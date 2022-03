Koostamme tähän päivittyvään juttuun lyhyesti tärkeimmät käänteet Venäjän hyökkäyksestä Ukrainaan tiistaina 2. maaliskuuta.

Kuva näyttää tuhoutuneet puolustusvoimien ajoneuvot tiellä Buchan kaupungissa Kiovan alueella 1. maaliskuuta 2022. Kiovan ympäristössä taistellaan yhä, mutta Ukrainan tietojen mukaan Kiova on edelleen Ukrainan hallinnassa.

Ukrainassa taistellaan nyt seitsemättä päivää. Venäjä aloitti hyökkäyksensä Ukrainaan varhain aamulla viime torstaina 24. helmikuuta.

Tilanne ja taistelut

Venäjän iskut kohdistuvat keskiviikkona 1. maaliskuuta keskeisiin kaupunkeihin, kuten pääkaupunki Kiovaan ja toiseksi suurimpaan kaupunkiin Harkovaan. Venäjän joukot ovat tietojen mukaan päässeet strategisesti tärkeän Hersonin kaupungin keskustaan. Herson sijaitsee Krimin niemimaan pohjoispuolella. Venäjä on ilmoittanut Hersonin olevan sen joukkojen hallinnassa.

Myös muun muassa Žytomyrin kaupungissa noin 120 kilometriä Kiovasta länteen on kerrottu iskuista.

Kaakkois-Ukrainassa sijaitseva satamakaupunki Mariupol on ollut venäläisten jatkuvan tykistötulen alla, Mariupolin pormestari Vadim Boitšenko kertoi keskiviikkona Ukrainan televisiossa uutistoimisto Reutersin mukaan.

Harkova

Keskiviikkoaamuna Ukrainan puolustusvoimat kertoi, että Venäjän laskuvarjojääkäreitä laskeutui Harkovan kaupunkiin.

Ukrainan toiseksi suurimman kaupungin Harkovan kuvernöörin Oleg Sinegubovin mukaan iskuissa on kuollut ainakin 21 ihmistä ja 112 on loukkaantunut. Iskuissa on tuhoutunut muun muassa asuinrakennuksia ja yksi iskuista osui mediatietojen mukaan myös paikalliseen poliisiasemaan.

Kiova

Ukrainan pääkaupungissa Kiovassa Venäjän joukot iskivät tv-torniin tiistaina. Iskussa kuoli viisi ihmistä ja loukkaantui viisi.

Venäjän maavoimien 65 kilometrin sotilasajoneuvojen letka lähestyy yhä Kiovaa. Sotilasajoneuvojonon pituus on amerikkalaisyritys Maxarin satelliittikuvista tehty arvio. Uutistoimistojen mukaan ajoneuvot ovat tulossa Velko-Venäjältä ja matkalla Kiovaan. Brittiläisen BBC:n mukaan ne ovat noin 25 kilometrin päässä Kiovasta.

Pakolaiset ja humanitaarinen apu

Uutistoimisto Reutersin tietojen mukaan yli 450 000 ihmistä on saapunut Ukrainan rajan yli Puolaan sen jälkeen, kun Venäjä aloitti hyökkäyksen Ukrainaan viime torstaina.

Puolan varasisäministeri Pawel Szefernaker kertoi asiasta puolalaisen radiokanava Zetin haastattelussa keskiviikkona. Szefernakerin mukaan Puolaan saapui tiistaina Ukrainasta 98 000 ihmistä. Maanantaina maiden rajan Puolaan ylitti yli 100 000 ihmistä.

Suurin osa Venäjän hyökkäystä paenneista ukrainalaisista on suunnannut Puolaan. YK:n mukaan Ukrainasta oli tiistaihin mennessä lähtenyt liikkeelle yli 660 000 turvapaikanhakijaa.

Talousvaikutukset

Moskovan pörssin osakekauppa avautunut myöskään keskiviikkona lukuun ottamatta sellaisia suoria osakkeiden lunastuksia, joiden selvitykset tehdään ruplissa.

Monet länsimaiset yhtiöt ovat vetäytyneet Venäjältä toistaiseksi. Suomessa muun muassa kiviaineksen ja mineraalien käsittelyyn erikoistunut suomalainen pörssiyhtiö Metso Outotec varoitti keskiviikkona, että pankkisektoriin ja yksittäisiin henkilöihin kohdistetut pakotteet voivat vaikuttaa yhtiön toimintaan ja sen asiakkaiden liiketoimintaan. Metso Outotec on toistaiseksi keskeyttänyt toimituksensa Venäjälle.