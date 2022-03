Britannian puolustusministeri torjuu ajatuksen lentokieltoalueeesta ja sanoo sen johtavan siihen, että venäläisiä koneita ammuttaisiin alas. Suomalaistutkijan mukaan lentokiellon vaikutukset eivät rajoittuisi vain Ukrainan alueelle - ”Tarkoittaisi iskuja syvälle Venäjälle”.

Britannian puolustusministeri Ben Wallace torjuu ajatuksen länsimaiden julistamasta lentokieltoalueesta Ukrainan ylle. Wallace sanoi keskiviikkoa LBC-radion haastattelussa, että lentokieltoalueen perustaminen johtaisi Ukrainan sodan leviämiseen koko Euroopan laajuiseksi.

Puolustusministeri korosti, että lentokieltoa pitäisi julistamisen lisäksi myös valvoa, ja että Venäjä tuskin noudattaisi sitä. Tämä taas johtaisi siihen, että esimerkiksi brittiläiset tai saksalaiset hävittäjät joutuisivat ampumaan alas venäläiskoneita.

”Se laukaisisi (Naton) artikla viiden mukaiset vastatoimet, jos Venäjä iskisi takaisin meitä vastaan – minkä se epäilemättä tekisi”, Wallace arvioi.

Ulkopoliittisen instituutin johtava tutkija Charly Salonius-Pasternak pitää brittiministerin arviota perusteltuna. Tutkijan mukaan on hyvä, että poliitikko ilmaisee lentokiellon määräämisen seuraukset näin selvästi.

Esimerkiksi venäläisen kuljetuskoneen pudottaminen olisi Salonius-Pasternakin mukaan sotatoimi Venäjää vastaan.

”Oltaisiin vain yhden ohjuksenlaukaisun päässä siitä, että homma lähtee ihan käsistä”, Salonius-Pasternak sanoo STT:lle.

Puolustusministeri Wallace myös muistutti, ettei Ukraina kuulu Natoon toisin kuin esimerkiksi Viro, jonka avuksi muiden Nato-maiden ilmavoimat luonnollisesti tulisivat. Ukrainan lentokieltoaluetta vastaan puhuu hänen mukaansa sekin, että kielto estäisi myös Ukrainan ilmavoimien toiminnan.

Charly Salonius-Pasternak sanoo, että on hyvä, että lentokiellon merkitys avataan. Salonius-Pasternak kuvattiin Porissa vuonna 2019.

Koskisi myös Valko-Venäjää?

Salonius-Pasternakin mukaan lentokieltoalue Ukrainassa käytännössä edellyttäisi sitä valvoville koneille vaarallisen ilmapuolustuksen hävittämistä myös kaukana maan rajojen ulkopuolella.

”Tämä tarkoittaisi iskuja syvälle Venäjälle”, Salonius-Pasternak sanoo.

Hänen mukaansa Ukrainan lentokieltoalueessa ei olisi myöskään mitään mieltä, ellei siihen otettaisi mukaan Valko-Venäjää.

Lentokieltoaluetta on ehdottanut muun muassa Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi, mutta sitä on väläytelty myös useissa puheenvuoroissa lännessä. Salonius-Pasternakin mukaan on hyvin ymmärrettävää, että esimerkiksi sotaa ja sen tuhoja seuraavien kansalaisten mielestä lännen pitäisi tehdä jotain enemmän.

”Lentokieltoalueen ehdottaminen kertoo kuitenkin ehkä enemmän siitä, että ihmiset eivät ymmärrä, mistä on kyse ja mihin se voisi johtaa”, Salonius-Pasternak sanoo.

Hän sanoo silti uskovansa, että jos Venäjä jatkossa laajentaa siviilikohteiden moukarointia ja Ukrainan puolustus näyttää kaatuvan, niin paine jonkinlaiselle länsimaiden interventiolle vain kasvaa.

Aiemmin ulkomaiden valvomia lentokieltoalueita on julistettu muun muassa Irakiin ja Libyaan.