjän hyökkäys eteni keskiviikkona tasaisesti ympäri maata, mutta ratkaisevia iskuja ei ole vielä nähty.

Aamulehti

Venäjä aloitti viikko sitten täysimittaisen sodan Ukrainaa vastaan. Taistelut ovat voimistuneet päivä päivältä ja iskuja on kohdistettu entistä enemmän myös siviilikohteisiin. Ukrainan kansallisen pelastuspalvelun mukaan iskut ovat tuhonneet paitsi väyliä myös taloja, päiväkoteja ja sairaaloita.

Keskiviikkona Venäjä kohdisti iskujaan Ukrainan keskeisiin kaupunkeihin, esimerkiksi pääkaupunki Kiovaan ja maan toiseksi suurimpaan kaupunkiin Harkovaan. Ukrainan puolustusvoimat kertoivat, että Venäjän laskuvarjojääkärit laskeutuivat keskiviikkoaamuna Harkovan kaupunkiin.

Kaupungin kuvernöörin Oleg Sinegubovin mukaan ainakin 21 ihmistä on kuollut ja 112 loukkaantunut muun muassa asuinrakennuksiin kohdistuneissa iskuissa.

Keskiviikkona Venäjän joukot ilmoittivat saaneensa haltuunsa myös strategisesti tärkeän Hersonin kaupungin, joka sijaitsee Krimin niemimaan pohjoispuolella. Kaakkois-Ukrainassa sijaitsevan teollisuus- ja satamakaupunki Mariupolin viranomaiset sen sijaan kertoivat kaupunkiin kohdistuneista pommituksista, joiden pelätään aiheuttaneen useita uhreja, kertoo BBC.

Uhrien määrää ei ole voitu laskea, mutta heitä arvellaan olevan satoja.

Venäjän kakkosvaihe

Maanpuolustuskorkeakoulun erikoistutkijan Pentti Forsströmin mukaan Venäjän hyökkäys Ukrainassa jatkui keskiviikkona tasaisesti ympäri maata.

Valko-Venäjältä kohti Kiovaa liikkuneen noin 65 kilometriä pitkän Venäjän sotilasajoneuvoletkan etenemisen raportoitiin seisahtuneen myöhään tiistaina. Uutistoimisto Reutersin lainaaman nimettömän yhdysvaltalaisen viranomaislähteen mukaan joukkojen pysähtyminen johtuu logistisista ongelmista, kuten ruoka- ja polttoainepulasta. Lisäksi virkailija arveli, että Venäjä on saattanut pysähtyä hiomaan taktiikkaansa.

Forsström pelkää, että joukkojen pysähtyminen saattaa enteillä myös Venäjältä voimakkaampia toimia.

”Odotellaan mitä tapahtuu ja ehkä huolletaan ja täydennetään, ehkä valmistaudutaan panemaan kakkosvaihetta päälle. Minulla on paha epäilys siitä, että näin voisi tapahtua.”

”Nyt on viikko sodittu, ja minkäänlaista ratkaisua puoleen tai toiseen ei ole tapahtunut. Totta kai Venäjä on edennyt ja Kiova ja Mariupol on saarrettu, mutta mitään ratkaisevaa Ukrainan puolustajien lamaantumista ei ole tapahtunut. ”

Neuvotteluita käydään

Ukrainan ja Venäjän välisten neuvotteluiden oli määrä jatkua myöhään keskiviikkoiltana Valko-Venäjän rajalla. Asiasta kertovat Britannian yleisradioyhtiö BBC:n venäjänkielinen palvelu ja venäläinen televisiokanava Dožd.

Asuinrakennus tuhoutui Kiovan alueen pommituksissa keskiviikkona. Venäläiset sotajoukot ovat piirittäneet pääkaupungin.

Reuters kertoi aikaisemmin tänään, että Venäjän ulkoministerin Sergei Lavrovin mukaan maa olisi valmis tunnustamaan presidentti Volodymyr Zelenskyin Ukrainan johtajaksi ja käymään neuvotteluja, mutta vaatii edelleen maan demilitarisointia.

Neuvottelujen ensimmäinen kierros käytiin maanantaina, mutta mainittavaa edistystä maiden välisen konfliktin ratkaisuksi ei saavutettu.

Forsströmin mukaan mahdolliset neuvottelut osaltaan selittäisivät sen, miksi tällä hetkellä Venäjä etenee melko rauhallisesti.

”Jos siellä ei mitään edistystä saavuteta tai mitään neuvotteluja ei pidetä, niin kyllä varmaan huomenna päivällä tai sitten myöhemmin illalla tai yöllä voi alkaa toiminta kiristyä taas,” Forsström arveli keskiviikkona.

Lue lisää: Suora lähetys juuri nyt: Yhdysvaltain ulkoministeri Blinken kommentoi Ukrainan sotaa – Neuvottelujen alkamisaika epävarma, Aamulehti seuraa

Forsström toteaa, että on positiivinen merkki, että neuvotteluyhteys on olemassa.

