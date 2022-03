YK:n kansainvälinen tuomioistuin aloittaa ensi viikolla kuulemiset, jotka liittyvät syytöksiin kansanmurhasta Ukrainassa.

Yhdistyneiden kansakuntien (YK) kansainvälinen tuomioistuin aloittaa ensi viikolla kuulemiset Ukrainaan liittyvistä kansanmurhasyytöksistä. Kuva on otettu 1. maaliskuuta 2022.

STT

YK:n kansainvälinen tuomioistuin aloittaa ensi viikolla julkiset kuulemiset, jotka liittyvät syytöksiin kansanmurhasta Ukrainassa. Asiasta uutisoi muun muassa yhdysvaltalaiskanava CNN.

Tuomioistuimen sivuilla aiemmin julkaistussa dokumentissa kerrotaan, että Ukraina kiistää Venäjän syytökset kansanmurhasta Luhanskin ja Donetskin separatistialueilla. Samalla Ukraina syyttää Venäjää kansanmurhatekojen suunnittelusta Ukrainassa.

Ukraina on aiemmin pyytänyt YK:n kansainvälistä tuomioistuinta ottamaan käsittelyyn Venäjän hyökkäyksen Ukrainaan. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi kertoi Ukrainan vaativan tuomioistuinta pikaisesti tekemään päätöksen, jossa vaaditaan Venäjää lopettamaan hyökkäyksensä Ukrainaan.

Kansainvälinen tuomioistuin on YK:n merkittävin oikeudellinen elin, jonka tärkein tehtävä on valtioiden välisten kiistojen selvittäminen. Tuomioistuin sijaitsee Hollannin Haagissa, jossa kuulemiset tullaan järjestämään.

Myös Kansainvälinen sotarikostuomioistuin ICC on kertonut avaavansa tutkinnan Ukrainan tilanteesta. Tuomioistuimen syyttäjän Karim Khanin mukaan hänellä on tarpeeksi perusteita uskoa, että Ukrainassa on tapahtunut sotarikoksia ja rikoksia ihmisyyttä vastaan vuodesta 2014 alkaen.