”Näen siinä mahdollisuuden muuhunkin kompromissiin enkä vain ehdottomaan antautumiseen, jota Venäjän asettama tavoite demilitarisoimisesta edellyttäisi. Nyt on mahdollisuus siihen, että on jonkun näköinen välimuoto löydettävissä tai ainakin toivon, että se kuvastaisi sitä.”

Ilmavoimia säästellään

Forsströmin mukaan tämän hetkisessä sodankäynnissä on Venäjän puolella havaittavissa asteittaista voiman lisäystä.

”Kaikkia pelimerkkejä ei ole vielä käytetty. Voi olla, että ilmavoimat ovat hollilla, että niitä vielä enenevässä määrin käytettäisiin. Tämä on sellainen epäilys asiasta, mikäli mitään muuta ratkaisua ei synny.”

Forsström arvelee, että ilmavoimien käyttöä Venäjän puolelta on osin hillinnyt lännestä toimitettu aseapu, joka sisältää pääosin kannettavia ilmatorjuntaohjuksia.

”Eilen laskin, että se voi olla jopa tuhannen kappaletta tällaisia olkapääohjuksia stingereitä tai vastaavia”

Nämä aseet ovat Forsströmin mukaan kohdennettu helikoptereihin ja muihin matalalla lentäviin, hitaasti eteneviin kohteisiin. ”Mutta kyllä niillä estetään ilmatilan vapaa käyttö aika hyvin.”

Forsström myös huomauttaa, että ilmavoimien käyttö merkitsee automaattisesti siviiliuhrien määrän kasvua, mikä osaltaa saattaa jarruttaa niiden käyttöä Venäjän puolelta.

Lue lisää: Lentokieltoalue Ukrainan yllä johtaisi sodan laajenemiseen koko Eurooppaan – ”Oltaisiin vain yhden ohjuksenlaukaisun päässä siitä, että homma lähtee ihan käsistä”

Kostomentaliteetti

Keskiviikkona Ukrainan armeija kertoi Venäjän pommittaneen myös Pohjois-Ukrainassa sijaitsevaa Tšernihivin kaupunkia. Asiasta kertoi BBC. Pommitukset osuivat armeijan mukaan hallintorakennuksiin lähellä kaupungin sairaalaa, joka vaurioitui räjähdysaallossa. Sairaalan potilaat olivat räjähdyshetkellä suojassa.

Kiovalainen raskausklinikka siirtyi kellariin Venäjän hyökkäyksestä varoittavien hälytyssireenien soidessa.

Forsströmin mukaan tällaiset voimakkaat siviilikohteisiin kohdistetut iskut kertovat, että Venäjä koettaa pakottaa ukrainalaiset myönnytyksiin.

”Toisaalta se kertoo myös siitä, että ollaan ihan oikeasti sodassa ja sota on julmaa, on se sitten tarkoituksellista tai vahingollista. Tuollaiset asejärjestelmät eivät erota, onko siellä virkapukuinen, maastopukuinen vai siviili, kun niillä ammutaan. ”

Siviilikohteiden pommittaminen kuvastaa Forsströmin mukaan Venäjän puolelta tietynlaista välinpitämättömyyttä ja halua synnyttää pelkoa ja sekasortoa.

”Kosto on liian voimakas sana, mutta ukrainalaiset siviilihenkilöt ovat olleet tietyllä tavalla Venäjän asevoimia vastassa. On estetty liikennettä ja tuhottu kalustoa, heitetty polttopulloja. Siinä voi olla tällaisen laajamittaisen sodan elkeitä myöskin takana tai tietynlaista kostomentaliteettia.”

Tausta Ensimmäinen sotaviikko Torstaina 24. helmikuuta Venäjä aloitti täysimittaisen sodan Ukrainaan Perjantaina aamupäivällä Venäjän joukkojen kerrottiin saapuneen pääkaupunki Kiovaan. Lauantaina EU, Yhdysvallat, Britannia ja Kanada kertoivat lauantaina sulkevansa joitakin venäläisiä pankkeja Swift-maksujärjestelmän ulkopuolelle. Useat maat ovat sulkeneet myös ilmatilansa venäläisiltä koneilta. Sunnuntaina Venäjän presidentti Vladimir Putin on määräsi ydinasevalmiutensa hälytystilaan. Maanantaina Ukraina haki EU:n jäseneksi kävi Venäjän kanssa neuvotteluita. Tiistaina Ukraina ilmoitti, että Valko-Venäjä olisi liittynyt sotaan. Maan joukkoja oli parlamentin mukaan tavattu Ukrainan pohjoisosassa. YK:n ihmisoikeusasioista vastaava osasto on raportoinut tiistaihin mennessä ainakin 136 siviilin kuolleen hyökkäyksen aikana. Menehtyneistä 13 on ollut lapsia. Kuolleiden lisäksi ainakin 400 siviiliä on loukkaantunut. Tähän mennessä kotinsa Ukrainassa on jättänyt YK:n pakolaisjärjestön mukaan lähes 836 000 ihmistä.

Lue lisää: Ukrainan sodan seitsemäs päivä kuvina: pommitusten jälkiä, pakolaisten ahdinkoa ja poliittisia mielenosoituksia